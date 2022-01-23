旅遊／佇立懸崖引領歸人 探索緬因州「希望之燈」

歲月痕跡刻畫在羅克蘭防波堤燈塔的巨石上。（作者提供）

在美國的東北角，崎嶇多岩石的海岸線，雲杉高聳，松木成林，濃密無邊的森林中，清澈碧綠山間小溪，寶藍的湖泊，點綴其間。

秋季是霜葉紅於2月花的賞楓之處，冬日皚皚白雪的山頭是滑雪勝地；這是依山傍海，遠離塵囂，洗滌心靈，綽號為度假勝地 (Vacationland ) 的緬因州 。

我們選擇了10月中旬從紐約開車北上，直奔緬因州。緬因州北鄰加拿大的魁北克省，東鄰加拿大的新不倫瑞克省以及大西洋，西南方與新罕布夏州為隣，是新英格蘭地區中面積最大，人口最稀少的一州。

每年秋天楓紅時節，緬因州成了賞楓的熱門景點。但我們選擇掀開緬因州另一獨特面貌，在曲折蜿蜒的海岸線上，尋找一盞引航希望之燈，探索燈塔行。

緬因州擁有全美最多的燈塔，又稱為「燈塔之州」。它是獨航的遊子，在蒼茫大海四處遊蕩漂泊，倦鳥歸巢，尋找返鄕之路的依靠之燈；亦是出海討生，與大海拚搏，載滿辛勤收穫，盼望急切返家，給家小帶來美好生活的漁民的引領之燈；或是濤天巨浪，大海嘶吼暴風雨中，尋求安身避風港，一盞燈塔信號的指引，就是他們求救希望之燈。

波特 蘭頭燈塔 230年歷史

擁有5000英里長海岸線的緬因州，海運在戰略，經濟上均有重要的地位。數百年來，緬因的燈塔就成為引導船隻在緬因多岩石，峭壁崎嶇難行的海岸線上，安全抵岸的重要坐標。

走訪緬因燈塔，緬懷先人與大海搏鬥的歷史，就先從位於伊麗莎白角 ( Cape Elizabeth ) 位於威廉姆斯堡公園內，建於1791年的波特蘭頭燈塔 ( The Portland Head Lighthouse ) 。 緬因州最古老的燈塔為首選，它是在美國脫離英國獨立後，美國國父喬治，華盛頓親自參與指導下建造的；它在美國內戰時，安全的引導戰船進出波特蘭港，發揮了重要的戰略功能，並在1973年列入美國歷史名勝。

我們小心翼翼走下懸崖，漫步於石灘，觀看海浪起伏，拍打著岸邊的石頭，所留下閃閃發亮的水痕。波特蘭頭燈塔高高聳立在礁石的懸崖上，面向大海，歷經二百多年的潮起潮落，日出日落，看盡人間滄桑，它依舊靜靜地堅守崗位，忠誠地守護著波特蘭港，給人們帶來期盼和希望。

威廉姆斯堡公園內，可探索堡壘或在公園草地上散步、放風箏。海邊觀鳥，海洋博物館 內用歷史時間軸的引導，收藏的文物及照片介紹燈塔的起源，守護員的生活，及兩個世紀以來，導航技術的發展。

羅克蘭防波堤燈塔 巨石留腳印凹痕

位於緬因州中部海岸，佩諾布斯科特灣（Penobscot Bay ) 西側的羅克蘭市。在19 世紀時期，它是船隻在惡劣天氣中的避風港。在1880年至1900年間，美國陸軍工程兵團建造的防波堤，提供一個安全的港口，後來又增加了燈塔以防止船隻撞上它，就是現在的羅克蘭防波堤燈塔 （Rockland Breakwater Lighthouse)。

