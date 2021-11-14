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醫藥短波／眉頭皮屑多 身體出問題

顔世蓮

眉頭皮屑看起來與頭皮屑相似，根據研究報導， 全世界50%的人口都可能有這種惱人的現象。

對皮膚而言，再輕微的炎症也可能會加速表皮細胞脫落。為了要擺脫厭惡的刺激物、過敏原和病菌，只能加速細胞的新陳代謝。舉例來說，一般的細胞完成整個新陳代謝需要28天，但是患有濕疹和銀屑病的皮膚，完成整個新陳代謝，只需五天，所以有大量的皮屑形成、脫落。

若是眉毛下面和周圍出現了潮紅，發白還有灰色或黃色的皮膚鱗片，甚至發癢就不是正常現象了。

眉頭皮屑的原因是什麼？

最常見的就是脂溢性皮炎，受刺激的皮膚在眉毛和身體其他部位會產生白色的薄片，常常引起一種叫馬拉塞霉菌的真菌感染。結果導致需要定期治療的慢性皮膚炎了。

再來是接觸性皮炎，多半因為過敏原或刺激性物質引起的皮膚反應，舉例來說諸如洗髮水和護髮素、化妝品或者是清潔劑的產品中的化學成分引發的皮膚炎。

另外生活在惡劣的環境中或極低的溫度下的人，皮膚會嚴重的受傷乾燥，會像頭皮屑一樣的剝落。

還有就是濕疹，這是一種慢性皮膚病，產生乾皮和皮膚的搔癢。

銀屑病是一種免疫反應，是皮膚產生新細胞的速度快於舊細胞脫落的速度，導致皮膚鱗屑或者發癢。

當身體表皮出現皮屑的時候，意味著身體多多少少有些問題，應及時去看醫生才好。

過敏

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