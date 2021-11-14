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醫藥短波／紋身針頭 可能傳播C型肝炎

顔世蓮

最近國際傳染病雜誌的報導，紋身或穿耳洞的人得到C型肝炎的風險增加六倍。一般的年輕人趕潮流、追隨時尚，認為男人紋身，體現魄力和帥氣，女性紋身是個性和先端潮流，可是沒有想到美麗的背後隱藏著影響健康的嚴重隱患。

對於肝炎，許多人都知道有ABCDE五種。對B型肝炎也許耳熟能詳，可是卻有很多人不知道C型肝炎。

事實上，C型肝炎症狀不是很明顯，卻是最嚴重的一種，感染上之後， 85%的人會變成慢性的肝病。根據疾病防治中心的數據，美國一年有20萬新病例，其中2萬7000人死亡。歐洲每年估計有8萬人死亡。全球有5800萬人患病，每年150萬新病例。

這種C型肝炎與B型肝炎都是病毒感染菌，不同的是，這種病毒是RNA，容易突變，所以不像B型肝炎可以打疫苗預防。不過一旦早期發現，卻是可以完全治療的。

C型肝炎是由骯髒的針頭或者是感染的血液接觸傳染。另外這種病毒可以在體外和表面存活很長的時間，甚至可以保持傳染性長達六周。目前因為文眉、紋身、穿耳洞已不是稀奇的事情。在紋身的時候，小針會刺破皮膚，導致出血。每次刺針的時候，色素都會進入皮膚層。如果紋身的地點不是專業或有執照的話，那麼很可能即使設備上看不到血液，也會在纹身的時候傳播血染性的病毒，包括用針將感染的墨水注入皮膚的真皮層等。不可不慎！

美國 疾病防治中心 疫苗

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