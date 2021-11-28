稅務漫談／出於使命 教會賣房免稅

教會若用於宗教性質，出售財產時不會對收益徵稅。（Getty Images）

有讀者問：我是一所教堂的負責人，教堂在德州註冊成立，是國稅局 批准的501(c)(3)非盈利組織，使命是進行宗教活動。過去未提交任何稅表 ，1998年在新澤西州 購買了一處房產，用途是宗教交流，並於2021 年8月出售。我們是否要提交990表？我們是否需要就出售財產的收益納稅？如果需要納稅，需要提交什麼稅表？

我的回答如下：通常來說，如果非營利組織純粹將財產用於組織相關使命（mission），比如你們教會用於宗教性質，出售財產時不會對收益徵稅。如果將該財產用於不相關的業務，則按照國稅局第598號刊物 （Tax on Unrelated Business Income of Exempt Organizations）說明的繳納稅款，使用990-T表格（Exempt Organization Business Income Tax Return）進行納稅申報。你們應當符合稅法第170(b)(1)(A)(i)條的含義，即「一個教會或一個大會或教會協會」（a church or a convention or association of churches）。根據990表格的說明，教會不需要提交990表格。

國稅局的免稅狀態（tax-exempt status）不是「萬能符」，任何非營利機構的免稅狀態都取決於遵守法規的情況，在出售組織的財產時，應該遵守國稅局的銷售限制。任何試圖從非營利組織的運營中獲取個人利潤都可能破壞免稅狀態，國稅局會仔細審查財產交易，以確保不是為了個人利益。它有兩個出售限制：

第一個限制是超額收益限制（Excess Benefit Restrictions）。簡而言之，當財產出售為「不合格者」（disqualified person）提供的經濟利益大於組織作為回報獲得的商品和服務的價值時，就會出現超額收益。「不合格者」包括非營利組織的股東和經理、貢獻者（contributors）以及這些人的某些家庭成員，可以是個人或組織，直接或間接地提供利益。如果涉及超額收益限制，國稅局會要求撤銷所有受限制的超額收益銷售。

此外，國稅局可能會對組織及其管理人員實施制裁。對於最嚴重的違法行為，該組織可能會失去其免稅地位。獲得收益的「不合格者」也可能被徵稅收益的25%。如果沒有立即返還收益，可能會被徵稅收益的200% 。此外，任何參與出售的組織經理在明確知曉收益的情況下，可能會被徵稅10%(990-T)。避免此類情況的方法是，通過組織會議紀錄和適當的財產出售決議，正確地記錄所有公司行為，適用正確的法律文件。

第二個是自我交易限制（Self-dealing Restrictions）。當財產出售發生在組織與股東或其他不合格者之間時，無論是否存在超額利益，都會發生自我交易。在許多情況下，如果501(c)(3)組織對其收到的財產承擔抵押或留置權（mortgage or lien），國稅局甚至將財產贈與視為「出售」。與超額福利限制一樣，國稅局要求所有受限制的自我交易銷售一經發現，應在指定時間內撤銷（reversed）。

如果國稅局審查員確定出售財產涉及超額利益的自我交易，則將要求撤銷出售並可能實施各種制裁。對參與出售的不合格人員徵稅徵收收益金額的10%，如果他沒有立即撤銷交易，則徵收200%。 此外，任何參與銷售的組織經理如果知道自我交易，可能會被徵稅該收益的5%。在延遲或不遵守的情況下，該稅可能會增加到50%。在嚴重的情況下，組織可能會失去其免稅狀態。同樣，幫助避免此類後果的一種方法是，使用在線法律文件服務在公司會議紀錄中正確記錄交易，並為出售財產做出適當的決議。（作者為註冊會計師）