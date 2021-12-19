旅遊／阿薩蒂格島 野馬天堂

藍天白雲下的海島野馬。（圖片皆由作者提供）

生活在城裡的人鮮見四蹄騰飛的強壯駿馬，多半只能從著名國畫大師徐悲鴻的「奔馬圖」裡瞥見那傲骨嶙峋、鬃毛飄揚的烈馬形象。

可是你見過野生野長的馬匹嗎？我這裡不是說西部牛仔大片所展示的崇山峻嶺和廣袤大地上，縱橫馳騁的彪悍野馬；而是指美國東岸相對平坦的廣闊地帶，有沒有桀驁不馴的野馬？牠們長什麼模樣？行動是否敏捷靈活？與人類相處得是否和諧？

帶著這些疑問，數月前我們前往美東海岸中部的阿薩蒂格島（Assateague Island）遊覽，看到綿延的海灘和細密的白沙，還有一望無垠的大西洋；撲面而來的是涼爽海風，嗅到的是略帶腥氣的潮濕氣味，更頭一回目睹了體魄強健的野馬，近距離站在牠們跟前拍照留念，同歡共樂，也算有了一次「馬到成功」的難忘體驗。

田園駿馬圖 迎接登島

阿薩蒂格島在土語裡是「快速流水」之意，是一個從北到南約60公里長的狹長島 鏈，東臨大西洋，西則與東岸隔著寬闊的海灣遙相觀望，形成一道天然屏障。全島大部分在馬里蘭州，只有南部三分之一在維吉尼亞州 境內。有趣的是，細長條的海島南北兩端都歸聯邦政府管，屬國家公園範圍，只有中間一部分是馬里蘭的州立公園。

從首都華盛頓開車到該島約需三小時，我們是從馬里蘭的一個民宿出發，依然花了兩個鐘頭。我們從611號公路跨越一座約兩公里長的海灣橋進入該島，剛一下橋就看到好幾匹野馬在水邊草坪上一字排開，彷彿要給初來者下個馬威。牠們大都是棕色或褐色身軀，也有一些長著醒目棕白相間體膚的帥駒，一個個都伸長了脖子，忙不迭地為自己攝取養分。

野馬只管吃草，對過往車輛不屑一顧。（圖片皆由作者提供）

只見天上是藍天白雲，地上有片片綠茵，背後是波光粼粼的浩瀚水面，主角則是逍遙自在的野馬群，儼然一幅美妙的田園駿馬情趣圖。我們從野馬身邊慢速駛過，牠們只管進食，對過往車輛不屑一顧。由於島的北端屬國家公園，所以我的一張老人金卡派了用場，省卻了25元門票。

我們在離大門最近的一個停車場找到車位，在停車場邊的草地上馬上又見到兩匹忙於果腹的褐色野馬。牠們身材高䠷，威武雄壯，還不時走到一起，緊緊相依，耳鬢廝磨，顯得親密無間。突然間，其中一匹野馬居然躺了下來，背著地面露出馬腳，四肢還不停地在空中抓瞎，彷彿中邪；不過很快，牠就「唰」地一下重新站直，好像什麼事都沒發生一樣。

我猜想牠大概因為背部發癢而設法給自己撓癢癢，牠的同伴不也把尾部緊貼在燈柱上使勁摩擦嗎？當然，牠也許只在嬉戲逗樂，耍弄雜技，要我們人類為牠叫好。

接著，兩匹馬就一前一後地朝一條羊腸小徑走去，頗像一對情投意合的馬生伴侶。

此刻正好有一輛小車駛入停車場，一對夫婦一下車就問我們有沒有看到野馬，急不可耐地要捕捉到蛛絲馬跡。

我們把兩匹野馬剛消失蹤影的小道指給他們看，他們居然立刻朝那兒跑過去，追蹤追擊。

海灘灌木叢 小鹿張望

阿薩蒂格島的地勢總體比較平坦，海邊都是平整的沙灘，偶爾也有略微隆起的沙丘和灌木叢。就野生動物而言，野馬並非一統天下，還有野鹿和海龜等其他生靈在此安居。我們在路上就看到了在灌木叢中對我們凝神注視的一頭瘦削小鹿，待我們走近後牠扭頭就躲開了；在沙地上我們看到一隻蹣跚挪步的海龜，雖然行動遲緩，卻能持之以恆，頗有生命不息、爬行不止的氣概。空中的飛鳥更是不計其數，不時有白色的海鷗和一種不知名的褐色小鳥從頭頂掠過，唧唧喳喳地不停吟唱。

從海灘遠望大西洋，真是遼闊無際，碧綠澄清，在極遠處與藍天相接，讓人驚嘆大自然的神奇魅力。猛烈的海風迫使人們紮緊頭戴的帽子，不然就會被一下子「強行摘帽」。海灘上滿是前來游泳和曬日光浴的人們，大家都盡情享受銷魂的時光和在海水中浸泡的舒適感覺。

由於正值盛夏，烈日當空，幾乎家家都自帶一把大陽傘，把它深深地紮在沙地裡，用於遮擋毒辣的陽光。

我們走向海灘時，正好一陣大風吹過，其中一把大陽傘被吹得連根拔起，然後骨碌碌地直朝我們的方向滾動而來；其後是一個緊追不捨的西語裔男子，卻怎麼也趕不上陽傘滾動的速度。我眼明手快，大步流星趕上前，不失時機地抓住了那把「亡命之傘」，把它交還主人。我打趣地問他，「你覺得我抓得準嗎？」他連連回答，「你搞定了。」（You nailed it.）沒想到在野馬島海灘居然還遇上了學雷鋒做好事的機會，我心下甚覺得意。

