封面故事／哭泣非洲 辦學點燃希望

即將進行割禮的女孩，滿臉恐懼。（圖為作者提供）

我們團隊的志願工作者從2013年起，一直在西非塞內加爾做義工。親眼看見許多令人心碎但又充滿希望的故事，他們的遭遇使我們不得不奮起努力。

女孩割禮 千年陋習

女性割禮（Female Genital Mutilation），是非洲幾千年來的陋習，為了保持女性的純潔，不被男性污染，女孩從出生一周起，就要剃光頭，用小刀在頭上切幾道傷口，以後隔幾年就要在頭上切幾道傷口。等到青春期，就要有一個只有女性參加的儀式。

成年女人戴著面具，唱著古老的歌曲，將被宰割的少女抓手按腳，由一位沒有任何醫學訓練的老女人，不用麻藥，更沒有無菌操作，只是用一把刀片將少女的大、小陰唇甚至是陰蒂切掉，用麻線將陰道縫合，只留一個小口，讓經血流出。因此許多女性手術後，無法排尿；尿道和陰道造成瘺管，感染發熱，死亡率很高。劇烈的疼痛讓所有的女孩子望而生畏，但是社會習俗卻像一把巨大的風扇，把她們推向苦難的深淵。

安娜帶著女兒抗議對女孩進行割禮。

索馬里女詩人Dahabo Musa在1988年寫下了一首詩，將女性割禮給婦女帶來的痛苦描述為「女性的三重悲苦」：手術本身長達十幾年過程的痛苦；結婚之夜，陰道重新切開的痛苦；生孩子的時候，再切一次，讓孩子的頭從產道裡分娩而出的痛苦。

女詩人沒有說出來的第四重悲苦是，如果丈夫因為某種原因要離開妻子外出，家裡的女人們會將這位妻子的外陰重新縫合，等待丈夫回家，這位可憐的妻子，又要重複以上的痛苦。

2000年，安娜女士懷著為社會做貢獻的志向，隻身一人來到了塞內加爾痲瘋村──法地閣，不久她就遇到了一個大挑戰。有一天一位少女偷偷地告訴她，她不得不去做女性割禮，邀請她去參加她的切除儀式。安娜女士瞭解到了什麼是女性割禮以後，立即對這個女孩說，「我要去抗議。」

完成割禮的女孩，親友們給了她2000非洲法郎作為賀禮。（圖為作者提供）

安娜女士的抗議，猶如一滴雨水掉入了一個沉悶的大湖，沒有激起任何迴響，這個女孩被七、八個婦女按住手腳，在沒有任何麻醉和無菌的條件下，硬生生地割去了女孩的一部分性器官。完成割禮後的女孩，親友們給了她2000非洲法郎（約3美元）作為賀禮。

在痲瘋村法地閣，百分之百的中年以上的女性都接受了割禮。如果女孩子不受割禮，全村的人都認為她是污穢不潔的，她將嫁不出去。

怎麼辦？怎麼辦？安娜女士的心中像被火灼燒一樣，熾烈的疼痛讓她夜不能眠，一定要救救這些女孩子。

乞討的男孩滿臉憂鬱。（圖為作者提供）

男孩乞討 愁容滿面

2013年5月在去痲瘋村的路上，我們醫療隊停車加油，一群衣衫襤褸的孩子圍住我們的車要錢要飯。

其中有一個孩子，皺著眉頭，穿了一件大人的T恤衫，髒兮兮的皮膚上長滿了疥蟎。我們給了他們一些麵包，憂鬱男孩展露出笑容。

乞討的男孩得到了麵包後綻放笑容。（圖為作者提供）

為什麼成群的男孩子都在街上要飯？為什麼他們眼中沒有光彩只有痛苦？為什麼他們小小的年齡卻有大人一般壓力山大的愁容？為什麼沒有女孩子要飯？女孩子應該更加容易要到錢財？當地同工們讓我知道了一個巨大蜘蛛網般的黑幕。

