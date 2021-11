親子／當笨蛋父母 孩子更聰明(四之二)

家長看待問題的視野寬窄,對日後孩子的眼界高低往往起著重要的影響。(Getty Images)

女兒的父親是個有暴力傾向的人。我們離婚前,他在家動不動就對孩子粗口亂罵、動手揮拳…。我試圖阻止他,他卻總是大言不慚、振振有詞地說:「打是親罵是愛,我都是為了她好,我只是給她一點教訓…」。

有一回他又發神經在家裡大鬧了一通離開後,女兒仰起滿是淚水的小臉問我:「媽媽,我不敢想我的爸爸會像我朋友的爸爸那麼好,但是你至少應該給我一個正常點的父親。」

我聽了抱住她真是心如刀絞、自責之極。年輕時的我做了人生中如此錯誤的、最後悔的選擇,自己痛苦,也太對不起孩子了。我不僅沒能給她一個真正幸福的家,反而讓她從小跟著我受苦受難。甚至連保護她都做不到,我真是個大笨蛋!

憂學壞 送女兒去夏令營

在美國 ,很多有家庭暴力的孩子就此沉淪、吸毒、亂淫、犯罪等等,其比例之高讓人咋舌。我那時非常擔心自己的寶貝女兒也會在心裡留下陰影,對她產生長遠的壞影響,毀了她的前程。

除了諮詢有關的專業人員外,我竭盡所能地幫助她。每回遇到她父親又暴跳如雷地罵她是個「蠢驢、笨豬、臭婊子」以及更多不堪入耳的髒話後,我常跟她說的是:「用不著把他說的話放在心上,好好學習,爭口氣考上好大學,找到好工作,用實際行動證明給他看你有多優秀,媽媽相信你能做到!」

一年暑假,我支持鼓勵上中學的女兒去一個夏令營當志願者。這個夏令營是專門為有家庭問題、主要是有家庭暴力問題的孩子們開辦的。我希望她在那裡能瞭解到除學校和家庭外更多的社會真相,知道她所面臨的家庭暴力問題不是一個特例,並學習些應對方法。

她晚上回來跟我講了營地裡孩子們的情形,還說:「他們真可憐!跟他們相比我是個幸運兒。」我問她為什麼會這樣說?她的回答讓我差點當場淚崩、永生難忘:「因為我有一個你這樣的好媽媽,但他們沒有,要不然我也會跟他們一樣。我愛你,媽媽!」

從此以後她更加努力、奮發圖強,而且在我跟她爸爸離婚時,她還主動跟我說:「Don’t worry, Mom, I will be your retirement fund(別擔心,媽媽,我會成為你的退休基金)」,意思是我會為你老年後的生活負責。

法國著名的思想家、文學家羅曼羅蘭說得真好:「世上只有一種英雄主義,就是認清生活的真相之後依然熱愛生活。」難道我們不應該把自己的孩子培養成這樣的英雄或勇者嗎?

培養她 成為一個勇者

我始終認為,良好習慣的培養是一個人成長過程中必不可少的,應該打小就從生活小事上著手,然後隨著年齡的增長再添加學習等方面的內容。

女兒兩歲左右時,我教會了她自己吃飯後,就不再給她餵飯,並要求她就餐時必須坐在桌前椅上好好吃,如果離開桌子就說明她已經吃飽了,我會把她的餐具收掉,即使她玩了一通又想回來再接著吃,我也不會允許了。我還和她手指拉勾:「說話算數、一言為定」。

儘管我跟她解釋了這句話的意思,但她只是懵懵懂懂地跟著我說,小腦袋瓜子肯定沒能真正理解是怎麼回事。沒關係,我可以用事實讓她理解的。

剛開始這樣訓練她時,她吃吃玩玩根本不把我的話當回事,我向她提出警告,並告訴她假如我再警告她一次她還是不聽的話,第三次我就不讓她吃了。

不給吃 大哭大鬧都沒用

她當然是當作耳旁風,沒吃幾口又去玩了,結果她這次可是撞上了南牆。我那時自己也已經吃得差不多了,就不僅把她的碗杓收掉,連同桌子上的所有東西都收掉了。

她再跑回來爬上椅子一看,面對空空如也的桌子,大哭起來,爬下椅子用小拳頭在我的腿上敲打著:「媽媽!媽媽!」

我有點冷冷地看著她說:「我已經不止一次地告訴過你了,我說到做到。」然後我就去洗碗了。

這小傢伙的運動機能很好,腦子也真是夠好使的,借助椅子爬上去,打開櫃子拿出餅乾吃了起來。我洗完碗走過來一看,她得意洋洋地拿著餅乾吃得正香呢,難怪怎麼沒再聽到她的哭聲。

