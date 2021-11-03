封面故事／隱私把關要靠自己 千萬別讓社媒操控

臉書的成癮風險、隱私問題以及對民眾產生身心影響，愈發受到關注。（路透）

臉書 (Facebook)的成癮風險、隱私 問題，甚至可能對青少年為主的民眾產生身心影響等問題愈發受到關注；華爾街日報在報導中，一方面講解如何透過設定，避免臉書成癮問題，另一方面也揭發臉書設定的預設模式問題。

●預設模式 幫助業者牟利

報導指出，預設設定一向都是為臉書等業者追求更多利益，而非考量到用戶，許多的功能關閉與否，這一小小的動作可能就足夠影響以青少年為主的用戶的身心健康，以及會被社群環境的毒害與否。

例如以Instagram來說，如果打開右下角後，可看到右上角有三條線功能表，然後進入「設定」後，可看到「隱私設定」，再進入「貼文」的選項，可以看到「隱藏按讚數和瀏覽次數」；如此之後，就再也不必受讚數、瀏覽數的壓力影響。

臉書等社群網站 的預設設定，目的是要用戶更容易受到無盡的內容所吸引，使用時間更長，甚至有些用戶會因此上癮，而這些網站再透過用戶的習慣投放合適的廣告牟取巨利，比如臉書的影片自動播放功能。

關閉此功能的方式是：點選右下三條線功能表，往下會看到「設定和隱私」，點選後再點「設定」，找到「影音內容」的選項，點進去後，可看到「永遠不要自動播放影片」。

除臉書外，YouTube的設定選項中也有這樣的功能，但是Instagram跟抖音(TikTok)沒有此功能，無法將自動播放關閉；事實上。對TikTok來說，沒有自動播放功能就跟沒有水的水上樂園一樣。

「更容易受到無盡的內容所吸引」代表，現在的社群網站已經與以往不同，不再是我們自己決定要看到什麼，而是基於演算法呈現認為你可能喜歡的內容；以臉書來說，用戶可以不必只看臉書推的內容，但是功能位置如松露之於泥土一樣深埋。

該功能的位置是：點選右下三條線功能表後，一大排功能表下有一排小字「查看更多」，點選後才會看到「最新動態和最愛」，點開後就能看到貼文時間排序的內容；但是此功能無法常態保持，App關閉後就要重新設定。

推特可以只查看最新動態，而Instagram甚至沒有此選項；此功能固然可以讓內容更加豐富，但是此舉可能有讓用戶上癮的風險，甚至因此讓極端意識形態，或是假消息等內容流竄。

臉書被爆透過追蹤用戶手機內App、瀏覽網站，甚至從中探索用戶的習慣；國會議員檢視Snapchat、TikTok、YouTube等社交媒體，以保護消費者隱私。(Getty Imag)

●廣告投放 議員要求設限

聯邦參議員馬基(Ed Markey)則表示，臉書等社群網站應該禁止讓兒童接觸到通知、自動播放等吸引用戶的功能；馬基也與參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)在9月起草法案，限制16歲以下用戶受到演算法等功能的控制。

聯邦參議員熊恩(John Thune)也提出法案，要求用戶超過100萬的社群網站需向用戶清楚表明，其內容係由演算法所呈現，而且必須提供用戶無演算法的選項；其他國會議員則主張修法，讓社群網站不再免責於有害內容。

對於臉書會透過追蹤用戶手機內App、瀏覽網站，甚至從中探索用戶的現實習慣，以投放廣告的隱私問題，也有國會議員提出法案限制，例如預設全部列為隱私，除非用戶同意，或是完全禁止兒童接受這種個人化廣告等。

不過馬基也表示，更好的解決方式，其實還是來自父母的教育，而非讓國會介入企業與兒童之間的關係；事實上，可以說最根本的解決社群網站問題的方法，就是完全不要用。