麻利埠（Marabout）是一個分布在西非各國的伊斯蘭教育機構，歷史上許多伊斯蘭的教師和宗教領袖都被稱為麻利埠，他們是屬於伊斯蘭兄弟會的一個分支。

圍著汽車乞討的男孩。（圖為作者提供）

在塞內加爾，人均壽命50歲，每一個婦女平均生產5個孩子，嬰兒平均死亡率50%。

因為大部分家庭裡孩子有一半都養不活，麻利埠們便說：「反正你們有一半的孩子要死去，還不如交給我們？」他們半哄半騙地將貧窮的家庭五歲以上的孩子騙到手「免費代養和教育」。絕大部分的窮人家不放心把女孩子交給外人，所以只會把男孩子交給他們。

這些可憐的孩子只要一到麻利埠的手中，每個孩子每天就必須上交200非洲法郎，也就是40美分。塞內加爾的成人也只能一天賺取2000非洲法郎。可蘭經規定，成人每天必須將收入的十分之一救助窮人，因此這筆錢就由麻利埠們手下的孩子們代為收取。

典型的麻利埠學校。（圖為作者提供）

麻利埠們 占地為王

僅僅在塞內加爾，大約有5萬多麻利埠孩子在街上要飯乞錢，麻利埠每天就有100萬非洲法郎的進帳。天長日久，他們積累了巨大的財富，他們包攬訴訟，搶奪民財，強拉孩子加入伊斯蘭教，他們用金錢和宗教來影響和操縱國家。

我們有一次走過一條高速公路，看見在高速上有一個莊園，所有的汽車都必須彎道繞過它，當地同工告訴我們，這是一位麻利埠大佬的家，他占住這塊土地，沒有人敢惹他。

2013年3月3日，至少9名麻利埠孩子因為沒有乞討到200非洲法郎的定額，被關在一個黑房間裡。搖曳的燭光照耀著愁眉苦臉的孩子，飢餓的嘈蟲發出咕咕的響聲。突然蠟燭燈台倒了下來，火苗點燃了乾燥的牆壁。

「救命，救命！」孩子們拚命搖著緊鎖的大門，不到幾分鐘，烈焰吞沒了孩子們的哭喊，鮮活的生命化做一縷青煙。

慘案發生以後，紐約時報和一些法國報紙作了詳細報導，塞內加爾總統Macky Sall發表講話，聲稱一定要嚴懲兇手，可是兩個月以後，法庭認為這些孩子的死亡是因為「上帝要他們回家。」所有涉案的麻利埠被無罪釋放。塞內加爾的大街小巷依然隨處可見「免費代養和上學」的苦命孩子。

這些孩子到了青春反叛期，麻利埠不願意管束，就把他們趕出學校。他們大字不識，沒有謀生技能，只有偷盜搶劫，給社會帶來巨大不穩定因素。所以我們在塞內加爾，晚上從不出去。白天也只有在當地同工的帶領下去一些安全的地方。

孩子們的悲慘遭遇，像一把鈍刀磨銼撕裂我們的心。怎麼辦？我們沒有錢，沒有資源，沒有影響政府的能力，也無法正面與麻利埠衝突。但是我們一直認為我們應該做點什麼？雖然我們無法救所有的孩子，但是我們覺得救了一個是本分，救多了就是賺到，我們必須做出我們的貢獻。

非洲哭泣團隊一致認定辦學校是最好的辦法。有一天，奧利弗先生把我們帶到基地空地說：「我們十年前就買了這塊地，因為沒有錢，無法蓋學校，你們是否有辦法？」

作者徐俊與奧利弗先生在基地的空地上。

回到美國，我們立即成立了由徐俊醫生擔任主席的美國非洲哭泣基金會，美國政府也很快正式批准我們的免稅待遇。

面對一張張痛苦的小臉，無處不在的需求，我們只有很小的信心，做一點算一點，信心就像一顆芥菜種，開始很小，慢慢卻長成了一棵參天大樹。

八年來，在全世界各地愛心人士的支持下，在世界日報讀者的關懷下，我們從無到有，居然建成了技術學校，其間許多動人的故事，時刻激勵我們前行。

安德森和安德麗莎還有女兒艾蘭娜，非洲炎熱的陽光把一家三口曬得黝黑。（圖為作者提供）

巴西夫婦 非洲扎根

巴西聖保羅社會工作者安德森先生在一個慈善活動中，認識了安德麗莎，一位非常漂亮的銀行高級經理。他們二人一起為聖保羅的窮人送餐，一起辦窮人孩子的夏令營。共同的志向，讓他們產生愛情並結為夫妻，二人在聖保羅的高級住宅區購買了一個三房一廳的單元，並擁有兩部好車，生活充滿了希望。

