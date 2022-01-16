每周一書 ／ 王丹新書「百問中國」 剖析強國真相

中國近年針對內部與國際動作頻頻，不僅影響動漫、娛樂、影視等產業，國際間更牽動政治、經濟甚至是中美拉鋸的敏感神經。深入參與兩岸歷史的王丹在《百問中國：你所不知道的強國假面與真相》(以下簡稱《百問中國》)這本書中透過問答方式，並增加近年國際情勢、香港 問題與對中國議題的思考歷程，將部分學者對於中國解讀的「誤區」而有新的理解與剖析；針對中國中共政權的粗暴手段與爭議，揭開「假面」面紗，讓真相浮出檯面。

王丹在自序中提到，關於中國，有多少問題？2015年9月，他出版了一本《關於中國的70個問題》，後來再版，增加了十個問題，2017年7月出版了《關於中國的80個問題》。現在，又有四年過去了，他在原來的兩個版本的基礎上，刪除一些與當時的時事太緊密的，增加了一些這幾年的思考，重新編輯，成為這本《百問中國》。

王丹表示，這樣的思考歷程，其實符合、也揭示了一個事實，那就是：關於中國的問題，越來越多。他想寫這本書，一半是因為深感某些西方和台灣的學者對中國的誤讀誤導了很多人，一半也是為了所有關心中國發展的人。他希望大家對中國的了解能夠更深入一些，更清晰一些。

王丹說，這些年來，無論是西方一些經濟學家，甚至一些諾貝爾 經濟學獎獲得者，還是台灣的某些所謂的中國問題研究專家，無時無刻給外界灌輸一幅中國盛世的清明上河圖，他們說的大部份內容都可以在現實中得到印證，各種數據也支援了他們的觀點。

王丹指出，問題在於，他們對於中國的發展只說了一半，而絕口不提另一半；他們只談發展和繁榮，但是迴避勞工權益的受損；他們讚嘆建設的速度，但是不願意提及各類豆腐渣工程造成的人員傷亡；他們看到了共產黨 的經濟成績，但是對於共產黨政治統治的斑斑劣跡，卻完全假裝看不到。他們描述的內容都對，但是他們的描述本身，在方法論上是錯誤的，因為他們只說了一半。

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