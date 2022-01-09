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料理功夫／美式湯品2款

劉若華
起司彩蔬雞湯
起司彩蔬雞湯

在美國的飲食文化中，湯品的地位不若我們的那般高與被重視，然而細究之下，會發現美式湯品種類超乎預期，一字排開也是千姿百態；而且由於以濃湯居多，或料多，頗有主菜的架勢。

起司彩蔬雞湯

材料：

雞大腿肉3支、中型番茄3顆、冷凍彩蔬2杯、長期熟成切達起司絲（Shredded Sharp Cheddar Cheese）1杯、高湯3杯、番茄醬1大匙、鹽適量、黑胡椒粉1/4茶匙。

作法：

1.將雞大腿肉切丁，放入慢燉鍋。

2.番茄切塊，放入果汁機絞打數秒成細碎狀，倒入慢燉鍋。

3.將冷凍彩蔬、起司絲和高湯也倒入慢燉鍋，蓋上鍋蓋，以低溫慢燉5小時。

4.關閉開關前15分鐘加入番茄醬、鹽和黑胡椒粉調味即成。

小叮嚀：

長期熟成起司意指6 - 9個月的熟成期，熟成的時間越長，味道就越濃烈，可依自己喜好的濃淡度彈性選擇。

蛤蜊巧達濃湯

蛤蜊巧達濃湯
蛤蜊巧達濃湯

材料：

奶油1/2條、中型馬鈴薯3顆、中型洋蔥1/2顆、蒜3瓣、高湯3杯又1/2杯、通用麵粉（All Purpose Flour）1/2杯、蛤蜊肉200公克、鮮奶和鮮奶油各1杯、鹽適量、黑胡椒粉1/4茶匙。

作法：

1.將馬鈴薯去皮切小丁，放入鹽水中避免氧化變色；洋蔥切碎；蒜瓣切細末；高湯1/2杯與麵粉調拌均勻成麵糊，以上放置一旁備用。

2.取一湯鍋，開小火將奶油熱至溶化。

3.將馬鈴薯瀝乾水，和洋蔥、蒜一起入鍋炒香。

4.倒入3杯高湯，將爐火轉至中火，接著倒入預先調勻的麵糊，攪拌均勻，煮滾後轉回小火，續燜煮直至馬鈴薯熟軟。

5.加入蛤蜊肉，稍微攪拌，續燜煮3、4分鐘。

6.加入鮮奶、鮮奶油、鹽和黑胡椒粉拌勻調味，加熱約2分鐘即熄火。

小叮嚀：

1.馬鈴薯多黏性澱粉，且湯內有麵糊，所以火力勿大。另外須不時攪拌以免焦底。

2.為免奶製品營養遭破壞，故不建議於加入奶製品後將湯再煮滾，僅加熱即可。

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