安德森先生在非洲。（圖為作者提供）

2012年他們認識了在幾內亞比索辦學校做慈善事工的奧利弗先生，奧利弗先生告訴他們，能夠為改變別人的生命，拯救被麻利埠摧殘的男孩子，拯救被封建陋習被迫接受割禮的女孩子，將是他們一輩子最幸福的事情。

奧利弗先生的話，深深地感動這對夫妻，他們變賣了自己的房子和汽車，拿著所有的錢，來到了比索。為了拯救這些孩子，他們到處募捐，開辦學校，他們也將自己帶來的錢投入到學校，並且在比索買了一處住所，決心在非洲扎下根來。

2014年，奧利弗先生告訴安德森夫婦，我們在塞內加爾基地正在修建技術學校，需要他們去支援。望著剛剛購買不久，花費了許多精力和時間裝修的新居，他們二話不說就賣了。

由於非洲法郎大量貶值，他們只賣了6000美元，帶去了基地。他們一到基地，就聽說基地需要購買一部皮卡車，正好6000美元，他們二話不說，就把自己口袋的錢掏了出來。他們用剩下的錢買了一張床，成了他們僅有的財產。

金錢可以買來許多東西，但是不一定可以買來高尚，不久安德麗莎就懷孕了。我對他們說：「你們的家也需要金錢，為什麼不給自己留一些？」安德麗莎說：「為了非洲的孩子，我願意捨棄一切！」

我的眼睛濕潤了，無私的靈魂像天火一樣，照亮了非洲貧瘠的夜空。為了拯救非洲孩子他們獻上一切。我們暗暗地下了決心，一定要拚命工作，籌措資金，把學校建成。

中國愛心人士捐贈的物品在裝車。（圖為作者提供）

網路牽線 華人捐款

愛心是相通的，中國許多認識和不認識的朋友，讀到了我們關於痲瘋村的報導，看到了受割禮的女孩子和在大街上要飯的麻利埠男孩子，他們的心碎了，紛紛伸出援手，捐款出力。

我們用這筆錢購買了三個集裝箱的建築材料，床鋪門窗，電腦炊具等等。中國一家實力雄厚的進出口公司，免費為我們購買、議價、倉儲、進出口等等，這些愛心人士為建立技術學校打下了雄厚的基礎。

借助於無遠弗屆的網路，我們和全世界的華人善心人士建立了聯繫。在他們中間，有退休老人，有愛心企業家，甚至還有服刑的犯人。

全世界華人獻出了一片片愛心。我們的捐款95%來自華人，手捧著他們從牙縫裡省出的金錢，他們的善心，像烈火一般燃燒著我們，催促大家前行。我們團隊也個個出錢出力。短短時間，我們就有了啟動基金，我們可以開始建造學校了。

塞內加爾最缺的就是水，打一口井要價2萬5000元。

塞內加爾的日照長達12到14個小時，炎熱之下只要有水，只要插一根枝子都會發芽。但是在塞內加爾最缺的就是水，他們的淡水資源在地底下75到100米左右，也就是20到35層樓那麼深的地底下才有水。

打一口井需要花費2萬5000美元，一般的村子和老百姓絕無可能籌措到這麼大的一筆錢。我們找到了一家打井公司，最後以1萬6000美元成交。他們接受這個低價的條件是只試兩次，如果打了兩個鑽井不出水，這筆錢不退還。

為了省錢，我們咬牙答應，結果在60米深處，就出水了，而且水量非常大，可以供給上千人使用。出水的那天，一道水柱在陽光下起舞，雙方皆大歡喜。

機械班學員好奇地看著電鋸，認真記筆記。（圖為作者提供）

免費設計 學校成形

長河落日帶來陣陣愁思，經濟限制讓英雄氣短。我們需要一位設計師，不光是設計一棟樓，而是一個園區的整體設計，那將是一筆大數目。

正在我們焦頭爛額的時候，建築師皮爾出現了。他是我們的財務尼爾森先生的朋友，願意免費給我們設計。

已經落成使用的1萬平方呎的教學樓，中間是會堂，兩邊是教室。（圖為作者提供）

在他的幫助下，一棟漂亮的1萬平方呎的教學樓像一艘船一樣，在我們基地航行，一棟6000平方呎的學生宿舍也以美國學生的標準設計完畢，整個校區美輪美奐。他還要求我們打兩層樓的地基，以便以後加建一層。

