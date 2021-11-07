稅務漫談／免稅贈與子女 兒童稅怎申報?

兒童稅適用於18歲及以下，或者已滿18歲但未滿19歲者，民眾可多加運用進行未來的稅務計畫。（Getty Images)

有讀者問：我有在證券商網站為孩子開設了監護人帳戶，為了提早幫他累計更多的資產，我和先生利用贈與稅的3萬元豁免額往裡面進行免稅贈與，帳戶主要是做投資 股票、債券、共同基金等產品。請問，其中的盈利該如何申報？

總收入門檻20萬

我的回答如下。你所說的是針對未成年子女的投資盈利而設立的兒童稅（Kiddie Tax）問題。每年初，金融機構會向你發出1099表格，要求提供收入金額和詳細交易細節。兒童稅適用於18歲及以下，或者已滿18歲但未滿19歲者，收入在當年不超過支持自己的一半（如果子女是全職學生，不包括獎學金），或者19歲至23歲之間的全職學生（必須被父母申報為受撫養人）。但是，它不適用於已婚且夫妻申報的子女。兒童稅的徵收範圍包括利息、股息、資本收益、房產租金和特許權使用費等非勞力收入（Unearned Income）。孩子打工賺取的工資（Earned Income）不在此範疇內，是按普通收入的所得稅率上稅。

如果孩子的非勞動收入總額不超過1100元，這部分是免稅的；投資收入超過1100元但不超過2200元的部分，則按孩子的稅率徵稅；任何超過2200元的部分都按父母的邊際稅率徵稅，最高可達37%。非勞動收入過高也會面臨3.8%淨投資收入稅（Net Investment Income Tax）影響，以子女的淨投資收入或子女的再調整後總收入（MAGI）超出門檻（非婚未成年子女為20萬元）的部分，這兩者中金額較低者進行徵稅。

申報方式有兩種

它有兩種申報方式：

（1）當非勞動收入總計超過2200元時，必須通過8615表（Tax for Certain Children Who Have Unearned Income）進行報稅。其他普通收入和不超過2200元的非勞動收入會按照子女的稅率上稅，2200元以上的非勞動收入要以父母的邊際稅率徵稅。8615表是附在兒童的1040稅表 上，需要提供父母的姓名、社安號和父母的報稅狀態。

（2）當子女的唯一收入是不超過1.1萬元的非勞動收入，且只有利息和股息收入，沒有預付稅或預扣稅，父母可以通過填寫8814表（Parents' Election To Report Child's Interest and Dividends），選擇將其在自己的稅表上申報，不再單獨為子女申報。8615表是附在家長的1040稅表上，需要提供孩子的姓名和社安號。

無論使用哪條規則，子女必須進行申報。有關申報要求的資訊，請參閱國稅局 主題533和929號刊物「子女和被撫養人的稅收規章」（Tax Rules for Children and Dependents）。淨投資收入稅請用8960表來計算此項稅金，更多資訊參見國稅局主題559和淨投資收入稅問答集(Questions and Answers on the Net Investment Income Tax)。

贈與豁免額共3萬

此前，川普稅改曾對2018和2019年兒童稅做出調整，按遺產和信託稅率納稅（高於父母自身稅率），但2020年SECURE法案又將稅率恢復為父母的邊際稅率。之前有申報2018和2019兒童稅可通過修正稅表（amended return）修改。

另外，家長向孩子的監管帳戶中投入資金，需要作為贈與。2021年全年贈與稅（Gift Tax）豁免額為1.5萬元，夫妻3萬元，不超過此門檻，則贈與者就無需申報贈與709表。如果贈與者超過該年度的免稅額度，便需要向國稅局申報贈與表。（作者為註冊會計師）