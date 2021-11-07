醫藥短波／免疫力認知誤會大 八成人不了解內涵

免疫系統的作用是保護人體免受外來入侵者的攻擊。 為此，許多細胞承擔著特定任務，以識別威脅、發送警訊並抵抗病毒、細菌和其他外來或有害物。可是根據一項大規模的問卷調查，發現95%的人大概知道免疫系統這個名詞，可是80%的人並不了解內涵，而且有許多的誤解。

不生病，就表示免疫力 好？

人是否生病是有很多原因造成的，感染性的往往是因為病菌、病毒等導致的。非感染性的疾病就比較複雜，往往是長期的暴露、累積造成的。比如說心臟病、糖尿病和高血壓就很難和免疫力扯上關係。而生病也並不表示免疫力低，有的時候突然暴露在大量的傳染病原當中，即使是正常的免疫系統也無法抗拒。

免疫功能越高越好？

免疫系统的作用是應急反應，猶如一把雙刃劍，能夠保護自己的身體，殺死癌症 細胞、病菌、病毒也能殺死自身健康細胞。如果單純的增加某種免疫細胞，提高某種免疫反應會更加強了這種不平衡，反而引起了嚴重的健康問題。如红斑狼瘡、類風濕、哮喘症等。

保健品可以提高免疫力？

如前面所提，若是服用一種保健品真的能夠使某種免疫細胞增多，那麼因此生病和死亡的人也一定會有。免疫系統必須保持自身以及與身體各器官功能的平衡，功能太强則會引起過敏和自身的免疫反應。目前科學界仍然没有找到任何一種保健品是可以增加免疫力、降低感染風險的。

服用藥物可以提高免疫力？

目前的確有少量的藥物，如PD-1抑制劑，是對晚期癌症患者的免疫治療藥物，可以強烈的激活對癌細胞 的免疫反應而達到殺死癌細胞的效果。不過在這個過程當中，也產生許多的副作用傷害許多健康的細胞。另外干擾素也能抗病毒，只是都需要針對特殊的患者，並不適合普通人。

提升免疫力最好的方法就是營養好？

增強免疫力，其實是一種誤解，更適當的說法是幫助免疫系統在「抗病原與反應過度」間取得平衡。根據癌症學會的建議是補充足夠的均衡飲食、充足的睡眠、和定時的運動來提升免疫系統的效率。