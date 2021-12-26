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職場春秋／職場上的敵人 是自己人

羅吉原
很多時候，我們在職場上的主要敵人來自內部。示意圖。(取自Pexels)
很多時候，我們在職場上的主要敵人來自內部。示意圖。(取自Pexels)

20多年前我在貝爾實驗室工作時，看了一部1986年拍的電影《越南老兵的公園》（The park is mine），有很多感慨，因為影片中講的一些情況，跟我職場上發生的事，有相似之處。

影片講越戰退伍軍人中，很多人有心理障礙，主角湯米‧李‧瓊斯就是其中之一。他當年因為一心愛國當兵去越南殺越共，越戰造成他的心理障礙，退役之後，難以融入社會。一時衝動之下，他帶著武器和炸藥占領了紐約市的中央公園，政府不但不幫他解決問題，反而派了一個越共叢林戰專家出身的職業殺手摸進公園裡，電影裡湯米的台詞是：「他們居然派了一個越共來殺我！」，實在太諷刺了。

●發軟體 同事竟要買競品

當時我在貝爾實驗室的工作，是發展設計晶片用的軟體，以輔助公司設計晶片部門的同事。為了充實研發經費，我的軟體產品還拿到市場上銷售，如此一舉數得，重點是產品增加了客戶，多了許多磨練；我的工作變得更為辛苦，但是可使產品精益求精，更上層樓；對公司晶片部門的同事也有助益，不會井蛙觀天。

我對軟體產品品質的提升不遺餘力，本來我以為同事會因此而感動，對我更加支持，沒想到他們反而忙著測試市場上我的競爭者的產品，希望能引進外來產品，取代我的。同一公司的同事，不但不是我堅強的後盾，反而變成我的心腹大患。設想在市場上，我正在吹噓我的產品有多牛，人家問那你同公司的晶片設計單位為何不用，要如何回答？

所以乍看之下，我在公司外面跟競爭者廝殺得天昏地暗的，公司不但沒有幫助我，反而派自己人（越共）來扯後腿。這一點，跟電影裡的情節很類似。

不過如果把格局拉大一點來看，設計晶片部門同事，他們的日子也不好過，工欲善其事，必先利其器，他們也希望使用最好的軟體產品以助其晶片設計，否則在自己的行業裡，無法立足。

所以在貝爾實驗室，我努力的終極結果，就是能夠戰勝心腹大患，讓產品得以保存下來，跟著我轉到第二個公司。

公司計畫裁員 險保住一命

在第二個公司裡，也有一個類似但完全不同的情節，故事是這樣的：

約十年前，公司的財務狀況很差，搖搖欲墜。當時謠言四起：公司將裁員26%；一個高層老中主管將被裁掉，換一個老美執行長的親信，他是個老印；有些計畫，將裁得乾淨，所有的人員都送上路。我們跟一個傳聞將被裁的一組人平常都是好朋友，現在真不知道要如何地安慰他們才好。

然後公司宣布改組，跟謠言完全不同。執行長被換掉，由老中董事長擔任；原來執行長的親信老印也隨著消失；老中高層主管留任；原來那個會被裁的計畫，反變成要加強努力。據說董事會覺得裁員26%將「傷筋斷骨」，置公司於萬劫不復之地，所以只批准裁員13%，寄望日後公司仍然可以臥薪嘗膽、積蓄能量，東山再起。

公司改組之後，我碰到一些異地來的同事，他們自我介紹會說：「我屬於那初始的26%。」可見他們多慶幸自己不屬於那要命的13%。

謠言中計畫要被裁的那組人，發現他們最大的敵人（越共），就是公司，差一點就要了他們的「命」。這一點跟電影的情節也很像。

因為我的專長，受邀參加那個本來要被裁的計畫。他們在加州舉行一星期的技術研討會，檢討過去，策勵將來。研討會進行到第二天，老中高層主管蒞臨致辭，他說的話很感性，我一直記得。他說：「各位都知道（這公開的秘密）：你們曾是公司要裁員的對象，所以心裡想起來一定很不舒服。你可以想公司既然（曾想）對你不仁，你也可以對公司不義，不再為這公司努力賣命。不過日子還是要過的，與其產品在市場上失敗，還不如好好努力，讓產品在市場上成功；你因後者而得到的快樂，將遠大於你懷恨和報復得到的短暫快感。你們二選一吧！」我想他自己也克服了同樣的心理障礙，才能有此精闢的見解。

職場上需要正能量，雖然很多時候，我們的主要敵人來自内部，我們都有懷恨和報復的衝動。但是如果能把格局放大，事情做成功才是重點，個人在職場上才能因此得到真正的滿足和快樂。

晶片 裁員 電影

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