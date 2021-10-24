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旅遊／阿拉斯加冰川 悲壯動魄

文、圖／盧邁  
出海。
出海。

阿拉斯加冰河群非常壯觀，想一窺它雄偉的景色，就必須乘飛機或大郵輪才可看到。

4年前的7月，我從紐約飛阿拉斯加的安克雷奇(Anchorage)，在機場寬大的玻璃窗外，就是連綿的森林和雪峰群。

到了旅館是中午，正好參加安克雷奇的半天遊，次日一早，十幾人上了車，小車開往大船停泊的大港口。路上一個多小時的顛簸，看到雪山草地，沼澤地和原始森林，也算一次野地旅行。

我的船艙，有兩面大窗。船上安排每天的不同的活動，去不同的地點，有去某湖划艇，有乘直升機在湖面低空飛行，有的活動是停在冰河的頂上拍個照等；各種活動有不同的價格，愛攝影的人要加入攝影團，有専業的攝影師帶隊，還有照片沖印服務。

阿拉斯加冰河灣的中間是美國和加拿大的國界，冰河前半部的3.2公里是屬於美國國土，後面的冰河區域則屬於加拿大。冰河灣國家公園，長50英里。圍繞在陡峭的群山中，是世界上除南北極以外冰原面積最大的地方，有16個潮汐冰山。占世界上已發現的30個潮汐冰山的一半以上。

第二天我跟上攝影團，帶隊的男生很年輕，大家都帶三角架，兩個鏡頭，器材從簡，因為必須在野地跋涉。

野地裡野花漫山開著，清冷的空氣在一呼一吸間到了丹田，這種感覺從未有過，即使走在高低不平的草地上，背著器材，也不覺吃力，我想這就是氧氣的作用，今生要是在此度過必然長壽。

鯨魚。
鯨魚。

鯨魚忽從水中躍起

我們一行人站在湖邊看對面連綿的雪山頂，忽然水裡有些響動，數條鯨魚，從水中躍起上半身，激起白色的浪花，大家急忙舉起相機，但已錯過剛才的飛躍，只拍到平游時露出的魚鰭。可惜領隊不讓大家等待下一次魚躍，説後面還有更重要的風景。

走著，忽見對面出現一條冰河，頂上的冰跡紋路十分清晰，大家都架起三角架。我正想按快門，一艘用海豹皮做成的小船尤米安克 (Umiak)從右面駛入，愛斯基摩人正要出發狩獵海豹。

冰河群。
冰河群。

阿拉斯加的湖沒有大浪，因有雪山擋風。4000年前形成的阿拉斯加冰河群，冰塊一層層從山頂灣曲排列，像堵塞的車陣，來到冰川底部的水邊，整條冰川向下慢慢移動，導遊說，一塊冰，從冰川之頂到冰河之岸，再掉進冰湖，還原成水，要等上300、400年。

在冰河灣國家公園裡，看到從美加邊境山脈流下16條冰川中的6、7條冰河，以不同的角度，不同的高度，從雪峰頂嶢幾個大彎下到水邊，遠看像凝結的幾條藍色飄帶。

缪爾冰河。
缪爾冰河。

繆爾冰川&馬傑瑞冰牆  

第三天，下船乘車，在森林的木板路上走一小時，當我們從樹林走出來，聽到前面有人驚叫，忽然看到對面的一條大冰河，很近，那就是繆爾冰川，清晰看到山邊的藍色冰塊，右邊一列的針葉松林，湖中有草地。一列橡皮艇已停泊在岸邊，導遊按人來的先後安排上船，準備划漿到對岸看這條冰河。

小艇。
小艇。

冰河夾在兩山之中，看山頂的凝固的冰一層層靜靜排列著，拐著一個大灣下來，沒感覺冰河的移動。我們的橡皮艇划到冰河的前面幾米，沒有危險，右邊還有一條路，可讓旅人走近觀看。

第三天中午，我正在房間午休，船上有些響動，走上甲板一看，一座高聳的冰牆，立在對面的山下，湖面有對稱的倒影，一塊塊大小形狀不同的藍色浮冰，向左飛奔，這才看到水流速度之快，這是阿拉斯加著名的馬傑瑞大冰牆。

馬傑爾冰川。
馬傑爾冰川。

馬傑瑞大冰牆，正好穿越美國阿拉斯加州及加拿大卑詩省的邊界。

大船不再晃動，完全停下來了，大船在這裡停了兩個小時，讓遊客捕捉任何角度的冰河景色。

兩小時後大船起動了，竟往冰牆的方向開去，靠近了冰牆，離它只有幾十米，大塊浮冰在船邊擦過，冰牆如高山壓頂，我心懷敬畏，用快速連拍，拍到了近距離的照片，連冰的裂紋都拍到了。大船慢慢開，我們看清了冰牆的結構，頂上和側面都覆蓋著黑色的斑點，人們說那是千年的塵埃，雨也洗不掉。

機場外。
機場外。

經歷一次 人生沒白活

大概半小時後，從船後面傳來隆隆之聲，一塊兩層樓高的大冰塊落水，推出一層層大浪，大船也跟著晃動得厲害，我真的怕會傾翻。大大小小的魚蝦從海中翻出水面，引起大群的海鷗來捉食，飛鳥、海豹追逐著游魚。

冰塊不斷崩塌下海，發出隆隆巨響，寂靜的冰河灣喧嘩騷動，我們驚心動魄。這一情景如此悲壯，人生經歷一次，真的沒有白活。

冰河 冰川 攝影

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