旅遊／新墨州 熱氣球嘉年華

熱氣球。（圖片皆由作者提供）

美國新墨西哥州 每年舉辦為期九天的熱氣球嘉年華，這是世界上最大的熱氣球狂歡盛會。我一直很想去看看，今年終於成行，見識到什麼是真正的「狂歡盛會」。我們先飛往拉斯維加斯，想沿途順路參觀幾個景點；我們參加的是14人的小團，路線較靈活，決定去幾個一般華人旅遊團不去的景點。

母親之路 時光隧道

離開拉斯維加斯，我們先去參觀66號公路。我初到美國時，常聽人提到66號公路，電視、歌曲、報刊等都稱它為「母親之路」或「美國大街」，聲名如雷貫耳。那時無GPS、網絡，我只能買一本全美公路圖集（American Atlas）來查找66號公路所在地。美國的公路命名規定是東西走向是偶數、南北走向是奇數，可我仔細翻遍了地圖集，卻找不到66號公路。當時納悶為什麼「母親之路」在地圖上無蹤跡？

所以聽到導遊宣布我們第一站去亞利桑納州 的賽利格門（Seligman）小鎮，觀光66號的遺跡時，心裡驚嘆「真的去朝聖母親路？」而且是遺跡，我心裡是又驚又喜。

66號歷史路牌。（圖片皆由作者提供）

賽利格門稱為鎮，還不如叫村，而且是小村，一條二車道雙向的柏油馬路貫通全村。路兩邊有幾家小店，皆人去房空，只有一家小禮品店和漢堡店還開著，都充滿了66號公路的歷史資料。

原汔車旅館牆上寫著「母親之路」。（圖片皆由作者提供）

66號公路和一般東西走向公路的走向不一樣，一般公路都是直線型，而66號公路從芝加哥至奧克拉荷馬是一條對角斜線，然後再轉到正西方向至洛杉磯。因為這樣，它和多條公路交集，被稱為「美國的主幹道」。

第二次世界大戰時，66號公路又成了全國新兵走向太平洋海岸最大軍港聖地亞哥的主要途徑，同時也是運送軍事物資的主要幹道，被賦予了保家衛國的光榮色彩。

66號公路漸漸地由一條單純的交通線路，變成了一個文化符號。獲諾貝爾獎的作家約翰斯坦貝克（John Steinbeck）創作了被譽為20世紀最偉大小說之一的「憤怒的葡萄」（The Grapes of Wrath），描寫了逃荒的農民，並在作品中初次將66號公路賦名「母親之路」。

1956年艾森豪總統大力推動「州際公路法案」，多車道、無紅綠燈的封閉公路誕生了，大大縮短了行車時間。同時它也終結了顯赫一時的66號公路，這條公路漸漸被冷落乃至荒涼，甚至淪落為私人的車道。1985年，公路局在地圖上去除了66號的痕跡。

這時一大批有「66號情結」的人士成立了保衛66號的組織，他們奮鬥的結果獲得了政府的妥協，部分路段被保存下來，並命名為「美國歷史古蹟66號公路」。

我站在賽利格門荒涼的66號車道上，兩邊是被遺棄的房屋，道路一望無盡頭，感覺到這不是一條單純的道路，而是一條美國歷史的時光隧道。

隕石大坑。（圖片皆由作者提供）

巴林杰 隕石巨坑

世界之大無奇不有，巴林杰隕石坑即為一例。它位於亞利桑納州旗手鎮附近，當我們親臨這個天坑時，眼睛為之一亮。天坑形如一個碩大無朋的碗，弧形碗壁平坦無陷，綠草如茵，四周拱出40多米高的泥壩。從遊客中心的照片看，空中俯覽時，有一個方形的碗口。

網上資料說巨坑直徑為1280米，深180米。科學家推測，這是一顆重達2.2萬多噸的行星，以每小時5.8萬公里速度撞擊地球所形成的。遊客中心有一塊重達637公斤、當地發現的隕石，供遊客撫摸這個天外來客。表面有許多高低不平的大小麻點，因隕石富含鐵質，當我手觸到這塊石頭時，冰涼的感覺讓我思緒飛馳到宇宙，世界真是一個神祕的未知。

隕石613公斤。（圖片皆由作者提供）

巴林杰的天坑，原來科學家認為是一個死火山口，直到1903年美國採礦工程師巴林杰提出它是由隕石撞擊而形成的；後得到其他科學家的確認，此坑被命名為巴杰林隕石坑。巴林杰向政府申請買地採礦，獲得了當時羅斯福總統頒發的公有土地持有證，自1903年起巴林杰家族就擁有以坑中心算起的周圍2.6平方公里土地，故該隕石坑至今仍屬巴林杰家族的私產。鑒於巴林杰隕石坑在地質學研究上極具重要性，1967年11月美國政府將它列入國家天然地標。

