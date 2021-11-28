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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

旅遊／科羅拉多 看紅岩賞黃葉

師志雲
科羅拉多州秋日黃葉。（圖片皆由作者提供）
科羅拉多州秋日黃葉。（圖片皆由作者提供）

9月下旬與加州幾多朋友結伴前往科羅拉多，住在州府丹佛以西驅車兩小時之遙的愛德華，那裡冬季是美國的滑雪勝地，夏春秋亦是愛好大自然者的天堂。初來乍到，立馬嘗到高原海拔的滋味，上樓時不得不放慢腳步，以便讓咚咚的心跳減速，在後來的遊山觀景時，牢牢奉行「不跑不跳」之原則。

美國最高海拔州應屬阿拉斯加，但科羅拉多的平均海拔2000米以上，居美國之首，位於科羅拉多州內洛磯山脈的阿爾伯特峰高達4402米。高海拔地貌帶來繁多的地理特徵和地表形態，造就豐富百變的奇特景觀。在飛機降落前，我從空中俯視到國畫般的連綿雪峰，照片上顯示，那是Golden Gate Canyon；駕車時又遙望到大路盡頭的白首山巒，這些終年不化的雪山，到下個月又會被新雪覆蓋。

抵達科羅拉多的當夜正值中秋，明月當空，既圓又亮。在一座租賃的三層豪宅中，早到的朋友們已準備好一桌豐盛晚宴，大家對酒當歌，對月舉杯，歡聲笑語，一解疫情的種種鬱悶。

翻越洛磯山 美景險中求

翌日清晨，我們出發前往科羅拉多州最著名的洛磯山國家公園。一路景色萬千，有鐵道隨行，有河流相伴，有雪山遙望，有垂釣者在科羅拉多河畔靜候魚兒上鉤。路邊黃花綻放，天空碧藍如洗，史料說這裡一年365天中有300天晴空萬里。

車一直向上蜿蜒行駛，我們走在美國海拔最高的公路上，路邊有高山湖，湖上小舟翩翩，透過碧藍的湖水，仰望到鋸齒般的連綿雪峰，這些高山起伏在1萬英尺至1萬3500英尺之間。湖邊的樹葉已被秋色染黃，在陽光的照射下，如黃金般耀眼，進入公園後，最先映入眼簾的是一片焦林，看上去像是今年剛遇山火浩劫；再一會兒，柳暗花明又一村，濃密的綠樹夾道，背後屹立著灰色的山巒，殘留在山峰的白雪像灰色西裝上的白色紋理，將山巒點綴得有型有款又高雅。

我們在幾個有河流和湖泊的景點駐足拍照，拍下山水為景、人為物的美照；照片是天氣和心情的晴雨表，只要天好心情爽，所拍之照幾乎都是佳照。高原的稀薄空氣令萬物愈發清晰，湖泊在陽光的斜射下，呈現出不同層次的色彩，配上周邊的黃草綠樹白雪，像仙境般美麗。我們在海拔萬英尺高的觀景點，背對高達1萬2706英尺的永無夏日山脈（Never Summer Mountains）留影，此山是洛磯山國家公園中唯一的火山山脈，山腳下是土狼山谷（Kawuneeche），兩側的冰川於萬年前消失殆盡，但谷底的科羅拉多河依然日夜長流不斷。

海拔1萬2000英尺的分水嶺地標。（圖片皆由作者提供）
海拔1萬2000英尺的分水嶺地標。（圖片皆由作者提供）

往上開，在海拔1萬759英尺處看到一個標牌寫著Continental Divide，這裡已是洛磯山脈的脊椎，亦是著名的美洲大陸分水嶺；在此，山脈以西的水流入太平洋，山脈東面的水流入大西洋。我頓時恍然大悟，所謂的一江春水向東流，必須要有地域限制。

來到Alpine遊客中心，石牆上標著「11,796」，不知不覺中，我們又登高百尺。從那裡極目遠眺，被殘留白雪點綴的山峰終於落入我們的視平線內，無需仰視，近在咫尺。蜿蜒曲折的山路盡在腳下，而兩山之間的森林峽谷（Forest Canyon），被密密麻麻的植物覆蓋，據說那裡生存著數百種的植物與動物，人類難以踏足其中。

洛磯山國家公園最高點的群山苔原。（圖片皆由作者提供）
洛磯山國家公園最高點的群山苔原。（圖片皆由作者提供）

臨空的高山坡上或禿石或苔原，以不同的褐灰色，由深入淺地向遠方延伸。站在山邊360度的視野環視，連綿的高山，無盡的苔原，沒有樹木，沒有生物，宛如生動的水墨大畫。面對洪荒曠景，忘卻氧氣不足，忘卻世間瑣事，忘卻身在何處。

