911倖存者充滿罪惡感「只想裝沒事、很內疚」

美國911恐怖攻擊事件將滿20周年，但對曾親身經歷的人來說一切都彷彿昨日。(美聯社)

美國 911恐怖攻擊事件將滿20周年，但對曾親身經歷的人來說一切都彷彿昨日。作為911事件唯二從雙子星大廈倒塌中倖存下來的人之一，布澤里（Pasquale Buzzelli）既有倖存者的內疚，但也有感激之情。

「華盛頓觀察家報」報導，布澤里回憶當天上午跟往常一樣，要前往雙子星大廈64樓的港務局工作，當第一架飛機撞進大樓時，電梯在他到達辦公室樓層之前搖晃並下降了幾英尺，一來到辦公桌前，布澤里就給妻子露易絲（Louise）打電話報平安。

電話中布澤里安撫妻子，稱「不要驚慌，我很好，一切都很好，只是你能不能打開電視，告訴我你看到了什麼」，接著露易絲語帶驚恐地說「天哪，一架飛機撞進你的大樓」。起初，布澤里認為自己沒有危險，因為墜機 事件在他「頭上」發生，但自己隨後有種非常奇怪的「大難臨頭」的感覺。

他又打了一通電話給露易絲，只聽見露易絲著急地說「你怎麼還在那兒？還有你為什麼還打電話給我？趕快離開那裡！」，布澤里這才抓起公事包、手電筒和一些濕毛巾，然後逃下樓梯，一路上他遇到衝上來的消防員，他們告訴他「繼續前進」。

當他到達22樓時，大樓已經開始搖晃和倒塌，布澤里只能鑽入一個角落並就像個嬰兒一樣蜷縮起來，回憶當時情景，布澤里感覺到旁邊的牆、地板都開始裂開，自己只能閉著眼睛蜷縮在那，接著他感受到開始墜落，稱「當我墜落時，我感覺到狂風、噴砂，而我就只是蜷縮著，期間被撞到、頭部被擊中後還看到幾道閃光，我只記得自己喃喃自語說『我不敢相信這是怎麼回事，上帝，我不敢相信我會這樣死』」。

布澤里當時想到妻子、尚未出生的孩子，便向上帝祈求「拜託上帝，請照顧好他們，然後給我一個痛快」。最終他在殘骸中恢復意識、奇蹟似地生還。

不過成為倖存者也對布澤里產生影響，他對生命的稍縱即逝感到震驚，強調「當塔倒塌時，我失去了14位與我同行的同事，他們是我最後見到的人，他們就這樣走了，他們是受害者，而我是倖存者，這讓我有種罪惡感，我只想假裝整件事情沒有發生過」。

回憶整個過程，布澤里表示自己得到「第二條命」這份禮物，與此同時，他努力想弄清楚為什麼是他活下來而非其他人，也許是運氣、天意或自救，但布澤里期許自己能藉這宛若重生的機會勉勵自己並成為更好的人。