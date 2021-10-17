​地產迷思／會打地洞的偷菜賊​

嚮往田園生活，但美國野生動物屬於國家所有，不能隨意傷害，民眾須注意以免觸犯法律。圖為會到菜園偷吃菜的獾(Meles meles)。Getty Images

宋女士是一位小有名氣的華文作家，因為親戚早就幫她在曼哈頓上城買了一個單位的合作公寓，過去十多年來一直住在上城，只是她心裡嚮往的還是陶淵明「採菊東籬下，悠然見南山」的意境。去年她50歲，毅然決定辭職，並從她這十幾年來大約40萬元的儲蓄中提出6萬元，在離紐約市 三個小時車程，新開發的山地社區裡購買了一片大約7英畝的土地。

嚮往自然 買山地自建

由於這塊地是新開發的山地，開發商只賣土地，整個社區大約有400英畝大，如果土地承購人要建房屋，開發商會推薦建築公司以及建築師；如果土地承購人暫時還不想建房屋，開發商也不勉強。

宋女士花了六個月在地上蓋了一戶兩層樓加地下室，每層大約800平方呎的房屋。由於整個社區裡她是第一位開發的居民，整片山地社區都歸她享受。她在房屋前面闢了個花園，種植草本花，像卷尾、芍藥、劍蘭、水仙等。在房屋後面闢了一個果園，種了桃樹、蘋果以及櫻桃樹等，都很成功。

最後她想為自己闢一個菜園，種植一些有機蔬菜 每日食用。這時候她開始遭遇難題，第一個難題是蟲害。由於整塊山地都沒有住家，各種昆蟲都在這裡生存，菜園裡的菜苗稍微長高一點就有蟲來啃食。宋女士不願意噴灑農藥，又不懂得有機種植的防蟲方法，只好讓昆蟲啃食她的蔬菜，只希望昆蟲們留一點給她收成。

開闢菜園 作物被吃光

但是當宋女士準備要收成的時候，她發現有動物闖進菜園裡把所有的蔬菜都吃光了。剛開始她以為是附近的小鹿「作案」，便建了一圈籬笆把整個菜園圈起來。可是到了下次該收成的時候，她發現園裡的作物還是被啃食乾淨。沮喪之餘，仔細地檢查菜園才發現園裡有一個足球大小的地洞，很顯然有動物打了地洞闖進菜園裡。

宋小姐向附近的雜貨店老闆打聽這個偷菜賊是什麼樣的動物，雜貨店老闆想了一會兒說應該是獾。這附近的山地裡有獾的蹤跡。除非自衛，獾不會攻擊人類，但是會啃食菜園裡的菜。有一天宋女士在後院的山地上發現了一個和菜園子裡同樣大小的洞，她猜想大概獾便住在裡面。幾個禮拜後，有一天黃昏她看到有一隻小狼狗大小的走獸從洞口鑽出來，用後腳站起來，四下觀望一下便隱進樹林裡，樣子像是鄰居所描述的獾。

專家處理 開價500元

宋女士向鄰居打聽如何處理獾的問題。鄰居告訴她，法律規定，如果要趕走獾，必須要把牠捕在籠子裡，送到遠處的森林裡，為牠搬家。宋女士不知道如何為獾搬家，她打了幾個電話給捕獸專家，考慮聘請他們處理。專家要價都在500元上下。宋女士一方面捨不得花這500元，另一方面她希望與自然和平相處，就打消為獾搬家的念頭，闢菜園的願望也只好暫時擱置了。

本案啓示：

美國 的野生動物屬於國家所有，除非明文可以獵殺之外，不能隨意傷害。喜愛鄉野生活的居民必須注意，免得觸犯法律。(作者為紐約執業律師)