回途我們選擇繼續前行，不走回頭路，車向更高處開去。都說無限風光在險峰，車行在萬丈深淵旁時，車窗外的險景令我心悸，我將拍照一事拋於腦後，全部的注意力都放在行車安全上；坐在副駕駛座位上的我，大氣不敢出，右手緊緊握住門柄。好在很快越過最高最險處，我們上到美國最高公路點——1萬2183英尺處，海拔3713米，已超過拉薩市區海拔高度。

之後開始下行，道路兩側植被不斷變換，綠色進入眼簾，湖泊進入眼簾，雪山告退，峽谷不見；夕陽將兩座看上去像雙子峰的尖尖山頭裹上金裝，與墨色的山巒和藍色的湖泊組成一幅西洋油畫，我們洛磯山國家公園一日行以此畫上圓滿句號。

洛磯山國家公園建於1915年，每年吸引300萬遊客，是愛好登山者及徒步者的天堂，若不懼怕高海拔，到此遊玩，收穫豐富。

亞斯本的褐鈴山風景區。（圖片皆由作者提供）
亞斯本的褐鈴山風景區。（圖片皆由作者提供）

亞斯本 褐鈴山孤傲

熱愛滑雪的人大概都聽說過亞斯本（Aspen），那裡是世界滑雪健兒的樂園，亦是美國滑雪文化之都，19世紀時曾是採礦之鄉，現已變成富豪名人的休閒勝地。我們從駐地愛德華沿70號公路行駛，沿路風光旖旎，有一段路途穿行在高山峽谷間，如同進入童話世界，奇山異石高聳遮天，懸崖峭壁鬼斧神工，沿路河流彎彎曲曲；時感疑無路，結果又一村，仙境般的公路美景，只有身臨其境才能鑒賞。  

先到亞斯本小鎮走了一圈，商店、噴泉、雕塑、建築，到處透著富足。然後開車數分鐘到達進褐鈴山（Maroon Bells）的車站，坐班車必須預約購票。每人一座，司機兼導遊邊開邊介紹，景色與解說同樣精采。

下車沒走幾步就看到了著名的褐鈴山，主峰高4315米，北褐鈴山峰高4217米，哥倆前後搭肩並排屹立在我們正前方。離我們最近的山脈以倒月之狀，將褐鈴山框在半月中，近處是漫山遍野的黃葉綠樹和清澈如鏡的褐湖，在它們的陪襯下，深褐色的褐鈴山看上去愈發孤傲，我頓時明瞭為何這裡是美國攝影家的摯愛。

洛磯山國家公園的湖泊。（圖片皆由作者提供）
洛磯山國家公園的湖泊。（圖片皆由作者提供）

公園裡有四道徒步路，我們選擇居中沿湖之道，走到褐湖盡頭就掉頭返回；再往前走，道路崎嶇不平，對年過半百的人而言，不走也罷，最美的景觀既然已看到，點到為止，知足常樂。看到一些年輕人背著行裝，大步流星繼續前行，他們一定是到最高峰下露營過夜，默祝他們一路平安。

我們幾乎是搭公園最後的班車出山，自駕到家時天色已黑，當晚先生請大家吃義大利餐；沒想到那裡的西餐如此高水準，每個人都吃得心滿意足，尤其店裡的Pizza給我留下深刻印象，太美味了。      

科羅拉多州的雙子湖。（圖片皆由作者提供）
科羅拉多州的雙子湖。（圖片皆由作者提供）

雙子湖 黃葉滿山遍野

科羅拉多州的秋天被用Colorful和Golden形容，無論是五彩繽紛還是金黃色，歸根結柢就是一個美字。從我們駐紮地到雙子湖的路上，黃葉漫山遍野，配上通透的藍天、彎曲的山路、燦爛的陽光，黃葉散發出耀眼的金色，在科羅拉多州金秋的季節，行駛在黃葉山澗中，目不暇給，幸福感爆滿。

世界各地有許多雙子湖，科羅拉多的雙子湖受人矚目就是因為湖周邊山上的黃葉。

我們去的那天人不多，由於天旱，湖水已縮小很多，我們走了很多路才靠近水邊；水少並不影響它的清澈、碧藍，更沒有影響我們的遊興。對水當歌，與黃葉同框，大家玩得十分開心。

我們繼續前行，開上一條絕美的道路，除了一線藍天，完全置身於黃金樹海中；正沉浸在黃葉的盛宴中，發現上山的路變得又窄又險，對面的車就行駛在萬丈深淵邊緣，我們的車幾乎擦山岩而過。停止拍照，心收緊，全神貫注盯著道路。不知過了多久，終於到達目的地——獨立山口（Independence Pass）。

