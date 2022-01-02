生活／月光下的義大利柏樹

月光下的義大利柏樹。

在棗園裡藉著手機的燈光幹活到晚上8點多回家，不經意的看到在一輪明月下，我們長長車道兩旁義大利 柏樹的倩影，如水般的月光流洩在樹上，更顯得寧靜祥和。

中秋將至，又是舉頭望明月、低頭思故鄉的時候了，幾十年前在中國故鄉的時候，真沒有想到會有一天在北加州這個地方安家。懷著與先生一起在這裡安度餘生的願景，兩雙手共同努力把這裡變成我們親切美好的故鄉，以後時間長了，也希望自然而然地變成是兒子們的故鄉。

夫想種果樹 妻想種花

2015年我們來這裡看房子看地，瞭解情況的時候，夫妻倆夢想著在車道的兩邊種什麼樹，想把車道打扮成漂亮的林蔭大道，像可以拍婚紗照那麼漂亮的林蔭大道。

我喜歡香花：「我們種兩排高高的白蘭花，每兩棵高高的白蘭樹之間種一叢矮的米蘭，風飄花香，十里開外的鄰居都能聞到花香，該有多美妙。」

先生喜歡果：「種兩排枇杷樹，綠油油的葉子點綴著金黃的果子，既好看又有得吃，再有幾個孫子爬在樹上，嘰嘰喳喳摘果子吃，就更好玩了。」

我：「兩排高高的小白楊，也很漂亮。」

先生：「西工大那個梧桐大道，是我們一輩子難忘的地方，我們也種梧桐樹怎麼樣？」

我：「No, no, no no no, 要有點南國風情，還是種那種隨風搖曳的桄榔樹吧，爬滿紫藤花的拱形大道也行。」

你一言我一語，你打破我的夢想，我推翻你的構思，做夢的感覺真好！

前主人種下 不再爭論

這塊地買下來以後，什麼夢也不用做了，前主人在車道兩邊種了瘦高挺拔、瀟洒長綠的義大利柏樹，每兩棵柏樹之間有一叢基本上是球狀的橄欖樹，高低錯落有致，橄欖樹寓意和平，與我們命名為「恬園」的家意境吻合。好了，沒有爭論了，滿心歡喜地接受現實。

2018年我們從芝加哥 搬過來後，請前主人夫婦去餐館吃飯，感謝他們在車道兩旁種了這些漂亮的義大利柏樹，告訴他們這些樹是多少錢也買不到的無價之寶。

剛從芝加哥過來時，先暫住在小房車裡，小房車停在前主人的地裡，窄窄的沙石路那邊就是我們的地。白天在我們的地裡幹活自然很開心，晚上跟家狗Pix散步，望著我們這邊黑幽幽的義大利柏樹，黑燈瞎火的，心裡有點怕怕，不敢走過來。

樹林裡散步 心境安寧

2018年5月地裡通電後，我們從對面的鄰居家搬過來自己的地裡安營紮寨，我和先生面對面各自住一輛房車，住了一段時間後就適應了這個地方，這片土地也非常祥和，晚上12點多和Pix在棗樹林裡散步，心裡很安寧。

先生幾年前種下的果樹長的非常好，桑葚、棗子、桃子、梨子、葡萄、無花果各種水果都好吃，做的桑葉茶客人喝了也頻頻稱讚；除了螞蟻、地鼠外，沒有什麼病蟲害。如今果樹長大，也到了收穫的時候，不少客人來到這裡摘桑葚、摘棗子、摘桃子，都能感受到這裡的祥和，我每天早上祈求菩薩保佑客人來這裡摘桑葚、摘棗子一切平安，開心而來，歡喜而去。

有柏樹陪伴 景色更美

過去兩年，我每次從舊金山 回芝加哥，從芝加哥回舊金山，都覺得很「迷惑」，一到芝加哥的O’Hara機場，就有回家的激動，飛回舊金山的機場時，照樣有回家的感覺，不知道哪裡才是我的家。直到去年4月份回去搬家後，飛回舊金山時，才實實在在的感覺到這裡是我的家了。

一晃三年多過去了，這義大利柏樹，還是那麼挺拔，沒有什麼變化，不用修剪，

陪著樹一起看日出、看晚霞、看藍天看白雲、看星星看月亮，有這義大利柏樹的陪伴，所有的景色都變得更美好！