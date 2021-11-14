移民專頁 / 疫情下 不允自帶翻譯進移民局

讀者問：

我正在給母親辦綠卡，2019年10月提交移民申請，11月底要求補出生證（其實我有提交），今天終於收到面試。我媽不會英文，但是翻譯現在似乎只能通過電話進行，需要帶證明去現場麼？

1、現在好像只能attorney或者authorized representative，需要什麼特殊的證明才可以算作authorized representative呢？

2、信上說如果被要求，要帶I-693和I-864。我這個申請材料都有了，是不是就不用帶了？

答：

如果你母親的面談通知裡有附上一張要求翻譯的表格，你需要幫你母親提前填好寄給移民局 。你母親只需要在面談check in窗口再次告知工作人員需要何種語種的翻譯，面談時移民官就會撥打翻譯專線，為你母親提供她需要的語種翻譯。

如果你母親要去面談的移民局不提供電話翻譯的話，你們需要事先安排好翻譯人員在電話上進行翻譯。請注意因為疫情 關係，出於減少不必要人員在場的考慮，移民局現在不允許自帶的翻譯進入移民局。所以你母親需要在面談時把自己安排的翻譯人員的電話號碼告知給移民官，並交代好翻譯一定要準備好隨時接聽移民官打來的電話。對翻譯人員的資質要求是熟悉英語和所翻譯語種的、在美國 有合法移民或非移民身分的居民，不能是此移民申請的當事人（包括申請人和受益人），也不能是你們的移民律師。

根據移民局目前的政策，I-693表格自醫生簽署之日起在兩年內有效。雖然2021年8月12日起移民局臨時將I-693的有效時間延長到了四年以應對I-485處理上的拖延，但是這個臨時規定在2021年9月30日之後就不再適用。所以目前的I-693有效期仍然是兩年。有鑑於此，如果你是在2019年10月為母親遞交I-485的同時提交的I-693表格，那麼在面談時可能已失效。所以建議你母親在面談前做一分新的移民體檢，並在面談時攜帶新做好的I-693移民體檢報告。

儘管你作為擔保人此前已提交過I-864，但是因為時間已過去兩年，所以面談時需要攜帶擔保人最新的稅務和收入信息。建議你母親面談時應帶上擔保人及聯合擔保人（如果有的話）的2020和2019年的聯邦報稅單和W-2或1099，以及最近兩個月的工資單和雇主證明信，以免面談時被要求補件。