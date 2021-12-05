高中那些事／通勤安全 高中生怎樣自保？

社會事件頻傳，讓家長憂心孩子上學的安全問題。(Getty Images)

最近有兩起關於學生人身安全的重大案件引起了家長們的關注。一是在芝加哥大學剛畢業的中國留學生在校園附近遇劫，短暫搏鬥後遭槍殺。另一起是在費城 的地鐵上，一名華裔女高中生為了制止幾名非裔高中生對亞裔 高中新生的辱駡，而遭暴打。

過去一年多的疫情改變了大部分人的生活，並造成很多人對亞裔美國人的偏見和歧視，因此而觸發了多起針對亞裔美國人的種族仇恨犯罪事件。整個社會大環境的不安全因素增多，給剛剛恢復校園生活的高中生和家長帶來很大的困擾。我們應該如何教導孩子面對可能發生的意外情況呢？

遇搶劫 保命最重要

美國大部分地區的高中生使用校車通勤，或者由家長接送，所以這兩個事件並不具有代表性；只有在少數大城市，高中生才可能頻繁使用公共交通。而目前因為疫情還沒有完全結束，加上整個政治環境的不穩定性，即使在大城市，不少家長也選擇自己駕車接送孩子，或者幾個家長安排car pool，輪流接送，這些都是非常好的安全措施。

上學和放學路上的搶劫事件，即使在疫情以前，也偶爾會發生，劫匪的目標常常是現金或者手機。多數情況下，一旦財物到手，他們大多就會收手，不再糾纏受害者。犯罪分子也是明白搶劫和殺人是兩種不同性質的犯罪，所承擔的法律後果也完全不一樣。在滿足財物需求後，他們也沒有必要冒更大的風險。所以美國的學校一般都指導學生如果遇到搶劫就放棄錢財，換取安全離開然後再即時報警。和犯罪分子搏鬥應該交給警方處理，普通人沒有經過專業訓練，首先要保證自身的安全。

有一些癮君子，毒癮上來了難以自制，就需要一些錢買毒品；遇到這樣的情況，一般幾十元就能把他們打發掉。但無論是什麼動機，劫匪在動手時的精神都非常緊張和敏感。一旦感覺到或者遇到抵抗，他們的情緒和行動上的反應可能會有異於常人。尤其那些被毒癮控制的人，情緒一旦失控，就可能具有很強的攻擊性，失去理智，從而做出讓他們自己都後悔的事情來。所以在緊急關頭，最重要的就是穩定情緒，避免激烈的爭吵、互相推搡等情況。

牢記3點 避免成目標

怎樣才能避免自己成為犯罪的目標呢？第一，儘量在高峰期上學放學。被犯罪分子襲擊常常是因為我們在錯誤的時間出現在錯誤的地點。如果孩子都是跟隨同學一起上學放學，相對安全很多。

第二，儘量結伴而行，有些學生因課外活動不得不比較遲離開學校，這時和同伴一起行動就特別重要。

第三，在上學放學路上保持警覺，不要癡迷於玩手機或者平板電腦。有些劫匪非常精通電子產品的價值，光是看到耳機就可以判斷出來孩子使用什麼價位的手機。如果只是為了和家人保持聯繫，孩子外出時別攜帶價格昂貴的電子產品，免得惹禍上身。另外孩子們身上準備幾十元現金，如果遇到劫匪可以打發他們走。有的癮君子急於拿到錢買毒品，如果搶劫時沒有找到足夠的錢，有時會一怒之下動殺機。

費城的案子則更像是校園霸凌。大部分家長會非常吃驚這些高中生污言穢語，事實上這裡長大的孩子由於同學的影響，如果沒有大人在場，說髒話是很常見的。這個案子傳出的視頻裡，幾個非裔女孩對華裔女高中生的暴行可以說令人髮指。許多家長指責在場的亞裔男生過於懦弱，完全沒有抵抗；也有家長認為他們的反應情有可原，為此網上爭論不絕。如果家長們都一時想不出合適的應對方案，那麼怎能苛求14歲的高中新生能老練地處理這樣的突發事件呢？

從安全的角度，首要的原則是避免矛盾升級。謾駡的一方無論出於什麼原因，都是在宣洩一種扭曲負面的情緒。這個時候最好的方式就是不予理睬，離開是非之地。這樣的做法貌似軟弱，但就結果而言通常是最平和的；對問題冷處理，挑釁的一方就暫時無法達到滋事的目的。青少年在掌控自己的情緒方面常常還不成熟。如果雙方對罵，很可能出現的情況就是矛盾激化，導致動手。這種情況下，因為有種族和性別的原因，整個事件很可能被曲解為其他性質的問題，甚至有可能被定性為幫派的鬥爭，而不僅僅是高中生之間的普通糾紛了。

糾紛 須冷靜處理

費城的案子也處於灰色地帶。美國的法律規定，一旦學生離開校園，就不在學校的管轄範圍了，他們的行為就不受學校規章制度的約束。不像國內，這些校外的矛盾也可以找學校老師或者管理者協調解決。美國學生在校外的言行只有警方可以管制，所以校園之外的打架鬥毆都將在法律範疇解決。這也是為社麼費城警方能以種族攻擊罪起訴這些犯罪的非裔高中生。

高中生申請大學時，申請表中都要求申請人陳述自己是否有過犯罪紀錄或者案底、有沒有被學校紀律處分過；一旦填寫「Yes」，學生必須提交更詳細的事件描述。所以對待校外突發事件的冷靜處理非常重要，不能逞一時之快，而不考慮孩子長期的利益。

針對目前不安定的社會環境，家長們除了教導孩子可採取哪些應對措施，更需要和學校管理層協調合作，並邀請當地警方加強校園周邊的巡邏保安措施。對犯罪的積極防範，永遠好過事後的處理和追責。

(作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家)