移民專頁／狀態未更新 不意味移民局沒處理

讀者問:

我們8月初收到的RFE,馬上提交了體檢報告給local office OMA。直到現在,案件都沒什麼動靜,這樣正常嗎?看到別人提交了體檢很快就綠了,心裡這個著急啊。而且,我們的I-485 case status一直沒有在網上更新過,打指紋、發出RFE全部沒有顯示,一直顯示fingerprint fee received on ,都是問EMMA或者收到信件才知道的。請問,CIS收到RFE後一般會更新狀態嗎?會怎麼顯示呢?

答:

當移民局 審理部門收到你的RFE回覆文件後,會按照審理案件的順序審閱你的文件。一般移民局審理部門收到RFE回覆後,個案的在線狀態顯示為:在哪年哪月哪日收到了你的補件材料(Response to request for evidence was received on mm/dd/year)。但是移民局的網上狀態查詢,並不總能顯示案件的全部實際狀態,也可能存在滯後或沒有實時更新的情況。沒有顯示狀態更新,並不意味著移民局沒有收到申請人的回覆或者沒有處理申請人的申請,只是更新狀態滯後而已。

如果在你遞交補件材料後兩到三個月後,你還沒有等到案件的審理結果,你可以撥打移民局的熱線電話1-800-375-5283,查詢案件的實際狀態。