道高一尺魔高一丈!下一餐吃飯前,我先把所有的零食都放到櫃子頂上,她即使爬上椅子也不可能夠得著,並且告訴她還指給她看零食在哪裡。大概她仍抱有僥倖心理,雖然比午飯時吃得要好一點,但仍舊故技重演,我也照收不變。

那天晚上我照常跟她看書講故事時,她說:「媽媽,餓餓。」「你不是吃過晚飯了嗎?」「我餓餓。」她可憐巴巴地望著我。「是你自己不吃的,我們不是講好了嗎?今晚你不能吃東西了。」我用很平靜的語氣說。

她開始哭鬧起來。她知道我很愛她,以為我會妥協,但她又想錯了。我始終保持平靜,把她抱在懷裡,跟她回顧我們的約定和我的再三提醒,告訴她說好了的事就得照做,唯獨堅持不給她吃的。

那天晚上她是含著眼淚、抽泣著在我的撫摸下睡著的。我不住地親著她那可愛的、有著淚痕的小臉:可憐的小寶貝!請原諒媽媽不得不如此狠心。第二天早上,她規規矩矩地坐在桌前,大口大口地吃著,吃得比平常要多得多,一定是餓壞了。從那以後,她幾乎都能自己好好吃飯。

我原以為在這一點上可以萬事大吉、訓練成功了。然而,就像很多的家庭一樣,隔代親、隔代寵的現象總是躲不過去的。

隔代寵 爺爺奶奶壞規矩

有次去她爺爺奶奶家,飯前她就吃著爺爺奶奶塞給她的零食,又有新玩具玩,午飯自然是不會好好吃的,沒吃幾口就又去玩了。我警告她不聽,就照例要收掉她的碗杓。可奶奶在旁邊就數落開了:「你這個當媽的怎麼那麼懶!就不會過去給她餵一下!」爺爺在一旁也跟著說:「就是啊!孩子貪玩很正常,你不去給她餵飽了,餓壞身體可就不好了。」

我試著跟爺爺奶奶解釋我這樣做的道理,但他們似乎並沒有完全聽進去,反正在他們的眼裡都是我這做媳婦的不是。無論如何,我都堅持不給孩子餵飯,誰想餵誰自己去餵。

奶奶看不下去了,一邊嘮叨著說我的不是,一邊端著碗去給孩子餵。小傢伙飯前吃了那麼多零食,自然是沒吃幾口飯就怎麼也不肯再吃了。爺爺奶奶便說孩子飯吃得這麼少,應該是身體有問題,要我帶她去看醫生,是我這個當媽的沒把孩子帶好。

我見跟老人溝通不成,便不再吱聲,實在是沒必要跟他們頂嘴或爭論,沒有意義。他們愛說什麼就讓他們說去,孩子是我的,我必須保證她心智和身體的健康成長。我沒能耐轉變老人的想法,但我能管得了孩子。

我在下午爺爺奶奶又要給女兒吃點心前,就找個藉口把她帶走了。我有意帶著她在外面跑跑跳跳瘋玩了一通,讓她最大限度地消耗體能。結果毫無疑問,不到晚飯時間,她就餓得不得了,嚷嚷著要吃東西。我用提問的方式啟發她亂吃零食、不好好吃正餐的壞處,還問她現在最想吃什麼。

根據她的請求,我讓她如願以償,但給她定了規矩:以後她再去爺爺奶奶家,不能吃太多的零食,必須像在自己家裡時一樣好好坐著自己吃飯。如果她做到了,我事後會讓她選擇晚餐或第二天午餐的內容作為獎勵,但如果做不到,那就沒得選(我會故意不按她喜歡的口味做飯)。