第二天天色昏暗，大地沉睡，我們到羅克蘭防波堤燈塔 尋找第一道曙光。

約一英浬長的防波堤，是利用當地出產的巨大花崗石堆砌而成。巨石上的凹痕，青苔見證著歲月的痕跡。此刻大地一片寧靜，只有風聲，海浪拍打聲伴隨著我們。踏在先人一步一腳印，在石面上所刻畫下的凹痕，向燈塔前進。海水打在粗獷的卵石上，發出烏黑亮麗的光芒，去除了頑石的剛陽增添了嫵媚。海鳥和海豹自由自在於海上嬉戲，捕魚。突然間天空露出第一道曙光，趨走了黑暗，朝陽染紅了海面，照亮了燈塔，大地復甦。

貓頭鷹頭燈塔 傳奇故事多

充滿故事的貓頭鷹頭燈塔守護員房屋。（作者提供） 立在高出水面100 英尺的貓頭鷹頭燈塔。（作者提供）

在羅克蘭南部，貓頭鷹半島上有一個貓頭鷹頭燈塔，它建於1825年，於1852年重建。

燈塔聳立在高出水面100英尺的陡峭山壁上。順著螺旋形的扶梯往上爬，不一會兒我們站在燈塔腳下的峭壁上，眺望大海，寶藍色的大海在初升太陽照耀下，波光粼粼；遠處白帆點點，海鳥成群飛過，風平浪靜下的燈塔，宛如慈母，召喚著遊子返鄉。

憶及當風雲變色，大海咆嘯怒吼時所流傳發生在貓頭鷹頭燈塔，冰凍戀人的故事。

傳說1850年12月22日，大海怒吼，掀起狂風巨浪，海上五艘船隻擱淺。其中一艘小帆船中的一位船員努力逃脫，在筋疲力盡幾乎凍僵時，幸運地被燈塔守護員發現而獲救。船員向救援隊求助，尚留在擱淺於大海上的大副及他的未婚妻亟需搭救。

救援隊在暴風雨中，發現大副和他的未婚妻，兩人緊抱，已被凍成一個大冰塊，似乎已經死亡。救援隊把大冰塊帶回燈塔守護員家中，將冰塊削開後，這對戀人如奇蹟般地慢慢活了過來，最後有情人終成眷屬，建立了四個孩子的幸福美滿家庭。不幸的是求救的海員沒有康復。

另外，還有一個老燈塔守護員的故事亦膾炙人口。

傳說，一位守護員三歲女兒，突然一天半夜叫醒了她的父母，並宣布：「大霧來了！ 快打出霧號警示燈。」 父母從來沒有和女兒提起過這個話題，也不知道她從哪裡學到這種行話。 後來父母發現，她顯然有位想像中，像是燈塔守護員的朋友。

其他幾任燈塔守護員，也曾看到這位老守護員，在雪地上留下的腳印，並且喜歡擦亮黃銅燈，降低恆溫器等保護燈塔的設備。或許是一位至死不渝，忠貞堅守崗位的老燈塔守護員吧。

柯蒂斯島燈塔 如遺世珍珠

如遺世珍珠的柯蒂斯島燈塔。（作者提供）

接著我們往南行，探訪柯蒂斯島燈塔 （Curtis Island Lighthouse ）。它為卡姆登鎮 （Camden ) 所有，隱藏在柯蒂斯小島上，沒有陸路可達。但可由觀景點遠眺（Curtis Island Lighthouse overlook ) ，觀景點隱閉在卡姆登鎮山坡上，從住宅區中的一條隱閉的樹木叢中的小路進入。穿過樹叢，突然別有洞天，視野大開，柯蒂斯島就在對岸。藍天白雲，海水清澈，綠草如茵的小島上，乳白色的柯蒂斯島燈塔，如遺世珍珠般的座落在小島上。

內迪克角燈塔 出鏡率最高

高貴典雅的内迪克角燈塔。（作者提供）

上天似乎對坐落於內迪克角（Cape Neddick）的內迪克角燈塔 ( Cape Neddick Nubble Lighthouse ) 。情有獨鍾。將湛藍的天空，碧藍的海水，千姿百態錯落有致的岩石島賜給了它。白身黑頂的內迪克角燈塔在紅白相間的小屋襯托下，氣質高貴典雅頂立於小島上，伴隨著低沈渾厚海浪交響樂聲，自豪地俯視著大西洋。

