人物／紀念馬克任先生逝世10周年

馬克任(左)與創辦人王惕吾在紐約市華埠窩克街向世界日報同仁講話。(本報資料照片)

前言：距前北美世界日報副董事長馬克任先生於2011年10月23日清晨在紐約長島家中安詳辭世，恰有十周年。

馬克任先生生前的友人學者作家及同仁，都依然感受到他爽朗笑聲所放溢對新聞事業的熱情，與對家國世事的關心，及對全美華人社區福祉的關切。如今媒體業受到經營前所未有的挑戰，特別是經過新冠疫情的殘酷無情考驗，馬克任先生帶領組建的世界日報依然挺立無恙，繼續以多種方式為全美華人發聲，提供重要資訊，不忘創報初衷，馬克任先生在天之靈亦能深感辛慰。編者邀請四位知名學者作家與僑界領袖追憶馬克任先生的生前二三事，以資紀念。

聯合報創刊40周年慶，馬克任從創辦人王惕吾手中接受一面大金牌。(本報資料照片)

馬克任先生去世10年了。

馬先生治事勤謹，處世熱誠，活動面甚廣，成就很多，本文只擬略談一二，即北美「世界日報」的興起與華裔移民的發展。多借助馬老20多年前親手寫的一篇文章，載於《華美族研究集刊》第1卷第2期，2001年8月15日發行；以下所引馬老的話，皆出於此文。溫習他的文章，是一種紀念，也是一種學習。

天時╱移民潮 推動海外辦報

20世紀的60年代後期，美軍在越戰中陷入泥淖戰事失利，其中的一個原因，是中共暗地援助越共。境外戰事失利，美國 境內和平反戰的呼聲日高。美國希望中共勢力退出越南，而中共也希望美國幫助它進入聯合國。1971年，美國施壓台灣 退出聯合國，讓位給北京政權。因此，台灣人心大震，有些人開始尋求移民海外之道，美國是為首選之一。移民潮成為海外辦報的一個動力。用馬先生自己的話來說，當年的情形是這樣的：

「早在70年代之始，台北聯合報已在競爭中脫穎而出，巍然成為台灣報業的翹楚，其創辦人王惕吾先生，此時萌發了前往海外華人僑區創辦一份華文報紙的念頭，並把美國列為首要目標。當時他認為美國是中華民國最重要的盟國，美國的軍援經援直接關係台灣的生存安全與經濟發展；美國也是近代華人移民爭逐的一個熱門僑區，其所產生的影響力非其他僑區可比，尤其美國是一個自由、民主、開放的社會，法治之下人民充分享有新聞自由和言論自由，它豈不是創辦一份理想的高水準的華文報紙的搖籃嗎？」

20 世紀60年代，美國雖然在國外戰事不利，國內仍然是生氣盎然。JFK甘廼迪總統(任職期間1961-1963)當政，風流瀟灑，翩翩帥哥，而且擅於辭令演說，每在公共場合出現，歡聲雷動。加以他目光遠大，有意創新。他提出探訪月球的計畫，建立NASA，擴張波音公司，加建飛機場，開拓公路。種種建設都需要大量的科技人才。

二次大戰前後，美國科技移民多來自歐洲；60至70年代，美國的科技移民，多來自亞洲，特別是台灣。那時期，先總統 蔣公主台，非常注重教育，特重高等學校的科學技術專業。優質的青年多立志將來要作科學家或工程師。那時，美國大學的理工農醫生技研究所，提供甚多獎學金；移民局容(默)許外國留學生打工賺生活費，畢業後往各地謀職，之後申請綠卡居留尚非難事；留美畢業後在美國成家立業，幾乎是順理成章。那時期，美國工程師的名冊中，有許許多多的華人名字，美國太空總署NASA、NIH及能源部下屬的各類型高等實驗室、波音公司、德州儀器、IBM、Intel、AT&T、摩托羅拉公司中，有許多華人科技專家，來自台灣的占相當比例。