印第安的小舞者。（圖片皆由作者提供）

瓦荷族 印第安部落

白人侵入美洲後，美洲的原住民──印第安人退居為少數民族，後來美國政府頒布了很多保護原住民的法規，尤其是1975年的「印第安人自決和教育援助法」以及1988年「印第安人賭博管理法」，賦於了印第安人保留地有很大的自治權，甚至允許美國大部分州都禁止的賭場開設權限。這也是為什麼印第安人保留地今天常可見到賭場的原因之一。

參觀了隕石坑後我們來到了亞利桑納州的窗岩鎮，它是北美地區最大的印第安部落納瓦荷族的首府。納瓦荷族人口有30多萬，擁有美國最大的印第安人保留地，約7萬多平方公里，其中包括聞名世界的嶺羊峽谷景點。但我們見到的窗岩鎮卻不大，可能這裡僅是他們的行政區域而已，令人吃驚的是他們也有總統府，據說權限如州長；還有議會廳和司法局，以及自己的警察。

印第安人總統府。（圖片皆由作者提供）

此處得名窗岩鎮，因為當地有一座岩山，岩石中間有一個大空洞，猶如窗口。納瓦荷部落的歷史中，最值得驕傲的是他們有400多名族人，在二戰時加入抗日隊伍，擔任重要特殊工作。

熱氣球盛宴 爭奇鬥艷

離開了窗岩鎮，我們奔赴了這次旅遊的最高潮——熱氣球嘉年華。熱氣球是法國人發明的，專指可載人的熱氣球；不載人的熱氣球應是三國時代的諸葛亮發明，稱為孔明燈，英國科學史學家李約翰博士也這樣認為。

氣球盛宴。（圖片皆由作者提供）

美國有五個地方有放飛熱氣球活動，而最具規模、最著名的即是新墨西哥州阿爾伯克基的國際熱氣球嘉年華。起始於1972年，原是為一家電台做廣告，結果愈辦愈成功，成了世界上最大的熱氣球嘉年華，今年是第49屆了。這個嘉年華為新墨西哥州帶來了財富和名氣，於是在阿爾伯克基的北面設立了一個專門放飛熱氣球的公園，面積達365英畝；活動每年的10月5日至13日舉辦，為期9天。為什麼於10月初舉辦呢？因為那段時間相對少風天晴，最宜放飛熱氣球。

我們是第5天去的。5時起身，計畫6時到場，參加場內熱身活動。烏濛濛的行車路上，汽車如同大甲殼蟲在爬行，穿著夜光衣的警察不斷揮動指揮棒，驅動「甲殼蟲」前進。雖然起得那麼早，我們各個都精神抖擻，好像自己要去坐熱氣球升空一樣。其實，真正想坐氣球升空的觀眾必須得預先申請，登記交費。

終於到達停車場。下了車發現，哇！這裡真像台灣的夜市，不！比夜市還熱鬧。面對氣球放飛場地是一排帳篷搭起的小攤販，點心吃食、冷飲汽水、紀念品、小禮品，比比皆是，一望無際，熱鬧非凡，前面還有野餐用的桌椅帳蓬。講好了集合的時間和地點後我們就分開了，我坐在帳蓬邊上的木凳上，等待激動人心的時刻到來。

看到一批批由領頭人舉牌帶領的隊伍入場，他們是另外購票、有內場座位的觀眾。場內的高音喇叭突然倒數「5，4，3，2，1」，人群也高聲附和，突然前面有5個氣球亮燈。這就是6時整開始的熱身活動。燈球熄滅了，過了一會又倒數了，5個氣球輪流放光，變換各種花樣。終於天色放亮，7時整了，喇叭中響起美國國歌，場內人都自動站起來，一個氣球帶著美國國旗冉冉升起。氣球放飛正式開始了。

熱氣球。（圖片皆由作者提供）

遠遠近近，東西南北，此起彼伏，美麗而彩色斑斕的氣球，一個個像睡醒的巨人，開始搖晃著身子，打著哈欠，鼓起身體，飛向了天空。到9時已是滿天氣球，爭奇鬥艷；有的是印著連鎖快餐店名字，有的代表著美國各州，還有外星人模樣的異形氣球。廣播不斷播報今天有來自哪些國家的氣球等訊息。

熱氣球的燃料是丙烷，利用加熱和熄火來控制升或降，但無法控制方向，只能隨風飄。嘉年華曾舉辦過「搶鑰匙比賽」，高竹竿上掛了一串新汽車的鑰匙，搶到的人就獲得汽車。還曾舉辦看誰飄得遠的比賽，結果最遠的人曾飄飛到加拿大和美國東岸，請想像一下，這是無動力的隨風飄，得飄多少天呀？

