我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

移民專頁 / 主申請人遞交新I-485 也要幫副申請人遞交

耿婷律師主答

讀者問：

我申請了EB-1的I-140，目前正在pending。我在此基礎上又filed I-485。我是primary，先生作為dependent。同時，他file了他的I-485。現在我的NIW下個月就b表current了。如果我自己再file一分NIW based I-485。請問：是否先生原來的I-485會自動link我的NIW的I-485上，不用重新file了呢？

答：

一般來說，移民局不會自動把你先生之前的I-485和你新遞交的NIW綁定在一起，但是你可以向移民官提出此要求。這種做法在實踐中可能會面臨一些困難。例如，移民官收到要求後並不給於任何回覆，以至於你I-485審批時，他們只審理你本人的I-485，而不審理你先生的I-485；或者你本人收到I-485的面試通知，但地方移民官因為沒有拿到你先生的I-485申請，而不給你的先生安排面談。簡單的說，這種做法理論上可行，但在實踐上可能會面臨不少困難。建議，你還是給你先生重新遞交一分NIW的I-485申請比較妥當。

移民局 面試

上一則

移民專頁 / 申請延簽後離境 收到拒簽信不影響下次入境

下一則

移民信箱 / 官網申請更改地址 不會及時顯示

延伸閱讀

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂
移民信箱／在美國境內境外申請綠卡 各有優點

移民信箱／在美國境內境外申請綠卡 各有優點
移民信箱／並非所有非營利機構都符合H-1B Cap Exempt要求

移民信箱／並非所有非營利機構都符合H-1B Cap Exempt要求
移民信箱／申請EAD加急 可以通過電話進行

移民信箱／申請EAD加急 可以通過電話進行

熱門新聞

1950年蔣經國全家合影。後排左起蔣孝文、蔣孝章，前排左起蔣孝武、蔣方良、蔣經國和蔣孝勇。（取材自維基百科）

蔣經國4子女 在台都有義父

2021-11-07 13:39
WeChat（微信）仍然是美國華人之間，最常用的社交工貝。（路透）

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

2021-11-07 19:41
兒童稅適用於18歲及以下，或者已滿18歲但未滿19歲者，民眾可多加運用進行未來的稅務計畫。（Getty Images)

稅務漫談／免稅贈與子女 兒童稅怎申報?

2021-11-07 01:15
臉書的成癮風險、隱私問題以及對民眾產生身心影響，愈發受到關注。（路透）

封面故事／隱私把關要靠自己 千萬別讓社媒操控

2021-11-07 15:19
青少年用戶流失至其他平台，讓Instagram備感憂心。(Getty Images)

封面故事／為留住青少年 Instagram砸大錢不手軟

2021-11-07 12:07
臉書將公司名稱改為Meta，由科幻用語「元宇宙」(Metaverse)而來，反映出該公司在社交媒體之外不斷成長的雄心。（路透）

封面故事／AI審查不給力 你的臉書隱私還好嗎？

2021-11-07 13:30

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機