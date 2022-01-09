親子／陪伴孩子 親力親為

可回收站點。(圖皆作者提供)

疫情 的緣故，大家都越來越少出門。我們家也是把大部分時間花在看電視或者電腦上。孩子正處於渴望了解世界的年齡，每天都會提出各種各樣的問題。先生和我習慣從書裡或者視頻裡找問題的解答，但說過之後，孩子不能完全明白或是經常忘記。

我想可能只有真實的體驗過後，才能幫助他自己找到答案吧。我們決定在盡可能保證安全的情況下，積極地帶著孩子去戶外學習和認識這個世界。

有害垃圾回收站點。(圖皆作者提供)

★做垃圾分類

幼兒園裡請來了在垃圾分類廠的工作人員，給孩子們做一日老師。老師介紹了為什麼要做垃圾分類，用一些生動的小例子解釋隨意處理垃圾對環境的影響。他還帶來了廠裡垃圾儲存、投放和搬運的工作圖片，並且鼓勵家長帶著孩子積極做好家裡垃圾的分類。

本以為這只是學校安排的一次簡單課程，誰知孩子對這個課題非常上心。回家後只要找到一些垃圾，就會不停追問這是屬於什麼種類？例如當他得知汽水瓶子是可回收物，就會興高采烈地收集起來丟在回收箱裡。還有一次他發現了放在餐桌上的廢舊電池，隨後問該如何分類？我們也不太確定地猶豫了片刻。

垃圾回收廠。(圖皆作者提供)

看著孩子強烈的求知欲，作為家長既欣喜又慚愧。平時我們自己只做簡單的分類，把紙類和瓶子放進回收箱。偶爾還會偷懶，把需要專門回收的垃圾也一併丟入殘餘垃圾裡，現在我們決定和孩子一起認真地面對這個問題。首先，從書本和網路上找到了垃圾分類的種類說明，根據記錄的筆記，給孩子做了不同顏色的回收箱子，例如把老舊電池和油漆放入紅色有害垃圾箱，綠色可回收箱收集瓶子和紙板，不確定的物品放入黑色其他垃圾箱。

一周後，我們開車載著分類好的垃圾到回收廠進行處理。到了入口，居然大大小小的車子排起了長龍，我們隱約看到前面車子後車廂裡放著電視和其他老舊家電。沿路開進去，只見吊車和工人們忙碌的身影，指示牌和分類說明清晰地標註在每個路口；空氣中完全沒有我想像中刺鼻的氣味，一切都井井有條地進行著。孩子興奮地指著回收站裡的各種回收物品，似乎在驗證上周學習的是否正確。

整個流程很順利，首先把可回收物，例如瓶子和紙箱丟進了一個超級大的回收口，我探頭往下看了一眼，漆黑而且深不見底。隨後又駕車到了專門回收油漆的一個房子前，工作人員帶著手套認真清點和分類我們帶去的乾油漆桶，整個房子裡大大小小至少放滿了幾百個油漆筒子。

之後我們一直都認真保持著垃圾分類的習慣，希望不斷灌輸孩子保護環境的重要性和作為社會人的責任，不如以身作則帶孩子做好力所能及的小事。

孩子幫忙洗車。(圖皆作者提供)

★洗車小能手

孩子特別有參與感，喜歡嘗試各種各樣的新鮮事物，像是家裡換燈泡、進行垃圾分類或是組裝家具，他都饒有興致的在一旁觀看，並且積極要求參與。先生對自己的車很愛護，無論有多忙或多累，都堅持自己洗車和打蠟。每次洗車時，孩子看到被泡泡包圍的車子都會激動地蹦蹦跳跳。我們雖被他這種天真快樂的情緒所感染，但是一直沒有答應讓他一起洗車，總覺得他年紀太小會越幫越亂，還會把衣服全部弄髒。

在接送孩子放學時和其他家長交談才得知，他們都會讓孩子參與到家裡的各種活動中，除了讓孩子接觸不同的生活技能，也能讓他們知道父母努力生活的態度。至於弄髒衣服，洗乾淨不就好了嗎？

孩子知道可以和我們一起洗車後，換上了涼鞋並且答應會聽從安排，從調配清潔泡沫和準備小工具，全程都積極配合。我和先生也是樂在其中，把水龍頭打開順勢朝著孩子灑了幾滴水。他反而像個小大人，生氣地說：「這不是遊樂園 ，是在洗車。不要開玩笑！」我和先生互相看了對方一眼，連忙笑著點頭道歉。

簡單地給孩子示範了洗車的流程，他就可以獨立操作了，就算小臉熱得通紅，也要堅持洗完。車的每一個縫隙都被他洗得乾乾淨淨；中途還不小心滑倒，本想讓他稍微參與一下就休息，他卻站起來拍拍衣服嚴肅地說：「爸爸，你那邊地上的泡沫要衝乾淨，害我都滑倒了。」我們哈哈大笑，心裡想著多了個小幫手。

★馬場找答案

除了看圖認識動物，就是到動物園遠距離觀看，真正觸摸和近距離接觸到動物的機會很少。我們曾因為馬到底愛吃什麼食物「爭論」不停，孩子說馬只吃草，先生卻說馬應該也吃蔬菜。

在一次駕車回家的途中，先生提議乾脆直接開車到親戚家旁邊的馬場找答案。親戚聽說我們要去，爽快地安排帶我們去參觀。據說馬場主人只有夏天會和家人在這裡居住，冬天天氣寒冷時，就到佛羅里達州生活，所以現在幫忙看管馬場的是雇來的工作人員。親戚說：「這些馬都懷孕了，是專門送到這裡生產的。生下小寶寶後，牠們會被送到另外一個馬場。」我們討論說：「這裡不會就是馬媽媽們的月子中心吧？」

看到人群靠近，幾匹毫不懼怕生人的馬陸續跑了過來。每一匹馬都個頭高大、肌肉緊實，而且毛色乾淨透亮。看著馬兒們圓滾滾的肚子，我對著孩子們說：「這些馬媽媽的肚子裡都有馬寶寶哦，你們說話的時候要溫柔。」

工作人員阿曼達也走了過來，確認是鄰居後，就放心地和我們交談了起來。阿曼達在這裡工作已經三個月了，她說，她從小的願望就是可以養馬，所以她每天在這裡工作都很滿足和快樂。我好奇地問阿曼達：「這些馬都快要生產了嗎？牠們懷孕期間需要什麼特別照顧呢？」阿曼達微微皺起眉頭，一頭霧水地回答：「牠們是公馬啊！」

我們和親戚互相看著，尷尬地笑了笑。親戚不好意思地說：「錯誤訊息，錯誤訊息！」阿曼達拿出幾個切好的蘋果 給孩子，示意大家可以餵給馬吃。孩子一開始小心翼翼，還掉在了地上幾塊。不過，很快就掌握如何把蘋果餵到馬兒的嘴裡。

我們不但知道了馬不只吃草，而且很喜歡吃蘋果。也從阿曼達口中得到了更多的訊息，馬還喜歡吃胡蘿蔔、玉米、香蕉，甚至是燕麥。燕麥中含有約9%的可消化蛋白質和11%的纖維，燕麥中的膳食纖維對促進良好的消化，有著舉足輕重的作用。