參加阿爾伯克基的熱氣球和觀眾來自世界各地。今年的熱氣球總數588個；9天內觀眾人數共86萬6414人，來自世界各地的飛行員達671人。

熱氣球嘉年華不但白天有活動，晚上也會讓熱氣球點亮燈，排列在分園的地坪上，也是蔚為壯觀，十分吸引人。可是我們還計畫去其他景點 ，所以無緣晚上的狂歡了。

羅斯威爾街景。（圖片皆由作者提供）

羅斯威爾 UFO博物館

UFO博物館座落於同在新墨西哥州的羅斯威爾市。車子一進羅斯威爾市馬上感覺到外星氣氛，馬路兩邊商店的名牌都有和UFO有關的標記物，這邊有一個飛碟，那邊有一個外星人招手，讓我們心裡上產生接受外星球神祕物體的氛圍。

外星人蠟像。（圖片皆由作者提供）

博物館是1990年由1947年時在羅斯威爾軍用機場任職的沃爾持豪特提議成立的，旨在收集世界上一切有關UFO現象的資料庫。1991年正式創立，是一家非營利機搆。博物館不大，但部門齊全，世界各地有關UFO的消息都有收集，還有按1947年的UFO事件目擊者描述所製作的外星人蠟像。其中所附設的圖書館是全世界UFO和麥田怪圈等無法解釋的各種現象，資料最齊全的單位。

塑料的外星人。（圖片皆由作者提供）

白沙公園 荒涼之美

因為趕時間，又想看白沙的夕陽之艷，進園時已下午5時多了，黃昏的腳步已在白沙公園顯形。網上查白沙公園這個名字，會自動跳出很多個，但是大部分都是人造景點。而這個美國白沙國家公園完全是大自然的傑作，座落於新墨西哥州的阿拉莫戈多，2019年正式建立，面積達7.6平方英里。

白沙公園。

當車子進入園區後，眼前景象令人大驚，這不是一個天寒地凍，銀裝素裹的世界嗎？茫茫大地、一望無際的「白雪」在這裡呈變多種形狀，有低平的山形，有拋物線長曲線；近處有幾莖小草、幾棵弱樹在微風中抖動，橙色的夕陽如血。登上小山丘，極目遠眺，心曠神怡，我不由得想起了唐人的詩句：「沙翻痕似浪，風急響疑雷」，「淅淅風吹面，紛紛雪積身」，「大漠孤煙直，長河落日圓」。

原來以為沙應是黃的，雪是白，現在親眼目睹了這白沙，大開眼界。白沙較黃沙顆粒更小，呈粉末狀，原來白沙的成分是石膏，黃沙的成分是二氧化硅；這裡是世界上最大的石膏沙丘。白沙公園呈現了一種莫名的荒涼之美。

巨人柱仙人掌。（圖片皆由作者提供）

仙人掌公園 觀巨人柱

接下來我們到了仙人掌國家公園，這裡是為了保護巨人柱而設立。巨人柱（Saguaro）是一種巨型的仙人掌，僅在亞利桑納州的部分地區發現，被列為州花，亞州的法律規定採摘巨人柱都會入刑。

巨人柱生長十分緩慢，10年才長到1英寸高，70歲時可達6英尺高，並開始開花；長到90多歲，開始長出「手臂」。巨人柱最高可達幾十英尺，壽命長達200多歲，因為長在少雨的沙漠中，根系可達地下50英尺；蠟質的表皮，手風琴似的皺褶能有效減少水分揮發。

當地的少數民族奧特漢人（Odham）視巨人柱為不同類型的人類；將植物視為有靈性的人類，這是我未曾想到的。公園中還有個子較小的各種仙人掌，仙人掌的共同特點是多刺，我想這與天氣乾燥有關，葉子如針，可減少水分蒸發；此外應也和防範動物侵犯有關。大自然中如果深入探究，就會發現無窮的奧祕。

這次旅遊就在巨人柱腳下畫下句點了。我們懷著參加嘉年華的狂歡意念而來，最後卻帶著知識碩果而歸，真是一次讓人難以忘懷的經歷。在歡樂中，我們溫習了美國人民是如何篳路藍蔞，披荊斬棘不斷前進；看到了不同的民族應如何和睦相處；認識了生態平衡，保護地球是如何重要。當然我們不但要過好今天，還應積極探索宇宙，想到人類的明天。我們常說「失之東隅，收之桑榆」，而我們這次旅行卻是「得之東隅，附賞桑榆」。

貼心小提醒

想去熱氣球嘉年華，則宜儘早準備，因為屆時旅館航班均為客滿。我們因為年老想省事，一切均由旅行社代辦。

白沙和仙人掌公園是世界上少有的自然奇蹟，順路去是明智選擇。我去過世界上不同隕石坑，還是這個最具欣賞價值。

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