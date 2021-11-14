移民專頁 / 主申請人遞交新I-485 也要幫副申請人遞交

讀者問：

我申請了EB-1的I-140，目前正在pending。我在此基礎上又filed I-485。我是primary，先生作為dependent。同時，他file了他的I-485。現在我的NIW下個月就b表current了。如果我自己再file一分NIW based I-485。請問：是否先生原來的I-485會自動link我的NIW的I-485上，不用重新file了呢？

答：

一般來說，移民局 不會自動把你先生之前的I-485和你新遞交的NIW綁定在一起，但是你可以向移民官提出此要求。這種做法在實踐中可能會面臨一些困難。例如，移民官收到要求後並不給於任何回覆，以至於你I-485審批時，他們只審理你本人的I-485，而不審理你先生的I-485；或者你本人收到I-485的面試 通知，但地方移民官因為沒有拿到你先生的I-485申請，而不給你的先生安排面談。簡單的說，這種做法理論上可行，但在實踐上可能會面臨不少困難。建議，你還是給你先生重新遞交一分NIW的I-485申請比較妥當。