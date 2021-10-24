旅遊／沃特金峽谷 觀瀑遊湖

峽谷景色。

經過2020年的疫情期，好不容易等到疫情稍緩，住在紐約的朋友們便迫不急待計畫旅遊。上網查紐約州 內的景點，看到沃特金格倫州立公園（Watkins Glen State Park）、沃特金美東峽谷及附近的五指湖區，獲讚是全美最佳旅遊榜首，立即籌備自助旅行。

峽谷公園 賞瀑布遊湖區

我們入住的Quality Inn旅店在Horseheads，距沃特金峽谷不遠，早上在旅館吃過早餐後，開車約半小時到達公園西邊的主要入口。峽谷呈東西狹長狀，長約2哩，深約400呎，瀑布的水流匯入谷底溪流；區內有兩條主要步道 ，Gorge Trail沿溪而設，是觀賞瀑步的最佳路線，另一條Indian Trail沿山腰而行，路況好走，但風景較差。我們選擇由主要入口進入，沿Gorge trail步道沿溪上行，一路觀賞瀑布美景，這條步道長約1.5哩，沿階梯上行，一路看到許多大小形狀不同的瀑布，其中最亮眼的是彩虹瀑布，仰看有若長虹，此情此景令人想起「飛流直下三千尺，疑似銀河落九天」的畫意。

再上行不久就進入瀑布後面的小徑，瀑布像一面輕紗，在眼前流過，觸手可及，人在景中，有如置身花果山水簾洞，感覺奇幻無比，遊客紛紛拍照留影。除了瀑布景觀，溪邊兩岸峭壁岩層的獨特地貌也十分奇幻迷人，峽谷形成於千萬年前冰河時期，由冰川流水侵蝕而成，兩旁峭壁的岩層被流水長年切割，形成層層疊疊的岩積層，整齊排列，有如鬼斧神功，令人驚嘆造物主的神奇。

峽谷奇特地形。

午飯後到五大湖中最大的Seneca Lake，縱長約38哩，開車繞湖區圈要2小時，可見湖區之大；由於湖區地勢水土適合葡萄種植，此區也是除加州之外，美國另一主要葡萄酒產區。我們沿湖向北行駛，一路上看到兩岸都是一望無際的葡萄園，中間點綴著莊園與別墅，構成了一幅美麗田園風光。

經過45分鐘的車程，到達湖北側的Geneva小鎮，在這裡有一個Seneca state Park，公園傍臨湖濱，在湖邊遠眺湖景，水天一色，浩瀚無邊。我們順道進入遊客中心，服務人員熱心解說景區的各項服務，有繞湖觀光的遊艇，附近還有酒莊提供品酒。進入酒莊大廳，裡面有品酒台，五小杯10美元不算便宜，可以選五種酒類；坐在大廳外的躺椅上，一杯美酒在手，眼前湖畔風景宜人，微風拂面，十分盡興。

回到公園不久，登上遊艇向南沿湖航行，碧綠湖水與藍天相映，一望無際，船長站在駕駛台上費力解說五指湖景區的特色及歷史。原來五指湖景區並不只五個湖，總共有11個湖，全部是南北走向，形狀像手掌，因此稱為五指湖；湖區是由冰河期的冰川移動，經過幾萬年的侵蝕而形成的。從湖邊開車回旅店正是傍晚，Horseheads小鎮上的美食不少，不要錯過在餐館品嘗當地河鮮。

滑翔機博物館。

康寧鎮 玻璃工藝絕美

旅程第三天，我們開車去距此不遠的國家滑翔機博物館 ，位於Elmria小鎮的山丘上 ，前方有大片開闊的草地，適合滑翔機飛行，館內大廳展示了許多滑翔機實體模型。滑翔機是一種非動力的飛行器，靠飛機在前方拉行，到達一定高度後，可自由飛翔滑行；博物館每逢周末，定期舉辦滑翔飛行活動，讓遊客體會在天空遨遊的樂趣，2000公尺的飛行距離，每人要125美元，比機票還貴，但給你全新的體會。博物館位置在山丘上，視野良好，可以眺望整個湖區，湖邊水氣形成雲霧，遠山在雲霧中若隱若現，如夢似幻，有如置身仙境。不久雲霧化成小雨，我們依依不捨地離開，前往康寧玻璃博物館。

乾隆寶瓶。

康寧玻璃博物館是五指湖景區的熱門景點，位於距湖區不遠的康寧鎮，鎮上有全美最大的玻璃器皿生產商「康寧玻璃公司」，博物館內藏品包羅萬象，年代遠至古希臘、羅馬，近至現代玻璃工藝品。我們走過展廳長廊，欣賞各時代的玻璃藝術，有法國路易王朝的宮庭玻璃用品，豪華亮麗，還看到一尊乾隆皇御製寶瓶，在這裡能看到精美的清代工藝品，十分興奮。展品還有彩繪玻璃、現代玻璃工藝品，琳瑯滿目，美不勝收，館裡特別為遊客現場表演製作玻璃工藝品，工藝師將高溫融化的玻璃變成美麗的碗盤及花瓶，引得觀眾聚精會神地觀看。展館一樓大廳設有禮品店，各式各樣的精美玻璃製品放置桌上任人挑選，團友們在欣賞之餘，又滿載藝術品而歸，再轉送親友，分享我們的旅遊成果。