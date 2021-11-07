我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普落井下石 稱死對頭亞歷鮑德溫誤殺「很有問題」

拜登推動「企業疫苗強制令」法院裁定暫緩執行

醫藥／骨頭異常疼痛 攝護腺癌末期　

簡慧珍
張姓男子接受放射線治療和控制攝護腺癌。（記者簡慧珍／攝影）
張姓男子接受放射線治療和控制攝護腺癌。（記者簡慧珍／攝影）

彰化縣70歲張姓男子半年前以為骨刺復發，造成右大腿骨和髖臼痠痛不已，復健無效才求治，竟是攝護腺癌四期擴散到骨頭；醫師表示，三分之一的攝護腺病人第一次就診已是末期，八成轉移骨頭，年長男性對骨頭異常疼痛千萬不可掉以輕心。

家住員林市的張姓男子8年多前復健治療骨刺，大腿骨及髖臼不再痠痛，半年前再度痠痛才會以為骨刺復發，復健拉腰2個月卻越來越痛，服用醫師開給的止痛藥加上自己買藥都無法止痛，照X光顯示骨頭有異狀，轉介泌尿科肛門指診發現攝護腺腫瘤，切片化驗確診為攝護腺癌。

張姓男子全身正反面X光照出右大腿骨和髖臼病變。（記者簡慧珍／攝影）
張姓男子全身正反面X光照出右大腿骨和髖臼病變。（記者簡慧珍／攝影）

台灣衛福部彰化醫院放射腫瘤中心醫師吳俊玠表示，經核子骨骼掃描張姓男子的癌細胞已從攝護腺擴散到右大腿骨，接受攝護腺及骨頭的放射線治療2個月後，PSA（Prostatic specific antigen，攝護腺特異性抗原）從31降到0.1（正常值小於4 ng/ml），顯示癌細胞被控制，未來需要定期追蹤。

吳俊玠指出， 根據衛福部2018年度統計和國健署台灣癌症登記中心資料，攝護腺癌在男性十大癌症高居第五名，人數逐年提高，20年內增加3倍，60歲至85歲為好發年齡，初期症狀不明顯，常因癌細胞擴散到骨頭造成疼痛才發現，醫師建議有家族史的40歲以上，及50歲以上一般男性，每年抽血做PSA檢查。

研究顯示，有攝護腺癌家族史、嗜吃紅肉和高油脂食物、肥胖等狀況，都是攝護腺癌高風險因子，50歲以上男性若骨盆腔、大腿骨及髖臼疼痛，別自行判斷疾病，應就醫檢查，預防攝護腺癌有方法，平日攝食硒，促進體內抗氧化能力，富含硒的食物包括鮮類、蛋類、大蒜等，或食用番茄、西瓜、櫻桃、柿子、木瓜等含有茄紅素的蔬果。

癌細胞 台灣 癌症

上一則

醫藥／糖尿病藥種類多 用藥遵醫囑

下一則

養生／秋冬別喝冷飲 採漸進式進補

延伸閱讀

乳房摸到「腫塊」就是乳癌？聽專科醫師怎麼說

乳房摸到「腫塊」就是乳癌？聽專科醫師怎麼說
重機男衰擦撞卻因禍得福 查出罕見骨內腱鞘囊腫

重機男衰擦撞卻因禍得福 查出罕見骨內腱鞘囊腫
老翁與腫塊和平共存6年 醫師：皮下脂肪瘤3狀況應切除

老翁與腫塊和平共存6年 醫師：皮下脂肪瘤3狀況應切除
健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

熱門新聞

投資員工才是企業最重要的資本支出。（路透）

大仁說財經／大方投資員工 Chipotle留下人才的關鍵

2021-10-31 02:14
聯邦調查局(FBI)局長雷伊(前)、司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯(後)等表示，美國絕不容忍中國特工在美以違法手段脅迫民眾回國。(Getty Images)

封面故事／獵狐監視騷擾 華人觸法

2021-10-31 14:18
新冠疫情給私人偵探帶來新業務。圖為示意圖。(Getty Images)

封面故事／偵探模式變了 業務來了

2021-10-31 02:29
利用不抵稅式IRA轉入Roth IRA的方法，一向是高薪族繞開收入門檻的省稅「妙招」，民主黨準備將後門關門。(Getty Images)

稅務漫談／民主黨欲封殺Roth IRA

2021-10-31 02:08
疫情爆發後，人與人交往減少，給了網路騙子可乘之機。圖為示意圖。 (Getty Images)

封面故事／疫情助長詐騙  私家偵探忙翻

2021-10-31 12:43
俄羅斯西布爾天然氣加工廠的貯存槽外觀，繪著當地的動植物，象徵自然與工業的和諧。（歐新社）

大仁說財經／全球能源危機將至…短期無解

2021-10-31 02:13

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」