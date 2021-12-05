封面故事／逛完世博 遊杜拜5景點

杜拜城市地標。（取自dubai IG）

為了迎接2020世界博覽會，杜拜也打造了許多全新景點，讓訪客可以逛完世博園區後順道走訪，以下為5個值得造訪的新景點：

杜拜相框。（取自visit.dubai IG）

1.杜拜相框

高150公尺、寬93公尺的杜拜相框（Dubai Frame），相當於50層高的大樓，見證著杜拜這座城市的現代與傳統，站在老城區望向杜拜相框時，可以看到哈利法塔等現代化的杜拜，如果從市中心方向看向杜拜相框，則可以看到舊城區的模樣，這樣的設計巧思將杜拜的過去與現在，化為相框內的絕美風景畫。遊客還可以乘坐全景電梯，直達相框內部頂樓的玻璃橋；站在透明的玻璃橋上，可飽覽360度杜拜全景。

2.La Mer海灘區

空間寬廣的La Mer海灘區，不僅大道兩旁種滿棕櫚樹，還有超適合入鏡的彩虹塗鴉藝術壁畫，充滿休閒度假氛圍。La Mer海灘區位於阿提哈德博物館、杜拜運河等現代地標附近，用餐或購物都很便利。去年落成、全球最大的杜拜摩天輪（Ain Dubai）更是當地人熱門的度假去處。

La Perle水舞秀。（取自laperledxb IG）

3.La Perle水舞秀

融合了跳水、舞蹈及雜技的藝術表演，是杜拜首個「駐點」演出，每年表演場次多達450場。La Perle的演出採用高科技的「水舞臺」，其中注滿270萬升水，還可視表演需要，從水舞臺變為一般舞臺。360度的舞臺加上燈光效果，讓人彷彿來到奇幻海底世界，是不能錯過的精采表演。

4.貝都因體驗

杜拜有一半是一望無垠的沙漠，新推出的沙漠探險專案「貝都因體驗（Al Marmoom Bedouin Experience）」，讓遊客們在貝都因嚮導帶領下，騎著駱駝橫越沙漠，了解貝都因人傳統狩獵和生活方式，並在營地品嘗道地美食。

5.Al Seef水濱區

位於老城區杜拜灣邊，完美地呈現杜拜古老與現代交融的城市風格。從岸邊碼頭作為起點，沿著杜拜灣旁的棧道散步到Al Seef，沿路將經過各式各樣的餐廳和特色小店，體驗到最道地的杜拜風情與文化，同時感受阿拉伯人的好客精神與在地美食。