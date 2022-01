生活／月光下的義大利柏樹

月光下的義大利柏樹。

在棗園裡藉著手機的燈光幹活到晚上8點多回家,不經意的看到在一輪明月下,我們長長車道兩旁義大利 柏樹的倩影,如水般的月光流洩在樹上,更顯得寧靜祥和。

中秋將至,又是舉頭望明月、低頭思故鄉的時候了,幾十年前在中國故鄉的時候,真沒有想到會有一天在北加州這個地方安家。懷著與先生一起在這裡安度餘生的願景,兩雙手共同努力把這裡變成我們親切美好的故鄉,以後時間長了,也希望自然而然地變成是兒子們的故鄉。

夫想種果樹 妻想種花

2015年我們來這裡看房子看地,瞭解情況的時候,夫妻倆夢想著在車道的兩邊種什麼樹,想把車道打扮成漂亮的林蔭大道,像可以拍婚紗照那麼漂亮的林蔭大道。

我喜歡香花:「我們種兩排高高的白蘭花,每兩棵高高的白蘭樹之間種一叢矮的米蘭,風飄花香,十里開外的鄰居都能聞到花香,該有多美妙。」

先生喜歡果:「種兩排枇杷樹,綠油油的葉子點綴著金黃的果子,既好看又有得吃,再有幾個孫子爬在樹上,嘰嘰喳喳摘果子吃,就更好玩了。」

我:「兩排高高的小白楊,也很漂亮。」

先生:「西工大那個梧桐大道,是我們一輩子難忘的地方,我們也種梧桐樹怎麼樣?」

我:「No, no, no no no, 要有點南國風情,還是種那種隨風搖曳的桄榔樹吧,爬滿紫藤花的拱形大道也行。」

你一言我一語,你打破我的夢想,我推翻你的構思,做夢的感覺真好!

前主人種下 不再爭論

這塊地買下來以後,什麼夢也不用做了,前主人在車道兩邊種了瘦高挺拔、瀟洒長綠的義大利柏樹,每兩棵柏樹之間有一叢基本上是球狀的橄欖樹,高低錯落有致,橄欖樹寓意和平,與我們命名為「恬園」的家意境吻合。好了,沒有爭論了,滿心歡喜地接受現實。

2018年我們從芝加哥 搬過來後,請前主人夫婦去餐館吃飯,感謝他們在車道兩旁種了這些漂亮的義大利柏樹,告訴他們這些樹是多少錢也買不到的無價之寶。

剛從芝加哥過來時,先暫住在小房車裡,小房車停在前主人的地裡,窄窄的沙石路那邊就是我們的地。白天在我們的地裡幹活自然很開心,晚上跟家狗Pix散步,望著我們這邊黑幽幽的義大利柏樹,黑燈瞎火的,心裡有點怕怕,不敢走過來。

樹林裡散步 心境安寧

2018年5月地裡通電後,我們從對面的鄰居家搬過來自己的地裡安營紮寨,我和先生面對面各自住一輛房車,住了一段時間後就適應了這個地方,這片土地也非常祥和,晚上12點多和Pix在棗樹林裡散步,心裡很安寧。

先生幾年前種下的果樹長的非常好,桑葚、棗子、桃子、梨子、葡萄、無花果各種水果都好吃,做的桑葉茶客人喝了也頻頻稱讚;除了螞蟻、地鼠外,沒有什麼病蟲害。如今果樹長大,也到了收穫的時候,不少客人來到這裡摘桑葚、摘棗子、摘桃子,都能感受到這裡的祥和,我每天早上祈求菩薩保佑客人來這裡摘桑葚、摘棗子一切平安,開心而來,歡喜而去。

有柏樹陪伴 景色更美

過去兩年,我每次從舊金山 回芝加哥,從芝加哥回舊金山,都覺得很「迷惑」,一到芝加哥的O’Hara機場,就有回家的激動,飛回舊金山的機場時,照樣有回家的感覺,不知道哪裡才是我的家。直到去年4月份回去搬家後,飛回舊金山時,才實實在在的感覺到這裡是我的家了。

一晃三年多過去了,這義大利柏樹,還是那麼挺拔,沒有什麼變化,不用修剪,

陪著樹一起看日出、看晚霞、看藍天看白雲、看星星看月亮,有這義大利柏樹的陪伴,所有的景色都變得更美好!