獎勵品 都是女兒愛玩的

那頓飯她吃得真香!相信她也記住了我的話,因為餓極了時的食物從來就是最美味的佳餚,會讓人記憶深刻,更會讓她感覺比她爺爺奶奶給她的任何東西都好吃。

就這樣,我解決了她不論是在哪裡,都能自己好好吃飯的問題。我總是把她最喜歡吃的或玩的東西變成獎品,以此為「談判條件」。

我一直認為世上沒有免費的午餐,這是從小就應該讓孩子懂得的基本道理。如果孩子想要什麼就能毫無代價地得到,那家長還有什麼可以管束年幼尚不能明白事理的孩子呢?

更讓我沒想到的是,幸好我訓練了女兒一些生活習慣和技能,這在後來幫了我大忙。

當保母 女兒是個小幫手

剛來美國時我給一美國人家當過保母。女兒那時還小,我就帶著她去打工,照看一個兩歲多快三歲的小男孩。這小傢伙的父母是想盡了辦法,在年紀比較大了時才好不容易生下這麼個寶貝,實在是過於溺愛。

例如,怕他累著,稍微多走幾步路就要抱著或背著他。這小子吃得多動得少,自然是胖乎乎的、既可愛又懶惰,比我女兒年齡小,但在體重上卻遠超於她。

我帶他們去公園玩,他的母親要我帶上那個大背架,背著他來回。他已經夠重的了,再加上那背架的分量,實在是把當時還比較消瘦且有腰傷的我壓得受不了。可讓他自己走,沒走幾步就不幹了,躺在地上耍賴,非得要我背他。怎麼辦?

在向他母親問清了他並沒有身體上的任何疾病後,我有了個主意,把目光投向了女兒。我對她說:「媽媽腰痛,背不了弟弟。你是大孩子了(其實她只比這小男孩大一點點),能幫媽媽嗎?」她懂事地點了點頭。

我跟她說:「你跟弟弟玩捉迷藏,先往前多跑幾步,躲在樹後面,等弟弟快要找到你時,你跳出來假裝嚇他一下,然後再往前跑去躲起來。但過馬路時必須等我們到後牽著媽媽的手走才行。」就這樣,我再也不用背他了。

沒過多久,他媽媽激動地發現這寶貝兒子竟能走得比較遠了,極其興奮地向老公報告這一「特大喜訊」。我心想:要是沒有我女兒的幫忙,沒有我的訓練,就按你那寵法,他這輩子恐怕都難以多走幾步。

在帶著女兒當保母期間,我始終沒覺得她是個累贅,相反,她一直是我的小幫手:幸好有她在我忙著做事時,跟這弟弟玩、吃飯,給弟弟做自己好好吃的榜樣、讓他學著她的樣子把玩具放回原處、給弟弟示範怎樣自己穿衣穿鞋、聽我拿著圖畫書給他們講故事時怎樣安靜聽講,如此等等,很大地程度上減輕了我的工作量。

尤其是她有辦法在這小傢伙吵鬧不休時讓他安靜下來,因為這小男孩喜歡跟她玩,我讓女兒不理他走開去,那男孩就立刻服軟了。真是一物降一物。

自從女兒上了小學後,我就跟她說好了:學習是你的事,不是媽媽的事,所以你要自己管好你學習上的事,自己整理好書包,帶上需要的東西,做好老師佈置的作業。如果你需要幫助,告訴媽媽,我會儘量幫你,但我沒空整天盯著你做作業。你的成績如果是A或A+,那非常好,我會祝賀你。B也沒關係,但如果是C以下的成績,你就得告訴我為什麼了。

事實上,從她念小學開始,我很少檢查她的作業,更不用說陪著她做作業了。通常我看她作業的時候有兩種情況:一是她有了好成績,興高采烈地跟我報告;二是她的成績在C以下,她甚至有忘了交作業或乾脆沒做作業而得F的時候。我對她的處罰一般就是罰站,讓她面壁思過。