它是美國著名的地標，出鏡率最高，燈塔的經典。

佩馬奎德燈塔 充滿陽剛氣

高聳於巨石群上的佩馬奎德燈塔。（作者提供） 巨石雄偉中的佩馬奎德燈塔。（作者提供） 朝霞中的佩馬奎德燈塔。（作者提供）

建於1827年的佩馬奎德燈塔 （ Pemaquid Point Lighthouse )，至今仍然運作，遊客可以住宿於燈塔旁的小木屋。並且可以追隨守護員的腳步，登上塔頂，聽潮觀海。參觀海洋博物館，深入瞭解這悠久的燈塔文化歷史。

面對燈塔左手邊的小紅屋旁的小路，順坡而下，可達巨型長礁石群，礁石形狀各異，有似刀削過的扁長形，也有高聳拔尖形，雄偉壯觀，氣勢逼人，與剛走訪的內迪克角燈塔的柔美 ，截然不同；佩馬奎德燈塔就高聳於奇石絕壁上，一副傲然挺立，剛陽景象。

馬歇爾角燈塔 因「阿甘」暴紅

落日餘暉中的馬歇爾角燈塔。（作者提供）

位於緬因州中海岸，聖喬治半島最南端的馬歇爾角燈塔 （Marshall Point Lighthouse ) 站在長長狹窄白木橋的盡頭，孤獨寂寞立於茫茫大海中。

1994年轟動一時的電影「阿甘正傳」中，阿甘不解為何女友珍妮突然不告而別，跑出家門，一跑就穿州過界，跑了三年，最後就在這白木橋上來回奔跑思索；孤獨寂寞的馬歇爾角燈塔勾起了阿甘思家的念頭，毅然結束三年漫長的越野跑，返鄉與愛人團聚。馬歇爾角燈塔也因此聲名大噪。

我們於黃昏時分抵達，漁民紀念碑先入眼簾，博物館和紀念品店在夏季後已關閉，不少遊客全家大小在野餐區野餐，享受10月太陽的餘溫。

我們順著小山丘，走下海灘上石礁群，吹著海風，仰望燈塔，等待落日。

太陽終於收起刺眼的光芒，夕陽西下，晚霞餘輝照耀著燈塔，發出萬道金色光芒，霞光染紅了白木橋，寂靜中增添了少許溫暖。天上燦爛橙紅落日與海面上金色倒影交互輝映，又是另一番美景。

不久，月亮悄悄由東升起，星星開始閃耀登場，夜幕低垂，馬歇爾角燈塔平靜隱入黑暗中，我們依依不捨地離去。

現代導航科技進步，燈塔逐漸退出舞台，失去其功能。但幾天的燈塔行，瞭解每座燈塔歷史涵意，欣賞不同風格和天然環境的搭配，懷舊思古之情油然而生。

喜歡獨自高聳於懸崖上的波特蘭頭燈塔，以礁石淺灘為背景，在日出日落眩麗光芒襯托下，驚艶動人。

愛上古人百年走來，在羅克蘭防波堤燈塔的巨石堤上，踏出凹陷的印記。感受先人們在歷史長河上點滴的努力，才有今日的我們。

試著感受出海討生與大海搏鬥的人，看到在大海彼端，馬歇爾角燈塔白木橋的喜悅，心中更加感激他們的努力付出，我們才可坐享其成。

最鍾情於內迪克角燈塔，秀氣精緻又高雅，是大自然賜予的禮物。

兩百多年來，在巨石險灘，漆黑夜晚的海岸線上，緬因州的燈塔忠誠地守護著大海上的船隻，它是海員的引航希望之燈，是緬因特殊的一道風景線。

目前緬因州有65座歷史悠久的燈塔，依然矗立在5000英里的海岸線、入口和島嶼上，值得我們深入探索，就將緬因燈塔列入下次旅遊的行程吧。

茫茫大海中的明燈。（作者提供）

徵文小啟

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