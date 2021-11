稅務漫談／出於使命 教會賣房免稅

教會若用於宗教性質,出售財產時不會對收益徵稅。(Getty Images)

有讀者問:我是一所教堂的負責人,教堂在德州註冊成立,是國稅局 批准的501(c)(3)非盈利組織,使命是進行宗教活動。過去未提交任何稅表 ,1998年在新澤西州 購買了一處房產,用途是宗教交流,並於2021 年8月出售。我們是否要提交990表?我們是否需要就出售財產的收益納稅?如果需要納稅,需要提交什麼稅表?

我的回答如下:通常來說,如果非營利組織純粹將財產用於組織相關使命(mission),比如你們教會用於宗教性質,出售財產時不會對收益徵稅。如果將該財產用於不相關的業務,則按照國稅局第598號刊物 (Tax on Unrelated Business Income of Exempt Organizations)說明的繳納稅款,使用990-T表格(Exempt Organization Business Income Tax Return)進行納稅申報。你們應當符合稅法第170(b)(1)(A)(i)條的含義,即「一個教會或一個大會或教會協會」(a church or a convention or association of churches)。根據990表格的說明,教會不需要提交990表格。

國稅局的免稅狀態(tax-exempt status)不是「萬能符」,任何非營利機構的免稅狀態都取決於遵守法規的情況,在出售組織的財產時,應該遵守國稅局的銷售限制。任何試圖從非營利組織的運營中獲取個人利潤都可能破壞免稅狀態,國稅局會仔細審查財產交易,以確保不是為了個人利益。它有兩個出售限制:

第一個限制是超額收益限制(Excess Benefit Restrictions)。簡而言之,當財產出售為「不合格者」(disqualified person)提供的經濟利益大於組織作為回報獲得的商品和服務的價值時,就會出現超額收益。「不合格者」包括非營利組織的股東和經理、貢獻者(contributors)以及這些人的某些家庭成員,可以是個人或組織,直接或間接地提供利益。如果涉及超額收益限制,國稅局會要求撤銷所有受限制的超額收益銷售。

此外,國稅局可能會對組織及其管理人員實施制裁。對於最嚴重的違法行為,該組織可能會失去其免稅地位。獲得收益的「不合格者」也可能被徵稅收益的25%。如果沒有立即返還收益,可能會被徵稅收益的200% 。此外,任何參與出售的組織經理在明確知曉收益的情況下,可能會被徵稅10%(990-T)。避免此類情況的方法是,通過組織會議紀錄和適當的財產出售決議,正確地記錄所有公司行為,適用正確的法律文件。

第二個是自我交易限制(Self-dealing Restrictions)。當財產出售發生在組織與股東或其他不合格者之間時,無論是否存在超額利益,都會發生自我交易。在許多情況下,如果501(c)(3)組織對其收到的財產承擔抵押或留置權(mortgage or lien),國稅局甚至將財產贈與視為「出售」。與超額福利限制一樣,國稅局要求所有受限制的自我交易銷售一經發現,應在指定時間內撤銷(reversed)。

如果國稅局審查員確定出售財產涉及超額利益的自我交易,則將要求撤銷出售並可能實施各種制裁。對參與出售的不合格人員徵稅徵收收益金額的10%,如果他沒有立即撤銷交易,則徵收200%。 此外,任何參與銷售的組織經理如果知道自我交易,可能會被徵稅該收益的5%。在延遲或不遵守的情況下,該稅可能會增加到50%。在嚴重的情況下,組織可能會失去其免稅狀態。同樣,幫助避免此類後果的一種方法是,使用在線法律文件服務在公司會議紀錄中正確記錄交易,並為出售財產做出適當的決議。(作者為註冊會計師)