求生存 從小灌輸她努力

我一直給她灌輸的是:我們在這裡沒有任何關係靠山,要想在這片新大陸上很好地生存下去,只能靠我們自己勤勞的雙手和聰慧的頭腦。我讓她注意觀察街上流浪漢的生活狀態,也帶她去聆聽世界首富的演講,告訴她這兩者的區別就在於你的奮鬥。是要掙那五塊錢一小時的打工費,還是獲得每小時50或500甚至更多的收入,這完全取決於從現在就開始的努力。

只有在孩子不僅僅是從理論上明白這個道理,而且更是在現實中真切地體會到這一點,她/他才會有前進的動力和努力的方向,家長也才能從當孩子學習的督軍、監軍、糾察隊員、祈求者和哄騙者等等角色中解救出來。當然,要想做到這一點,在物質層面上配合一定程度的短缺療法是必須的。

很多父母為了讓孩子學習各種課外才藝或上補習班頭疼不已,威逼利誘、千哄萬求,無所不盡其手段。我則是反其道而行之,一般不要求她上什麼課外補習班或才藝班之類的。

學才藝 答應條件才同意

作為一個華裔 ,掌握一定程度的漢語是必須的,也是我唯一要求她上的課,除此之外女兒學習鋼琴、大提琴、美術、武術、數學等等,全都是她主動提出要學的,甚至是「求」我讓她學。

相反,她要學這些時,我通常還會給她提條件,只有在她滿足了這些條件後我才同意給她安排。假如她不想學,我逼著她做不想做的事,效果肯定不好,我幹嘛要當這個冤大頭、做吃力不討好的事呢?

在這種時候,我覺得運用人體饑餓感的原理,是會有意想不到的效果。什麼是饑餓感原理?從網上的一篇署名Flora寫的文章也許能略知一二:「大腦的下丘腦區域負責控制饑餓感,包含一類饑餓敏感細胞——AGRP神經元。…當饑餓時,動物的AGRP神經元會顯著活躍。開始進食或者僅僅聞到、看到食物時,這些神經元活躍度會迅速減少。」那麼用在孩子的教育上,如果家長傾囊求學,給寶貝提供豐富的學習資源,而孩子並不能理解家長的苦心,就會出現學習上的飽脹感,減少甚至失去了這些神經元的活躍度,可想而知其最終效果如何。假如能適時地讓孩子在學習上產生一定的饑餓感,加上興趣的培養,問題不就迎刃而解了嗎?

儘管我不像很多家長那樣積極主動地給孩子報這個班上那個課,不等於我不想讓女兒學這些才藝或讓她在課外獲得更多的幫助以提高在校成績,只是我這個笨蛋老媽的方法有點不同。

撩孩子 吸引她產生興趣

現在國人時髦的詞彙裡有什麼「撩妹、撩漢」之類的字眼,我每回看到就想,當父母的幹嘛不想想怎麼撩撩自己的孩子?當然,此「撩」非彼「撩」,吸引和增加孩子對某事的興趣,是撩逗成功的關鍵。讓其產生學習上的饑餓感,是撩逗成功的前提。一旦撩逗成功,那麼事半功倍便是手到擒來。

她在國內上幼稚園時,老師有時會要求孩子在家長的幫助下,周末做點畫畫之類的「作業」。我從來不像有的家長那樣,逼著孩子坐在桌旁埋頭畫畫。

我總是先帶她去海邊玩耍拾貝殼,識別貝殼的形狀大小,觀察大海及船隻的變化,講解一點點透視原理;去山上遊玩撿樹葉,鑑別葉片的顏色紋理,欣賞日落和自然的景色,瞭解一點點構圖概念。

回來後用這些「淘」來的貝殼樹葉等東西拼貼成兒童畫,再用蠟筆添上些沒法用實物做的必要景物,當成作業交給老師。

她很喜歡做這樣的作業,常常央求我帶她出去為作業做準備,回來後她自己又忙得不亦樂乎地做她那非常「了不起的功課」,完全不需要我當督軍。

愛畫畫 小時培養出來的

就這樣,她對繪畫產生了興趣。來美國後,六歲時賣出過一幅畫,得了20美元,後來又在繪畫比賽中得過獎,上中學時還主動要求學國畫。我想,假如當初她在幼稚園時我逼著她坐在那裡僅僅是為了完成老師的作業,她還會對畫畫那麼有興趣嗎?