獨立山口原名獵人山口，是科羅拉多州中部的一座高山口。海拔1萬2095英尺，位於洛磯山脈中Sawatch山脈的大陸分水嶺上，也位於亞斯本和雙子湖之間。這條路因道路危險而被追捧，大家都以曾到過那裡為榮；最高點處的標識牌前擠滿留影的人群，我們拍照時正好遇上一幫騎摩托車者合影 。

山上風巨大，但擋不住我們在山邊拍照的熱情。站在那裡，手指身後高達1萬4343英尺的拉普拉塔峰（La Plata Peak），連拍數張，仍不滿足，對著踩在腳下的群山峻嶺又是一頓狂拍。

最後終於敗給寒風，打道回府，半路錯過一個觀景處，駕車的海棠將車煞在陡峭多彎的山路上，誓要掉頭回去，我們如何勸都無用；只見她在狹窄的山道上盤了幾次將車頭倒轉，縱然膽大如我，也被嚇得魂飛魄散，認識到山外有山，人外有人，再不敢稱膽大。

回來後查資料才知，這條路的危險不是一般，風大路窄，嚴禁大型車行駛，冬季11月關閉，次年5月下旬才開放。我們趕在秋季到來，有生之年到此一遊，也算了結了一樁心願。

眾神花園內的奇石巨岩。（圖片皆由作者提供）
眾神花園內的奇石巨岩。（圖片皆由作者提供）

眾神花園 巨岩奇石多

距科羅拉多州府丹佛一小時之遙處，有一個眾神花園（Garden of The Gods），十分有名，每年吸引200萬遊客前往；花園以擁有千姿百態的紅色岩石而聞名，這些拔地而起的岩石形成於數百萬年前，是天然斷層面突發劇變所致。有人曾以眾神聚集之地來讚美它，故而冠名為眾神花園。1909年，花園遵循捐贈人查理斯‧帕金斯（Charles Perkins）的遺囑，永遠免費對世人開放。

美國中部的紅岩公園多多，但像眾神公園這樣集中如此之多巨岩奇石的實為罕見。走進公園，按圖索驥，一個個如雕像般的紅岩漸入眼簾，各具特色；或像人、像物、像動物、像植物，任憑想像。而且可以肆意攀登，將自己的影子投射到巨石上，立馬變成石中人。這些石岩或傾倒，或豎立，或推擠，都以組成它們的粗砂、礫石、二氧化矽和赤鐵礦，向世人告示：此地是古老的海洋和祖先的山脈。

眾神花園一角。（圖片皆由作者提供）
眾神花園一角。（圖片皆由作者提供）

絕景讓我亢奮，瞬間把高原的不適全部置於腦後，一個人飛奔遊移於每個雕像群間，不知不覺就爬上最高的景點；在那裡俯視整個公園，看到藏身於草叢綠樹林中斑斑點點的紅岩，儼然一座草原之城，城中的每個建築物都是紅色岩石所築，建築師就是上帝。

海倫•亨特•傑克遜（Helen Hunt Jackson）曾對這裡作出最生動的描繪：你在各種難以想像及匪夷所思的大小岩石間蜿蜒前行，這些岩石色澤鮮紅，一動不動，一言不發，一副剛剛休止的奇怪神情，彷彿處在被某些超自然災難導致的高潮中，欲行欲止。

眾神花園中攀岩女孩。（圖片皆由作者提供）
眾神花園中攀岩女孩。（圖片皆由作者提供）

在那裡，我第一次看到一個不足十歲的女孩攀岩，頭戴黃色頭盔，健美的四肢裸露在外，在一座直上直下的陡峭山岩上徒手攀爬，吸引來許多圍觀者。大家與她的父母一起見證了女孩登頂的全過程，我被她的勇敢折服，我為她的父母點讚；但我絕不會，也沒有勇氣，讓自己的孩子攀岩。

離開公園時已夕陽西照，高處岩石上的圓洞和石像統統反射到附近的岩壁上，又一錦上添花，讓我看到了別樣美景。公園內是單行環線，開車出來時必須繞行一圈，讓我們有機會從遠方觀望這些奇山異石，不同的視覺帶來不同的感受。還看到一隊騎馬人群行駛在公園中，我看他們如畫，他們看車行中的我們，也必覺是畫中一景。

紅岩劇場全貌。（圖片皆由作者提供）
紅岩劇場全貌。（圖片皆由作者提供）

紅岩劇場 音樂人殿堂

從丹佛市出發，半個小時車程就到達著名的紅岩劇場（Red Rocks Park and Amphitheatre），那裡的紅色岩石連綿起伏，規模巨大，遠看猶如恐龍脊背；近觀層次分明，勝過五花肉。急於看到天然紅岩形成的劇場，對公園內的紅岩便少了些熱情。停罷車後，順著高高的階梯向上攀登，那裡海拔6000多英尺，對不喜爬山的我來說實屬辛苦；好在沿途景色宜人，一邊是變色變狀紅岩為壁，一側是遼闊無邊原野，心有期盼，也就甘之如飴了。

