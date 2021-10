稅務漫談／情中 慈善捐贈的抵扣

31--新冠疫情發生後,紓困法案已暫停慈善捐獻抵扣部分限額。圖為示意圖。(Getty Images)

新冠疫情發生後,紓困 法案已暫停慈善捐獻抵扣部分限額。在大多數情況下,納稅人的現金慈善捐獻可在副表A中作為列舉抵扣項抵扣,但僅限於納稅人調整後總收入(AGI)一定百分比之內。符合條件的捐獻不受此限制,個人最多可從其調整後總收入中100%全額抵扣。企業最多可從其應納稅所得額中抵扣25%的符合條件的捐獻。超過部分的捐獻可以結轉(carryover)到下一個稅務年度。

捐獻必須是現金

要符合資格,捐獻必須是現金捐獻;接受方為符合條件的組織;在日曆年內發生的捐獻。非現金財產捐獻不符合該寬減條件。納稅人仍可申報非現金捐獻抵扣,但須遵守通常限額之規定。

還有一項特別規定,可允許提高企業的扣減額,但僅限為照顧病人、幫助有需要的人士或嬰兒而捐獻的糧食庫存。根據此條規則,企業納稅人之糧食庫存的慈善捐獻抵扣額僅限於納稅人總淨收入或應納稅收入的一定百分比(通常為15%)之內。對於 2020 年的糧食庫存捐獻,企業納稅人最多可從其所有貿易或商務淨收入總額或其應納稅所得額中抵扣25%的符合條件的捐獻。

通常我們採用逐項抵扣(itemized deductions),可以抵扣以現金或財產方式捐獻給符合條件組織的捐獻。無論你採用現金或應計法,你的捐獻必須是以現金或其他財產的形式,且在你的稅務年度結束前已實際支付。如果向符合條件的組織捐獻的是財產而非現金,通常根據財產的公平市價(FMV)進行抵扣,但如果捐贈的房產升值了,則需要相應地做一些調整。

捐獻抵扣額30%~50%

對於慈善組織的捐獻,最多可抵扣調整後的總收入的50%,且無需考慮淨營業虧損結轉額。然而,對於某些私人基金會、退伍軍人組織、兄弟會 和墓地組織的捐獻,限額為調整後總收入的30%(計算時不考慮淨經營業虧損結轉額)。

50%的限額適用於:1、所有公共慈善機構;2、所有私人運營基金會;3、某些私人基金會,其在收據註明年份後的2個半月內將收到的捐款分發給公共慈善機構和私人運營基金會;4、某些私人基金,其將收到的捐獻匯入一個共同基金中,並且收入和款項也將支付給公共慈善機構。30%的限額適用於大多數的私人基金會,但不包括前面提到的符合50%限額的基金會,以及在第170(c)條中描述的不符合50%限額的其他組織,如國內兄弟會。特定的限額適用於一些長期資本收益財產的獲益(long-term capital gain)。

捐獻必須保存紀錄

對於現金、支票 或其他貨幣禮物(不論金額)的捐贈,必須保存一份捐贈紀錄:銀行紀錄或一份來自合格的機構包含該機構名稱、捐贈金額和捐贈日期的書面往來文件。

對於任何在250元以上(包括現金或財產)的捐贈,必須取得並保存一份合格的機構開具的當時書面確認書,並表明現金額和任何捐贈財產的描述。確認書必須說明該機構是否提供任何商品或服務以交換該項捐贈。一份合格的機構開具的文件可以同時滿足對於金錢贈禮的往來文書,以及所有超過25元以上捐贈當時的書面確認書的這兩項要求。

如果申報抵扣了一項500元以上的非現金捐贈,必須填寫8283表(Form 8283, Noncash Charitable Contributions,非現金慈善捐贈)。如果申報抵扣了一項價值5000元或以下的非現金財產捐贈,填寫8283表的A部份。如果申報抵扣了一項價值5000元以上的非現金財產捐贈,需要一份非現金財產的合格的估價單,並填寫8283表的B部分。如果申報抵扣了一項價值50萬元以上的非現金財產捐贈,也需要將這分合格的估價單附在捐贈者報稅表上。某些類型的財產,例如汽車、存貨以及已升值的投資型財產等,有適用的特殊規定。

有關更多的資訊,請參閱526號刊物(Publication 526, Charitable Contributions,慈善捐款)。有關決定您的非現金捐獻的價值,請參閱561號刊物(Publication 561, Determining the Value of Donated Property,決定捐贈財產的價值)。(作者為註冊會計師)