我們接著來到一個面朝西部海灣的海灘，這裡海風相對小得多，而且在一處沙丘上，我們還看到幾棵島上難得一見的矮小樹木，多少可有點樹蔭遮陽避曬了。

兩個看似母女的業餘畫家在海灘上實地寫生。（圖片皆由作者提供）

其實有兩個身穿浴衣的老婦人已經奪得先機，占據了樹蔭下的最佳位置，正坐在折疊椅上輕鬆愉快地遠眺海灣。我們又看到海灘上有兩把並排擺放的折疊椅，其上坐著兩個看似母女的業餘畫家；她們各自手握畫筆，一會兒看看海面，一會兒又聚焦手中的畫板，正聚精會神地實地寫生。

我很佩服這對畫家母女，怎麼就不怕頭頂上那毒辣太陽的曝曬呢？也許，女孩椅邊放著的水瓶可說明她們是有備而來，能善待自己。

再往前看，貧瘠的沙丘上只有些許被驕陽曬得發黃的雜草，卻有兩匹野馬仍在不遺餘力地啃食草根，似乎佐證了馬也「以食為天」。

淺水裡站著幾個女泳將，她們正愉快地觀望著沙丘上的野馬，眼光中傳遞出關愛和好奇，也許還有些敬畏，顯示出遊客和野馬之間互不侵犯和友好相處的狀態。

野馬一家飲水解酷暑

海灘上有個水龍頭，是專給泡海水浴的人上岸後沖洗用的。一個年輕的媽媽正帶著她的兩個孩子在洗腳，忽然間不知從哪裡晃悠悠地走來三匹顯然屬於一家子的野馬。先是馬爸爸領頭過來探路尋道，繼而馬媽媽領著小馬仔亦步亦趨跟來。牠們應是被清涼的自來水吸引，紛紛以嘴貼近水龍頭吮吸水滴以解渴消暑，而馬爸一直站在旁邊警覺地為妻兒放哨。

野馬一家到水龍頭前吮吸水滴。（圖片皆由作者提供）

野馬在島上倍受保護，只要牠們一駕臨，人類就得自覺地退避三舍，給牠們讓出地盤。人類小孩的母親因為急沖沖地把兩個孩子拉開，以至孩子的綠色小拖鞋被遺留在水龍頭下。我很納悶，為什麼人們不能乾脆打開水龍頭讓野馬一家痛痛快快地暢飲一番呢？旁邊一個遊客幫我解釋，這些野馬必須依靠自己生存，我們人類不能接濟牠們。

原來，這當中還有自然法則在作用，而不是單憑人的善心辦事。島上的野馬多少年來已經逐漸適應夏日火烤般的酷暑、劇烈的暴風驟雨以及稀疏的糧草等艱難的自然條件，千錘百鍊養成獨特的堅韌野性。我們如果出手相助，怕只會損害牠們的野性，幫的是倒忙。

野馬溯源 眾說紛紜

但真要追根究柢，島上野馬的老祖宗似乎並不野也不蠻。相傳早年西班牙殖民者發現新大陸，把歐洲人豢養的馬匹引入美洲。其中有一艘運馬船在東海岸沉沒，船上的馬匹掙扎著漂流到阿薩蒂格島，歷盡艱險生存下來，這才造就了今日野馬瀟灑徘徊的亮麗景觀。

另一種說法是，17世紀末已在美洲大陸放牧的一些牧民為了逃避牲口稅，千方百計把自家養的馬匹偷偷藏匿到離岸的阿薩蒂格島，結果開啟了島上的野馬時代。究竟哪個說法更具說服力，似有待考證。不過可肯定的是，已在島上倔強地生存了300多年的野馬，最終仍擺脫不了人類這一萬靈之首對牠們的操縱和管控。

海鳥與野馬也能和諧相處。（圖片皆由作者提供）

何哉？原來島上野馬缺乏天敵競爭，以至馬口增長過快，幾達破壞生態平衡的地步。在這相對窄小的海島上不能如黃石公園般引進野狼來解決困題，科學家們最終採用了為母馬注射避孕針的辦法，才使島上馬口複歸合理之狀。所以，野馬說到底還得受制於人類加於牠們的計畫生育 法則，生一胎還是多胎由不得牠們自己作主。

我們那日能夠置身於眾多英俊倜儻又勇敢頑強的野馬中間，共享愉悅時光，實屬大開眼界，盡得其趣。海島上的野馬春風得意、悠閒自在，在人們寵溺下盡情地撒歡，甚至隨地播撒排泄物，遠不如女兒所養的一隻小貓懂規矩。在公園的一條碎石道上，我們看到一堆尚冒熱氣的馬糞，女兒打趣地湊近這剛出爐之物，彎下身去，硬要她的哥哥給她照一張相留念。可是，該怎樣題寫這照片呢？難道寫「女兒與馬糞在一起」？好處是它可為我們的記憶保鮮，讓我們時時重溫踏足野馬島的所見所聞，以及與罕見野馬共撒野、同歡樂的難忘經歷。

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