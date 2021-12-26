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每周一書／致富心態 重新看待金錢運作

本報訊

世界上有賺很多錢卻破產的人，也有賺很少錢卻有辦法捐大錢做慈善的人。為什麼？因為理財結果與運氣和風險有關，而且不受才智與個人努力影響，更重要的是，與其了解許多理財專業知識，適當的言行舉止更加關鍵。這就是致富心態，這是現今社會不可或缺的軟實力。

作者摩根‧豪瑟（Morgan Housel）曾經擔任《華爾街日報》與理財網站萬里富（The Motley Fool）專欄作家，現為創投基金協和基金合夥人；曾贏得兩次美國商業編輯與記者協會頒發的最佳商業獎（Best in Business Award），以及《紐約時報》希尼獎（The Sidney Award），也曾兩次入圍杰洛德．羅布傑出商業寫作獎。

摩根‧豪瑟發覺，多數人是用理解知識的方式在思考、學習金錢觀，而不是用理解心智與行為模式的方式在學習投資與理財；不過，我們的理財行為卻深受各種情緒的影響。每個人看待世界運作的方式各不相同，所以看待金錢運作的觀點天差地別，結果是有人成為富翁，有人卻窮困潦倒。

在《致富心態》中，摩根‧豪瑟分享許多短篇的理財故事，探討人們思考金錢的方式，並傳授致富的技巧，讀者可以學到：巴菲特成為億萬富翁的真正理由；致富與守財是兩種不同的技巧，但都非常重要；有許多事情不管潛在獲利有多龐大，都不值得冒險；了解長尾效應與複利效果的本質與威力；掌控你的時間，就是金錢付給你最高的紅利；預留安全邊際的重要性；財富自由真正的本質。

就算是零經驗的理財新手，也可以輕鬆學會一生受用的致富觀念與技巧；已經理財有成的人，更能進一步突破盲點、強化策略，讓你不只賺更多，還可以永遠保有財富，一輩子過著生活無虞的快樂人生。

暢銷財經作家安納金表示，豪瑟的寫作風格令人喜愛，其對故事的描述生動而流暢，又能夠有效的大量引用相關數據以及重量級人士對話，使得其論述具有極佳的說服力；此外，他能夠直指要害同時又不失幽默感的筆觸，也讓此書增添了不少閱讀上的趣味！

科克蘭資本董事長楊應超在推薦序中說，這本書可以讓你對金錢的看法有新的角度及啟發，很推薦讀者多次閱讀。他建議大家養成對錢正確的態度，要不然有再多的錢也是沒有意義的。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661）

華爾街 破產 紐約時報

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