當雙腳踏入劇場的第一秒中，我完全被震懾住，眼前，一個巨大無比的劇場，沿山勢呈梯田狀向上空伸展。一個頂尖技術裝備的現代化舞台坐落在最下方，只見若干工作人員在台上為當晚的演出忙碌。

觀眾席上坐著零零落落的遊客，只見幾位年輕人從最低處向最高處奔跑，儼然把這裡當作挑戰體能的戰場。還有三位有些年紀的男人，在台階上作俯臥撐，撐過十次後，雙腳向上方起跳十個台階，繼續再作俯臥撐，然後再向上跳，不知他們的極限在哪裡，要做多少次才是勝利。

這一幕幕的驚訝，刺激了我，舉頭看著高懸於空的最後一排，我決定：不到長城非好漢，爬上去！

走走歇歇，量力而行，我終於爬到最高處。又一個意料之外，最後一排的後面竟然是一個大平台，搭著許多餐飲棚，工作人員忙裡忙外地為開業作準備。這麼多食品及餐具，一定有車道，我四處張望，看到後山真有路，懊悔自己不知。

無意間在平台一角落發現一座外觀獨特的建築，推門入內，乘電梯下行，來到劇場的遊客中心。裡面別有洞天，沿著橢圓形走廊走向休息室和展覽廳，3萬平方英尺的遊客中心寬闊而現代，時尚而先進。有螢幕循環放映著有關劇場的宣傳影片，牆壁上掛滿曾經在此演出者的照片，以及他們用過的樂器，毫無疑問這裡是音樂愛好者的殿堂。

等我從燈光幽幽的遊客中心出來後，室外的明媚陽光形成強烈對比。其實這座可容納9450人的劇場本身就是一個奇蹟，它處在大平原與洛磯山脈交會處，劇場兩側的紅色巨石是大自然賦予的最棒音屏，它們構成完美的聲響效應，百年來吸引著無數音樂人到此引吭高歌。

丹佛郊外紅岩劇場內的鐵達尼巨岩。（圖片皆由作者提供）
丹佛郊外紅岩劇場內的鐵達尼巨岩。（圖片皆由作者提供）

劇場中的一座巨岩形如一艘正在下沉的船，故而曾被稱作鐵達尼岩石。站在最高的平台瞭望，可以看到丹佛市區的高樓大廈及200里的原野風光。這裡第一次舉辦音樂會可追溯到1911年，那時的觀眾只能坐在石階上聆聽音樂，1941年劇場安裝上現有的木條板凳，標號入座，但每年開放演出的時間只有5至9月。

下午4時開始淨場，遊客都被請出，我們戀戀不捨離開，路上看到車水馬龍，真正的音樂愛好者登場了。能在遠離塵世、大自然造就的百年紅岩劇場，看一場轟轟烈烈的音樂演出，何其幸也。我們晚上已另有安排，希望將來能有機會彌補這個遺憾。

丹佛會議中心外的大藍熊。（圖片皆由作者提供）
丹佛會議中心外的大藍熊。（圖片皆由作者提供）

丹佛 藍熊憨態可掬

我的科羅拉多行結束在丹佛，沒有多餘時間遊玩市區，因住在與州會議中心相鄰的凱悅酒店，晚飯後散步時與著名的大藍熊偶遇；直立趴在玻璃外牆上偷窺會議中心的藍熊形態可愛，真為設計師的奇思妙想叫絕。

丹佛原本是個煤礦小城，建於1858年，後因發現金礦而日趨繁榮發達；如今是全美啤酒產量最大城市，美國的第一屆啤酒節和啤酒大賽都在此舉辦，享有啤酒納帕谷之譽。

丹佛也是美國西部的交通樞紐，地處美國中心，大量的軍隊在此安營紮寨；美國三大軍校之一的空軍學院就座落在離丹佛40分鐘車程處，校園裡的教堂因設計獨特別致，成為遊客打卡之地。

我們也慕名而去，結果運氣不佳，碰上全面修理，教堂被圍得嚴嚴實實，連外觀都無緣一見，只好在接待中心看了場影視介紹，買了不少紀念品，總不能白跑一趟。

科羅拉多州夕陽下的公路風光。（圖片皆由作者提供）
科羅拉多州夕陽下的公路風光。（圖片皆由作者提供）

科羅拉多州的9月是當之無愧的金秋之季，樹葉金黃，白雪在峰，紅岩閃閃，藍天如洗；無論行駛在何方何處，都能看到廣闊的草原、雄偉的群山、奔騰的溪流，都能夠找到七色光譜中的每一色彩，還能到溫泉中沐浴自己，洗盡鉛華，輕裝出發。我喜歡這樣的科羅拉多。

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