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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

醫藥短波╱HPV疫苗防癌 不只女孩 男孩也應接種

顔世蓮

HPV是一組具有200種以上不同類型的病毒，是常見的影響皮膚感染的病毒。雖然有些感染不嚴重，但是更多類型會導致癌症的發生，比如說子宮頸癌、肛門癌、口咽癌、陰莖癌、外陰癌和陰道癌等。

美國HPV 是最常見的性病感染，大約有一萬九千四名婦女的癌症以及一萬二千一百名男性的癌症是因為HPV引起的，而且每年還有一千四百萬感染H PV的新病例。

除了常規檢測和採用更安全的性行為方法之外，還可以接種HPV疫苗，來預防多種導致癌的菌株。

目前，在美國獲得許可的疫苗共有三種 Gardasil, Cervarix 和 Gardasil-9，其中Gardasil是目前唯一可在美國分發的安全疫苗。

CDC 疾病防治和預防中心的研究報告指出，疫苗防癌的有效性高達90%。自從2006年HPV 疫苗推出之後，患子宮頸癌、外陰癌和陰道癌的病例已經減少了。

目前建議男孩11歲和女孩12歲都應該開始接種這種疫苗。26歲以上，因為益處比較小，除非有必要並不建議施打。

15歲以下的人可以在接種第一劑之後的6到12個月之內接種第二針。15歲之後開始接種疫苗的青年則需要接連打三針，六個月內完成。根據2019年的報告，疫苗的副作用和其他任何一種疫苗的副作用相似，手臂疼痛、發紅或腫脹，有時有點發燒和疲倦的感覺等。

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