她小的時候每當我想要她學習什麼才藝,通常會先帶她去看有關的各種演出、展覽等等,跟她講從事那種藝術的藝術家有多牛,還帶她去有這種才藝的孩子家,讓那孩子露一手,並當著女兒的面,用她能理解的溢美之詞對那孩子大為讚賞,再加上別的家長的助威喝采,撩得她心裡癢癢的,回來後就會求我,要我支持她學。

哈哈!這可是正中下懷,求之不得!這下子輪到我成了賣方市場的大當家,可以給她提條件提要求了,她不達標我還不讓她學了呢。真棒!笨蛋老媽陰謀得逞,贏回了主動權。

助孩子 發掘潛在的才能

現在許多家長都會懷著不同的目的,讓孩子在課外學習各種才藝:吹拉彈唱、舞蹈體操、打球游泳等,並熱中於讓孩子登台表演、參加比賽。就我個人而言,我認為在孩子學齡前和小學階段,應該讓其嘗試不同的專案,發掘她/他的特長或潛在的才能,培養興趣;到了初中階段,應該重點突破;而到了高中階段,則要有所取捨。

就某一項才藝而言,家長不應該只是盯著孩子技術層面的進展,而應該從整體的角度出發,助其為長遠的發展奠定基礎,如個人的藝術修養和進取精神、在眾人面前的自信坦然和氣質風度、與同伴的團隊合作和領導才能、對突發事件的應對承受能力、對不同文化的理解欣賞能力、對不同場合和人群的適應能力、對社會不同視角的觀察瞭解等等。

假如不是孩子有某種特殊才藝,需要重點突破的話,就只是泛泛而學來說,我前句所提的那些能力訓練,要遠比該項技術的提高重要得多。

試想一下,一個學舞蹈的女孩腿踢得多高、叉劈得多大,對她今後從事與舞蹈職業以外的工作能有多少用處?但她在習舞和演出的過程中所錘煉出來的其他能力,卻能發揮出有效的作用。所以家長和老師為孩子提供更多的表演比賽機會是有幫助的,這種機會不一定是要多大的舞台或賽事。我們應該從小場合著手,從大方向著眼,一步步幫助他們邁向更大的人生舞台。

育兒女 目標重於手段

當然,要讓技術水準有限的孩子得到較多的表演機會,對老師,尤其是編導是個較大的挑戰。當孩子出現失誤或發生了什麼狀況時,絕對不能為此責怪訓斥甚至辱駡孩子。而應想辦法當場及時補救,以免影響孩子的情緒和自信心,並在適當的時機幫她/他分析原因,鼓勵其再接再厲。無論如何,我們在育兒過程中永遠都應該牢記的是:目標重於手段,整體大於局部。

女兒現在作為一個在當地小有名氣的女性企業家,時不時會接受些採訪或應邀在一些場合演講。有次她接受了一個採訪,請她談談她是怎樣建立起自信心的。她說這來源於她常年的舞臺經歷,並非常感謝我這個老媽。她說她也曾經在上臺前十分緊張,不由自主地顫抖,覺得心臟都快要跳出來了。但她逐漸學會了面對現實、面帶微笑地走上舞台。

五歲時 首次正式登台

在她大約五歲的時候第一次正式登台。上場前在後台她拽著我的衣袖,哭著喊著死活不肯上去,看到台下那麼多的觀眾,小臉嚇得刷白。我連哄帶誘,胡蘿蔔加大棒,使出渾身解數,總算是把她弄上台了。她跟著年齡較大的孩子在台上,毫無笑容、一臉哭相,但勉強跳完了。我對她大加鼓勵讚賞,從此以後就帶著她和我的學生在大大小小的各種地方演出,宣揚中華文化。有時演出中出現了技術故障或突發情況,我便讓女兒拿著麥克風上台,臨時充當主持人,向觀眾介紹學校的情況、節目的內容等等,以便我能騰出時間來處理問題。

