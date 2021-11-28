醫藥短波╱想補充聰明丸 喝咖啡有等同的效果

聰明丸、益智藥和大腦增強劑都是用來描述能夠幫助記憶力的產品和補充劑。在美國 去年已經有30%的人服用過聰明藥，以矽谷的高級知識分子以及紐約 華爾街的金融精英為主流。

那麼是否我們也應該考慮服用呢？而且到底這些神奇的聰明藥是什麼呢？

簡單來說，除了處方藥Modefinil , adella和 Ritalin之外，藥房中可以買到的是甲基黃嘌呤（methylxanthines) 藥片、藥粉或者是膠囊。根據國家衰老研究所和約翰霍普金斯醫學院聯合進行的研究，發現這種物質可以保護大腦，讓思維變得更靈敏、活躍，進而大幅提升各方面的認知功能，同時減緩阿茲海默症和帕金森氏症所引起的癡呆現象。

甲基黃嘌呤到底是什麼呢？

原來它有一個大家耳熟能詳的名字—咖啡 因。

喝咖啡有同樣的效果嗎？

根據日本岡山大學的一項研究，咖啡中的咖啡因酸caffeine acid(簡稱CA)和綠原酸chlorogenic acid ( 簡稱CGA) 都具有抗氧化特性，特別是對神經膠質腺體，防止魚藤酮引起的大腦和肌間神經叢的神經退化性變化，使大腦更靈活、更有彈性。

如何能夠達到這些功效呢？

主要是通過在細胞水平上影響神經元和神經遞解質來影響大腦的功能。一般來說，這些物質能夠促進持續的認知能力，並且保護神經元免受功能退化的障礙和死亡。

喝咖啡可以適當的攝取咖啡因，但是若渴望100%保證有效又安全的方法來提升大腦功能的話，一定要做一些運動。對於那些身體健康，為了提升認知功能或記憶力的人，運動比吃任何藥丸都有效。