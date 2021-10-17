移民信箱／I-539轉O-3未獲准 I-485申請也會被拒

讀者問：

我是O-1簽證狀態下申請EB-1B，妻子還在美國 境內等她的O-3狀態轉換(現在是out of status)。請問這種情況下，給妻子交I-485的話，是不是需要out of status小於180天才行？因為O-3狀態轉換需要的時間很久，等她轉到O-3狀態再交I-485的話時間上真的不允許。

答：

依據移民法規定，申請人在美國遞交I-485申請綠卡 時必須持有一個合法有效的非移民身分。如果在提交I-485時申請人的非移民身分已經過期，但是申請人在身分過期前有遞交轉成其他非移民身分的申請的話，申請人是可以在美國遞交I-485申請的。

你在問題中沒有提及你妻子轉O-3前在美國是什麼身分，也沒有提到是否是在上一個身分到期前及時遞交了轉O-3的I-539申請。如果她是在上一個身分到期前及時遞交了轉O-3申請的話，那麼在I-539申請審理期間，她都可以在美國合法逗留等待I-539的申請結果，這段期間不算逾期逗留。所以，你現在可以馬上為她遞交I-485申請。只要這個I-539獲批，就說明她在遞交I-485時已經轉換成了O-3身分，所以如無特殊情況，她的I-485也應獲批。

如果你妻子的I-539轉O-3申請最終並未被移民局 批准，那麼說明她在遞交I-485時並沒有合法的非移民身分（之前的身分已過期，O-3又被拒），因此你妻子的I-485申請也會隨之被拒。

你是不是在上一個身分到期後的180天之內遞交I-485並不重要，關鍵要看你妻子轉O-3的I-539申請是否是在上一個非移民身分過期前遞交的。如果你妻子未能在其上一個身分過期前遞交轉O-3的I-539申請的話，那麼她就應該盡快離境，避免在美逾期超過180天。因為如果在美逾期居留超過180天但少於一年的話，申請人在三年內都將被禁止入境美國。如果逾期居留超過一年以上，則申請人在十年內都將被禁止入境美國。