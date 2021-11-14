封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

年滿65歲者應仔細了解紅藍卡，選擇適合自己的醫療保險，讓晚年生活有安全保障。(Getty Images)

●案例一：曾先生自從滿65歲後，拿到紅藍卡 ，就加入了一個免月費的補充計畫（Supplement），因身體狀況還不錯，偶爾看看醫師，也沒服用特別藥物，自付的額度也可以負擔，所以一直都沒有換保險，也推薦許多朋友加入此計畫。但曾先生的胖妹妹今年滿65歲，他卻替她換了一家健保公司，還買了不同的、每月要自己另外付費的「輔助計畫」；因為妹妹的身體狀況較差，常常要看專科醫生，也需要服用較貴的藥物，光是買「優勢計畫」（Medicare Advantage）可能還不夠，因此重新做了選擇。做選擇前，他做了不少功課，問了不少問題。

Q1：紅藍卡到底有哪些名稱？

Q1：紅藍卡到底有哪些名稱？

A1：一般人俗稱的「紅藍卡」，正式名稱為「聯邦醫療保險 」（Medicare），是由聯邦醫療保險和聯邦醫療補助服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS）管理的聯邦保險計畫。這項計畫提供醫療保險給65歲以上的民眾及某些指定疾病或傷殘人士。因為聯邦醫療保險Medicare卡片上有紅色（代表A部分）和藍色（代表B部分），所以俗稱紅藍卡。

Q2：65歲就可以參與聯邦醫療保險計畫嗎？

A2：申請紅藍卡的條件是：1. 年滿65歲以上。2.美國公民或連續在美居住五年以上的永久合法居民（綠卡）。3. 已報稅10年或有40個工作季點。

你必須在65歲生日前後三個月去社安局申請紅藍卡，稱作「首次參加期」（Initial Enrollment Period，簡稱IEP），過期延遲加入將會面臨罰款；也就是說，如果以後加入，每月的保費 會增加。

Q3：如果沒有40個工作點季點就不能申請紅藍卡嗎？

A3：付錢，要付不少保費，看你有多少季點。多數人是不必付A部分，但要付B部分148.5元；點數不足者，A部分也要付保費。

Q4：我何時可調整我的計畫？

A4：紅藍卡年度登記期（Annual Election Period，簡稱AEP）從10月15日至12月7日止。這段時間是年滿65歲的民眾檢視自己的紅藍卡計畫並作出改變的最佳時期。民眾可以在年度登記期（AEP）依據自己在2022年的承保需求而登記、轉換或退出醫療保險計畫。其新的變更保險計畫將於次年的1月1日起開始生效。

絕大多數人都會年齡一到就加入。按照規定，如果已經加入Medicare，並不需要每年都註冊，但應該查看的保險和處方藥承保範圍。如果每天服用的藥物沒有在保險中，就要轉到更合適的計畫，降低自付費用。但更改有一定的時限。因此，聯邦醫療照顧建議會員每年都審核自己的計畫，是否需要更改。

紅藍卡Part D部分支付處方藥的費用。圖為華盛頓州一間藥房。(美聯社)

Q5：傳統聯邦醫療保險的A、B部分，有何不同？

A5：聯邦醫療保險包含四個部分。傳統聯邦醫療保險包含A部分（Part A）和B部分（Part B）部分。首次加入Medicare時，可以在兩種保險中選擇其一：傳統醫療照顧（Original Medicare）和優勢計畫（Medicare Advantage）。

傳統醫療保險如下：

傳統紅藍卡A部分：幫助承保「醫院保險」，支付住院護理費用，包括住院治療、專業護理照護、臨終關懷服務和一些居家照護；如果當事人或配偶有工作並繳納至少40個季點（10年）的社會保障稅，不必付保費。

傳統紅藍卡B部分：幫助承保「醫療保險」，支付門診治療費用，包括醫師門診（Doctor visits）、預防性醫療保健服務、門診服務、醫療用品、檢驗和X光檢查（Tests and x-rays）。每月保費根據收入而定。

Q6：所謂優勢計畫又有何不同？

A6：傳統聯邦醫療保險是基本計畫，但不能涵蓋所有內容 。因此，當事人可以選擇從聯邦醫療保險所批准的私人保險公司獲得更多承保範圍。例如：

紅藍卡優勢計畫（另稱C部分）：優勢計畫是將A部分和B部分與其他好處結合在一起，其中還可以包括處方藥承保範圍，實現多合一的便利。

大多數紅藍卡優勢計畫都承保傳統紅藍卡未承保的事項，例如健身項目（包括健身房會員和相關折扣）、視力、聽力和牙科服務。計畫還會涵蓋比之前更多的額外福利，譬如某些計畫會負擔像是看診的交通費、非處方藥物費用、及一些能夠提升您的健康和保護您的安全的服務。