這種有高學歷的科技移民，華語文及知識水準，比清末民初飄洋過海的勞務移工，要高的多。他╱她們對早期美國各地華埠(唐人街)的當地報紙，不屑一顧；而希望工作之餘有份高品質的華文報紙可供瀏覽，借以一窺天下事、社區事、文化事、以至柴米油鹽的消長。那時，《聯合報系》在台灣，早已聲譽卓著，它的老闆王惕吾先生滿懷雄心壯志要來美國創辦《世界日報》，馬克老拍手贊成，高呼：「時機到了」。1976年確是創辦「世界日報」的黃金時機，也可謂之「天時」。且看馬老怎麼說：

「沒有想到時代演進之速，環境改變之烈，就在次年1965年較後的時期，華府修改移民條例，准許每年華人移民入境的限額增加為2萬人，比以前的限額增加了四至五倍。據1970年的統計，華人在美國的合法移民人數已達43萬2000人。到1978年，續增至60萬人，這時加上非法移民 ，華人居留美國的總額進入100萬人大關。華人人口的增長，閱讀華文報紙的讀者隨之增長，這就成為美國華文報業的一個起死回生的大轉機，一個成長發展的大契機。真的是『時機到了』！」

地利╱入主法拉盛 打下基礎

王惕吾先生高瞻遠矚，放眼世界，心中懷有一個歷史的使命。這使命感來自他的經歷和環境。

盡人皆知，遠自辛亥時期，孫中山呼籲國人奮發圖強，目標在於與世界列強並駕齊驅。這是近現代中華民族的主導思想，北美「世界日報」是這思潮中的一個產兒。它的創辦人一方面希望華人移民能從它與世界接觸，另方面，世界能透過它看到中華民族的動態。

雖說舊金山和紐約市同時是「世界日報」的兩個中心，顯然的，後者的份量為大，是總社所在地，原設在紐約市曼哈頓區下東城的華埠Chinatown，因業務蓬勃發展但是工作空間有限，繼遷皇后區法拉盛，再搬入法拉盛附近白石鎮自建的宏偉大樓。皇后區的地價和屋價，當年還很低廉，許多地區尚為貧民窟，台灣移民以低價收購，成為立身之本。北美「世界日報」的地產，大多購置於20世紀的70-80年代，打下該報的經濟基礎，為後來者所羡慕。

人和╱同仁士氣旺 爭取發揮

在當前的台灣，先總統 蔣公被抹黑的面目全非；據說他治下的台灣是一片「文化沙漠」。筆者青少年時代的回憶卻不是這樣。那時，從大陸來台的資深文化人為數不少，而且在各種專業裡都甚活躍，包括新聞界。成舍我先生創辦了「世界新聞專科學校」，幾個知名大學亦設有新聞系。投考大學前，筆者曾考慮報考新聞系，想將來去當記者。只因家母不贊同，才打消了原意。

現在想來，筆者當年的夢想，大概是受了當時環境的影響，換言之，台灣報業有發展的空間。台北的「聯合報系」既然是北美「世界日報」的母報，後者的編輯與業務骨幹必然大部分出自前者。馬老說：

「當時紐約和舊金山的編輯部人員，不到30，此刻更是豪氣凌雲、士氣如虹，決心隨時隨地把握任何一個可資發揮的機會，爭取一次接一次可使報紙內容造成轟動的機會，北美世界日報編輯方針的指標：『英雄造時勢、時勢造英雄』。」

綜合上述，約言之，北美「世界日報」得天時、地利、人和，而成為海外華文第一大報。繼它在美國而起的，另有 「中國時報」、「自由時報」、「民眾日報」，均來自台灣；曾經還有「中報」，來自香港，而今安在哉！？

如今，網路媒體是大眾的寵兒。「世界日報」依然是北美華文第一大報，真不容易呀！長年以來，筆者跟許多讀者一樣，對它的創辦人及創業元勛，至為敬佩，尤喜讀它的社論，獲益良多，借此機會，奉上誠摯的感謝之意。（作者為紐約聖若望大學亞洲研究所所長）