稅務漫談／免稅贈與子女 兒童稅怎申報?

兒童稅適用於18歲及以下,或者已滿18歲但未滿19歲者,民眾可多加運用進行未來的稅務計畫。(Getty Images)

有讀者問:我有在證券商網站為孩子開設了監護人帳戶,為了提早幫他累計更多的資產,我和先生利用贈與稅的3萬元豁免額往裡面進行免稅贈與,帳戶主要是做投資 股票、債券、共同基金等產品。請問,其中的盈利該如何申報?

總收入門檻20萬

我的回答如下。你所說的是針對未成年子女的投資盈利而設立的兒童稅(Kiddie Tax)問題。每年初,金融機構會向你發出1099表格,要求提供收入金額和詳細交易細節。兒童稅適用於18歲及以下,或者已滿18歲但未滿19歲者,收入在當年不超過支持自己的一半(如果子女是全職學生,不包括獎學金),或者19歲至23歲之間的全職學生(必須被父母申報為受撫養人)。但是,它不適用於已婚且夫妻申報的子女。兒童稅的徵收範圍包括利息、股息、資本收益、房產租金和特許權使用費等非勞力收入(Unearned Income)。孩子打工賺取的工資(Earned Income)不在此範疇內,是按普通收入的所得稅率上稅。

如果孩子的非勞動收入總額不超過1100元,這部分是免稅的;投資收入超過1100元但不超過2200元的部分,則按孩子的稅率徵稅;任何超過2200元的部分都按父母的邊際稅率徵稅,最高可達37%。非勞動收入過高也會面臨3.8%淨投資收入稅(Net Investment Income Tax)影響,以子女的淨投資收入或子女的再調整後總收入(MAGI)超出門檻(非婚未成年子女為20萬元)的部分,這兩者中金額較低者進行徵稅。

申報方式有兩種

它有兩種申報方式:

(1)當非勞動收入總計超過2200元時,必須通過8615表(Tax for Certain Children Who Have Unearned Income)進行報稅。其他普通收入和不超過2200元的非勞動收入會按照子女的稅率上稅,2200元以上的非勞動收入要以父母的邊際稅率徵稅。8615表是附在兒童的1040稅表 上,需要提供父母的姓名、社安號和父母的報稅狀態。

(2)當子女的唯一收入是不超過1.1萬元的非勞動收入,且只有利息和股息收入,沒有預付稅或預扣稅,父母可以通過填寫8814表(Parents' Election To Report Child's Interest and Dividends),選擇將其在自己的稅表上申報,不再單獨為子女申報。8615表是附在家長的1040稅表上,需要提供孩子的姓名和社安號。

無論使用哪條規則,子女必須進行申報。有關申報要求的資訊,請參閱國稅局 主題533和929號刊物「子女和被撫養人的稅收規章」(Tax Rules for Children and Dependents)。淨投資收入稅請用8960表來計算此項稅金,更多資訊參見國稅局主題559和淨投資收入稅問答集(Questions and Answers on the Net Investment Income Tax)。

贈與豁免額共3萬

此前,川普稅改曾對2018和2019年兒童稅做出調整,按遺產和信託稅率納稅(高於父母自身稅率),但2020年SECURE法案又將稅率恢復為父母的邊際稅率。之前有申報2018和2019兒童稅可通過修正稅表(amended return)修改。

另外,家長向孩子的監管帳戶中投入資金,需要作為贈與。2021年全年贈與稅(Gift Tax)豁免額為1.5萬元,夫妻3萬元,不超過此門檻,則贈與者就無需申報贈與709表。如果贈與者超過該年度的免稅額度,便需要向國稅局申報贈與表。(作者為註冊會計師)