紅藍卡優勢計畫還可以定制相關的福利包套餐，為某些慢性病患者提供適合他們的新福利，這些定制福利包套餐主要為特殊情況的患者特別設置。在您決定加入紅藍卡優勢計畫之前，記得仔細查閱計畫內的承保項目，確認其承保資格要求，看您是否符合相關投保條件。大多數紅藍卡優勢計畫項目都包含紅藍卡藥物承保（D部分）。

除了支付紅藍卡B部分的保費之外，您通常還需要為紅藍卡優勢計畫每月支付額外的保費。2021年，紅藍卡B部分的標準保費金額為148.5元，或者會因為您的薪水而更高。

如果您需要的服務在優勢計畫看來並不是醫療必須，您或許需要為該服務支付所有的費用；但同時，您也有權對該決定進行上訴。

持有傳統紅藍卡A部分（住院保險）及B部分（醫療保險）的民眾，才可以進而加入優勢計畫。這是由私人保險公司經營。

聯邦醫療保險成立50年以來，有望首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

Q7：所謂D部分又有何不同？

A7：處方藥承保範圍（又稱D部分）：它有助於支付醫生開出的處方藥，也包括支付許多推薦的注射劑或疫苗的費用。即使你現在不服用處方藥物，您也應該考慮獲得此藥物保險。這是由私人保險公司經營，費用因你選的計畫內容而異。

當你進行轉換計畫時，只需在規定的時間中參加另一個計畫，即可轉換到新的Medicare藥物計畫或具有藥物保險的Medicare優勢計畫。當你的新藥物保險開始時，舊藥物保險將終止。你應該會收到一封來自新計畫的信函，告知保險何時開始生效。

Q8：紅藍卡補充保險又是什麼？

A8：紅藍卡補充計畫（Medicare Supplement，又稱差額保險）涵蓋A部分和B部分未涵蓋的一些費用，可以使當事人獲得更全面的覆蓋，但Medicare Supplement每月需支付保費，每個月有150-180美元以上的保費，具體金額根據年齡。

那麼可以擁有和Medicare優勢計畫嗎？ 如果你已經有了Medicare優勢計畫，任何人向您出售差額保險保單都是非法的，除非你要轉換回到原有的紅藍卡。如果您不打算退出你的Medicare優勢計畫，而有人試圖向你出售差額保險，請向您的州政府的保險部門舉報。

Q9：有白卡能幫紅藍什麼忙呢？

A9：低收入的老年人如果無力承擔醫保的自付費用，美國政府允許其同時申請低收入醫療補助（Medicaid，俗稱白卡），Medicaid保險可幫助支付Medicare醫療保險的費用，比如B部分的148.5元，就不必付啦。

案例二：林小姐今年身體和往年一樣健康，沒換保險公司；但她前年曾換保險公司，意外遇到一個小麻煩，什麼麻煩呢？問題不在她。在轉換保險公司的期間，她曾去藥局拿藥時，且特別記得拿出新卡，未料藥局卻使用她舊卡的紀錄，因此這一筆藥費，新舊公司皆不認帳，後來還寫了一紙證明，來來回回才搞定這事。

聯邦醫療保險已開放年度登記，至12月7日止。(Medicare.gov)

有關聯邦醫療保險和轉換，還有一些常見問題：

Q1：我的保險承保何時開始？

A1：如果您一有資格就馬上登記參保，保險承保將在你生日那個月的第一天開始。

Q2：紅藍卡會承保我所有醫療費用嗎？

A2：不會。傳統紅藍卡可承保一些基本醫療費用，但非全部。為幫助您彌補承保方面的缺口，您可以從私人保險公司一系列計畫中進行選擇。

Q3：紅藍卡可以承保我的處方藥嗎？

A3：傳統醫療保險（A和B部分）不包括處方藥。但是，私人保險公司通過處方藥計畫（D部分）和一些紅藍卡優勢計畫（C部分），來幫助支付原廠和副廠藥物的費用。

Q4：當我享有紅藍卡時，可以保留我的醫師嗎？

A4：如果你有買紅藍卡補充計畫，可以去看任何接受紅藍卡患者的醫師。如果你買的是紅藍卡優勢計畫，可以去看任何接受紅藍卡但必須在你計畫網路內的醫師。如果你的醫生不在你的計畫網路中，那麼可能需要改變保險計畫。