各位愛心人士的慷慨解囊使得學校有了教學樓和學生宿舍，又有了水井，再加上從中國送來的門窗床鋪、電腦炊具等等。一個學校的雛形已經形成。

我們每個人高興得像晴空一鴞，春風得意看盡林花。其實我們高興得有點早，辦學並不是那麼容易。

首先，我們沒有教學資質，我們從來沒有教學辦學的背景，因此我們也無法申請到辦學資質，空有一腔熱血滿腹經綸卻是於事無補。

蔬菜班正在學習種植有機歐美蔬菜。（圖為作者提供）

沒有教學資質，也就無法雇請師資，無法發文憑。沒有資質，也就沒有合法的學生，也就沒有合格的學生。我們團隊只好呼喚蒼天，請求幫助。

結果出人意外，當地一個合法的技術學校願意和我們聯合辦學，他們出資質，使用他們的教師和科目表，完成塞內加爾教育部要求的課程。我們付錢給他們，再去雇請一部分自己的老師。將來學生畢業以後，文憑上有兩個學校的大印。

烹調班學員第一次使用煤氣爐。（圖為作者提供）

用安娜女士的話來說，「乍得的Kamis和他的馬里家人從Kedougou來到這裡擔任主管。從多哥來的傑夫教水工，從剛果（金）來的Servais教電工。來自巴西的塞莉亞（Celia）教化學，製造新產品。我帶來了幾內亞比索Higidio教授電腦科學。還有一位塞內加爾廚師的教導烹飪。確實…我們組成了一支龐大的軍隊。」我們成了一個真正的國際化學校。

疫情挑戰 夢想中斷

正當我們充滿信心，為了挽救塞內加爾的少男少女們獻上一切的時候，2020年初，一場冠狀病毒大流行，給我們欣欣向榮的技術學校帶來了致命的挑戰。

我們的學生被遣散，學校被迫無限期關閉。一時間我們僵臥荒村，只能依稀夜闌聽風，夢想鐵馬冰河，我們的學校事工跌入谷底。

縫紉班縫製口罩，支援抗疫。（圖為作者提供）

一直等到2020年10月，乾旱的非洲原草，歷經野火焚燒，重新煥發出碧綠的青草。我們的學生回來了，學校又重新邁出了堅實的腳步。

我們嚴格實行防疫規定，全部人都戴口罩，終於在2021年4月15日，第二屆學生共36名全部順利畢業。

他們的住宿、伙食和學費全部免費，我們在每一個學生身上一年的學雜費就高達2000美元。感謝大家的支持，我們不僅可以完全支持他們，我們在2021年10月18日第三屆學生也已經開學了。

學習染印T恤。（圖為作者提供）

人生如逆旅，你我是行人。我們決心堅持把技術學校辦下去，爭取每年都有一定數量的畢業生，並且逐漸擴大規模。我們還將在明年，建造一個1萬平方呎的教學樓。我們的長遠計畫就是要辦一所大學，讓我們一起努力。

幫助別人 人生意義

幫助別人，改變別人的生命是我們非洲哭泣團隊矢志不渝的信條，是我們人生意義的所在。我們的一生得到社會的無數幫助，許多人用自己作為人梯，造就了我們。我們也應該去幫助別人，給別人帶來新的生命。

如果只愛護自己的孩子，為他們留下錢財，這是連母雞都會做的事情。人類的生命，不能以時間長短來衡量，心中充滿愛時，刹那即為永恆！讓我們一起努力，去愛我們的鄰居，朋友和同事，把我們的人生化為一支蠟燭，用光彩照亮別人，即使是粉身碎骨，也不改初衷，這就是我們人生的意義。

（作者徐俊醫生是美國非洲哭泣基金會主席，自從2013年起和同事們一起在塞內加爾建立技術學校，並去痲瘋村和其他村莊診療病人；了解更多基金會工作，歡迎瀏覽網站https://africacriesout.net，或關注微信公眾號：lifeexploring人生天路。）