她還只有七歲左右的時候,有天演出前,我突然接到一位家長的電話,他那跳獨舞的女兒在家玩時剛扭傷了腳,沒法參加當天的演出。我們的節目是緊密銜接的,那個女孩跳獨舞的時候是別的學生換衣服的時間,如果她不能上台,那舞台上就會有一段時間的空檔,這可怎麼辦呢?當時我正準備開車去演出地點,已經來不及做任何調整。我便拿了套與那獨舞類似的女孩服裝塞進車裡,告訴女兒讓她頂替那個大班的女孩跳獨舞。女兒說:我只是在旁邊看過比劃過,但從來沒有正了八經地學過、也不能記全這個舞蹈怎麼辦?我說沒關係,你如果不知道該做什麼動作,就不停地變換著擺各種舞蹈姿勢,保持微笑就行了,還邊開車邊跟女兒說了她跳那獨舞前怎樣報幕、怎樣做自我介紹,幫助我儘量拖延些時間。

會應變 贏得熱烈掌聲

到了該上場時,她拿著麥克風介紹完她能記得的話後,想不起來還要說些什麼,便扭頭對著後台問:Mom, what else should I say?(媽媽,我還應該說什麼?)。她的話從麥克風裡傳了出去,惹得全場觀眾哄堂大笑。而且在她跳舞時,由於不停地在擺姿勢,那天台下給她拍照的人還特別多。她跳完後我總算是在後台忙完了,趕緊上台去跟觀眾解釋緣由,激起了人們異乎尋常的熱烈掌聲和歡呼聲。有的觀眾散場後還特地過來跟我說:「你女兒以後會成為明星的。這麼小的年紀就能夠應付這樣的場合,真是太棒了!」

曾經有幾年我是當時本地唯一的中華文化藝術節的舞台總監,在這每年三天的藝術節期間,難免會發生一些意想不到的事情。比如,有一年一個演出團體遠道而來,但在路上遭遇車禍。

補空缺 女兒再次救急

等我接到消息時,離該團體應該上台的時間不過半小時。那時我的學生已經演出結束,大都走了,後面的其他團體成員尚未完全到達。怎樣填補這半小時的空缺救場救急呢?二十幾年前本地的華裔並不像現在那麼多,能在五月黃金期的周末拿到當地最重要的活動中心主舞台並不容易,如果每年參加的人數不多,不能保持台下的觀眾量,勢必會影響到今後的繼續舉辦。女兒又一次救了我。

我讓她趕緊換上獨舞的服裝,先上台講解介紹藝術節、中國 文化等等,反正放手讓她臨場發揮,能講什麼就講什麼,然後再跳個獨舞。這寶貝當時還只是個小學生,居然能在台上連說帶比劃地把觀眾逗樂。等她說完跳完,我就請一些觀眾上台來,跟我女兒學些中國舞的動作。就這樣,我總算是把這場危機給應付過去了,而且沒想到的是台下的觀眾人數竟然比以往還多,因為人們紛紛踴躍上來嘗試中國的紅綢、扇子等道具,跟著小老師手舞足蹈、滿場跑動,真是開心。

後來的幾年,我都讓女兒在藝術節期間陪著我,在我視線所及範圍內活動,以備不時之需。有她這個小幫手在,我心裡就有底。

由於有了這些舞台經驗,女兒後來輕易就獲得了本州華裔選美比賽的第二名,原本評委都投票選她為皇后,有的觀眾在評選結果尚未公布時就過來跟我說:「你女兒肯定是第一名,實力擺在那裡,不用評就知道了。」但據說是有人用錢在背後做了手腳,結果她成了第一公主。

有能力 比名次更重要

我對此並不以為然,但坦然接受,因為她參賽的過程和對她各項能力的檢驗與考核,要比名次重要得多。

總之,在當前的情況下,家長看待問題的視野寬窄,對日後孩子的眼界高低往往起著重要的影響。我們不應該僅僅從視線所及的範圍內思考問題,而是應該跳出來,用更為寬廣的視野和胸襟,來對待孩子成長過程中的各種情況,給他們提供更多試錯改錯、糾偏發展的機會。(文未完,下期待續)