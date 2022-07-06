與6穆斯林和解 司法部賠償9.8萬

六名穆斯林和阿拉伯男子在九一一恐怖攻擊後數周被捕，在關押的聯邦監獄受到虐待，司法部同意賠償9萬8000元。(美聯社)

司法部 5日針對一項已經拖了20多年的九一一 恐襲訴訟案達成和解協議，同意賠償六名穆斯林和阿拉伯男子9萬8000元。

這六名男子在九一一恐怖攻擊後數周被捕，關押的紐約市布魯克林監獄 卻受到虐待；六人都沒有受到恐怖主義指控，但司法部督察長的審計報告認為他們在關押期間遭到嚴苛虐待。

六名男子艾巴西(Ahmer Iqbal Abbasi)、麥穆德(Anser Mehmood)、貝納塔(Benamar Benatta)、哈利法(Ahmed Khalifa)、漢莫達(Saeed Hammouda)和巴加查亞(Purna Raj Bajracharya)提控說，他們被關在受限制的環境，受到獄卒的虐待。

司法部的和解協議非同尋常，因為六人提出的大部分指控幾乎都被包括最高法院在內的各級聯邦法院駁回，剩餘部分去年最終也被一名聯邦法官駁回。儘管六人又提出上訴，但數月來沒有任何進展。

司法部在和解協議中沒有對六人認錯，但聯邦監獄局長卡瓦加(Michael Carvajal)致函六人說，司法部承認對他們的關押過度嚴苛，部分人受到了虐待。卡瓦加在信中說：「聯邦監獄局同意賠償你們，以解決你們訴案的各項索賠。」

訴案的部分指控2017年被最高法院駁回，將其中一項對監獄前典獄長的指控退回下級法院後，去年又被布魯克林的聯邦法官駁回，認為六人無權以受傷為名提控。

九一一恐怖攻擊後，全國逾1000名穆斯林和阿拉伯人在紐約和全國被捕，其中多數是因為逾期滯留而被遣返，但許多人遣返前被關押數月，期間與家人失聯。司法部的和解協議為解決那個時代的遺留問題畫上了句號。