Q5：我一年之間，會在兩州之間居住，有影響嗎？

A5：如果一年中有部分時間居住在另一個州，請考慮購買紅藍卡補充計畫，才可覆蓋全國的保險。

Q6：選擇轉換保險計畫時，需要考慮哪些重要因素？

A6：1. 個人目前的健康狀況：思考一下最近去過醫院的頻率，是否患有需要持續治療的慢性病以及服用哪種處方藥。

2. 健康狀況會如何變化：現在可能會感覺身體很好，但隨著年齡增長，可能會患上家族遺傳的嚴重疾病或其他應考慮的風險因素。

3. 個人的財務狀況：審閱自己的退休儲蓄和預算，以評估自身可以負擔得起的自付費用，或者如果遇到意外開支，能夠負擔得起的費用損失。

4. 醫生和醫院：查明他們是否接受聯邦醫療保險和個人正在考慮的健保計畫，以及是否需要在計畫中選擇一名主治醫師。

5. 如果年齡已過65歲且仍在工作：有一項想保留至退休的現有健康保險計畫，請務必諮詢自己的福利專員，有關該計畫如何與聯邦醫療保險計畫配合使用。

Q7：我可以在哪兒看到完整的紅藍卡中文資料？

A7：官網有一份「Medicare與您 2022」的PDF檔（https://www.medicare.gov/publications/medicare-you-chinese），這份手冊有很完整的解說。

Q8：自付額、共同保險和共付額，如何區分？

A8：當您使用紅藍卡保險看病時，自己還需要支付一定的個人自付（deductible）和共同保險（coinsurance）。您可以在聯邦政府Medicare網站上查找，哪些醫療服務項目可由紅藍卡支付的醫療費用金額和個人支付的金額。

自付額：意即在聯邦醫療保險傳統計畫、處方藥保險及其他各類保險計畫提供承保之前，你要為醫療保健或處方藥而支付的金額。

共同保險：當你支付了自付額以後，你可能仍舊需要為自己的醫療費用而支付的費用，共同保險通常用百分比表示。比如政府付80%，你付20%。

共付額：是指你在醫療保險計畫中，已經設定你需要為具體醫療行為付出的費用，比如到醫師處看診、去醫院就醫或是獲取處方藥；共付額通常是設定好的金額，而不是一種百分比，比如你看診或是開處方藥需要支付10元或20元。

Q9：紅藍卡有詐騙案嗎？

A9：聯邦醫療保險機構已提出警告，詐騙者可能會試圖利用新冠疫情來竊取醫療保險受益人的醫保號碼、銀行資訊或其他個人資料。詐騙者可能會嘗試透過電話、電子郵件、簡訊、社交媒體或訪問住家與您聯繫。您只能將自己的聯邦醫療保險號碼提供給您的醫生、藥劑師、醫院、健康保險公司或其他值得信賴的醫療保健提供者。未知來源的簡訊和電子郵件中的鏈接切勿點擊，並請掛斷陌生電話。

國會協商擴大紅藍卡支付範圍。圖為加州醫生為一位老人檢查身體。(美聯社)

小叮嚀：

• 滿65歲時，聯邦醫療保險服務不會自動幫您加入保險。

•年滿65歲的長者們若想確保在長久的晚年生活有安全保障，建議在退出職場、邁入退休生活前，提前進行醫療保險健康計畫。同時也別忘了做年度體檢，以瞭解自己的健康醫療保險需要，從而找到最適合自己的醫療保險計畫。

•每年檢查一次承保內容。因為自己的健康需求可能已更改，或者所在地區可能有新的計畫。

•瞭解紅藍卡計畫四種重要途徑包括：1.可線上搜尋醫療保險計畫（官網medicare.gov）可查看、比較最適合的醫療、藥物承保；可輸入自己常服用的藥物，查詢準確的價格。2.可撥打免費服務電話詢問1-800-MEDICARE (800-633-4227)詢問帳單、保險給付、醫療紀錄、支出等問題。3.洽詢州健康保險援助計畫，州健康保險援助計畫(SHIPs)提供紅藍卡持有者免費諮詢，經費來自聯邦政府，與保險公司無牽連。可至官網：shiptacenter.org 或撥打1-800-MEDICARE。4.尋求健保公司瞭解更多福利。（資料來源：medicare.gov）