娛樂／經典、浪漫、青春…三代「蜘蛛人」你最愛哪代？

三代蜘蛛人湯姆霍蘭德。（取材自豆瓣電影）

《蜘蛛人 ：無家日》（Spider-Man: No Way Home）去年底上映掀起一波熱潮，不論是票房、影評都有好成績。「三代蜘蛛人哪一部最好？哪一部最差？」也成為網友熱烈的討論話題。以下就讓我們來重溫「三代蜘蛛人」在這20年來，各有哪些獨特之處。

三代蜘蛛人電影 中，絶大多數網友認定陶比麥奎爾（Tobey Maguire）的《蜘蛛人2》（Spider-Man 2）最優，可是他和兩位後輩安德魯加菲（Andrew Garfield）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）的演出各有千秋。湯姆霍蘭德的版本因由索尼和漫威 合作，得到最多漫威迷的支持；安德魯加菲較缺乏青睞，不少網友覺得他的版本在塑造角色上有些抓錯重點。

初代蜘蛛人陶比麥奎爾。（取材自豆瓣電影）

初代 陶比麥奎爾

最經典／開啟超英改編史

時隔多年，如今回看陶比麥奎爾版的《蜘蛛人》（Spider-Man），依舊可以稱其為出色。陶比麥奎爾版《蜘蛛人》獨具的人文情懷，至今大家還在傳頌著「能力越大，責任越大」的對白。這個電影系列的成功，開啟了好萊塢往後20年的超級英雄改編史。

導演山姆雷米（Samuel Raimi）找來了當時在不少文藝片演出中小有成就的陶比麥奎爾，首部《蜘蛛人》以1億多美元的投資，換回了全球8億多美元的票房，續集也帶來了7.8億美元票房，可惜的是，《蜘蛛人3》的評價卻是三部曲中最差的。

二代蜘蛛人安德魯加菲。（取材自豆瓣電影）

二代 安德魯加菲

最浪漫／談情就像偶像劇

2012年，索尼推出了《蜘蛛人：驚奇再起》（The Amazing Spider-Man）。新版的主打噱頭，便是貼近原著。跟陶比麥奎爾版沉默木訥的彼得帕克不同，安德魯加菲版顯得更活潑帥氣。

戲裡彼得與關史黛西各式各樣的甜蜜時刻，戲外兩位主演的相戀新聞，都讓這個版本的《蜘蛛人》添上了青春偶像劇成分。在情感線上，安德魯加菲版的情侶感是做得最好的。然而在主線故事上，《蜘蛛人：驚奇再起》沒有太多新意，起源故事複製老版，讓這一代反響不如當年的陶比麥奎爾版。

三代 湯姆霍蘭德

最青春／拍出英雄成長路

作為年齡最小的一代蜘蛛人，湯姆霍蘭德版從變種人打到外星人，從地球打到外太空，在世界觀的擴展上，他是最為宏大的一任。鑑於前兩版都將叔叔的死作為主角轉變的契機，漫威非常聰明地這次直接隱去叔叔，而是由鋼鐵人擔任彼得的精神教父。鋼鐵人的死去，就像是彼得失去了親人一樣，其對彼得成長的意義不亞於叔叔被槍殺。

《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man：Far From Home）中，他既要繼承鋼鐵人的意志，更要擺脫他的影響，成為獨當一面的英雄。如今到了第三部，彼得必須面臨新的成長，在成為英雄之後，要如何與世人共存。《蜘蛛人：無家日》為湯姆霍蘭德版做了階段性的總結。

（取材自南方都市報）