稅務漫談／夫妻住不同州 怎樣報稅才省？

夫妻住不同州，報稅是一大學問。(Getty Images)

讀者問：我在內華達找到一份工作，自己搬過來了。妻子還在南卡 工作，工資不是很高。現在到了報稅 季節，才注意到自己的內華達工資條上在預扣南卡州稅。這個錢怎樣才能要回來？這個是州外收入，南卡應當無權收稅吧？妻子和我是一起報稅的，現在是以哪個州的resident報聯邦稅合適些？還是沒有多大區別？我的感覺是自己住在內華達，是個沒有州稅的州，當內華達居民報稅是不是更划算？

回答如下：分住兩州且高低收入的常規做法是聯邦合報、州裡分報，尤其你在免稅州可以節省州稅，當然前提是經過比較，這類報稅方法更為省稅（其他申報方法還有聯邦和州均為合報，聯邦和州均為分報、聯邦分報及州裡合報），夫妻二人實際居住天數滿足各自居住州的標準。聯邦合報、州裡分報就是聯邦1040稅表上夫妻以Married Filing Jointly狀態，夫妻合併收入，採用夫妻適用的稅級、扣減額、抵稅額的州稅。

被扣稅 記得通知雇主

你在內華達沒有報稅要求，但因為現在時間緊迫，唯有在南卡報一份夫妻分報的非居民州稅（non-resident），不可用單身狀態，因為你和太太在聯邦為夫妻合報且有合法婚姻關係，需要在配偶欄填上太太的信息，然後在非居民稅表上該州收入為0（假設沒有其他收入），填上W-2工資被扣的州稅，申請退稅 。你被錯誤地預扣了南卡州稅，要記得及時通知雇主，以免來年再次出現這種情況。太太申報南卡居民州稅（resident），採用夫妻分報（Married Filing Separately），配偶欄填上你的名字，使用夫妻分報的稅級、扣減額、抵稅額。

再來說今後如果有孩子，仍然分居兩州或者你回到南卡的申報方法。多數情況下，聯邦仍建議合報，例如孩童照顧抵退稅（Child and Dependent Care Credit）和低收入所得稅退稅（EITC），夫妻分報是不允許申請的。假設你們2021年有小孩，2021年單個小孩照顧費用最高可申報8000元，兩個或更多符合條件的小孩為1.6萬元。可申請的最高抵稅額為4000元，兩個或更多符合條件的被扶養人8000元，並且是可全額退還。你們作為家長雙方都必須有工薪收入（除非是全職學生），必須聯合報稅。

孩童年齡要小於13歲，合格的費用包括托兒所費用、學前托兒服務、日間夏令營（Day Camp）、保母費用等，不包括夜間夏令營（Overnight Camp）、幼兒園或更高年級的學費、伙食住宿費用等。你們的公司如果福利好，提供Dependent Care FSA帳戶，可以從W-2工資裡存最高1萬500 元（個人或夫妻分報最高5250元），以稅前工資來付照顧孩童的費用，通常比稅後工資支付再申請照顧抵退稅更為省稅。

有小孩 合報優於分報

對於兒童退稅，如果只有一孩，夫妻合報優於分報，因為分報只能拿合報原有優惠的一半。2021年夫妻合報的家庭，家中有5歲及以下的兒童全年最高3600元，6歲至17歲的兒童全年3000元，孩童年齡在17歲或以下，必須有美國身分和社安號。還要看納稅人家長的收入，夫妻15萬元或以下可獲全額退稅，隨後優惠遞減直至夫妻40萬元「殆盡」。

在州裡，如果夫妻合併屬於高收入，但彼此是「高低槓」，那麼可以試著比較州裡是否合報，是否分報，誰名下帶孩童作為被扶養人，更為節稅。夫妻聯邦合報、州市分報的先決條件通常是夫妻雙方的收入呈高低槓型，即高的一方在20萬元左右，低的一方在5萬元左右（不超過7萬5000元），然後是有17歲以下的孩子作為撫養人，最後是高收入一方可用到逐項扣減（部分州允許），除了州市所得稅，還可以加上房屋貸款利息、地稅、慈善捐款等。（作者為註冊會計師）