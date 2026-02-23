冬奧／谷愛凌奪本屆首金 創自由滑雪獎牌紀錄…聞外婆逝世落淚

米蘭冬奧谷愛凌以一金二銀作收，成績依然亮眼。（美聯社）

中國自由式滑雪選手谷愛凌 (Eileen Gu)在米蘭冬奧最後一天，如願摘下本屆第一面金牌，本屆冬奧以一金二銀作收；歷經兩屆冬奧、共斬獲三金三銀獎牌，也成為奧運史上獲得最多獎牌的自由滑雪選手。

谷愛凌並宣布參加下周舉行的米蘭時裝周，跨界拓展版圖。在谷愛凌旋風帶領下，中國代表隊本屆獲得五金四銀六銅，創下冬奥境外參賽最佳成績。

美聯社報導，本屆冬奧谷愛凌奪下兩面銀牌後，最擅長的自由式滑雪女子U型場地技巧比賽22日登場，谷愛凌不負眾望、順利摘金，竟接獲外婆過世噩耗，讓她當場悲傷落淚：「外婆掌控自己的人生，牢牢把握住方向，把人生塑造成自己想要的樣子，給我莫大的啟發。」並透露最後一次與外婆見面時曾說：「我向她承諾，我會勇敢，因為她一直都很勇敢。」因此這面金牌不但是谷愛凌努力的成果，也是獻給外婆的承諾。

22歲的谷愛凌出生於舊金山，是中美混血兒，母親谷燕來自北京，於2019年起代表母親祖國參賽，從洛桑(Lausanne)冬青奧會驚豔亮相，到北京冬奧 奪下二金一銀佳績，在米蘭完成第二次冬奧之旅，累計兩屆冬奧、六次出場，共獲三金三銀六面獎牌，超越加拿大 選手金斯伯里(Mikael Kingsbury)與中國隊友徐夢桃，成為冬奧自由式滑雪項目史上奪牌數最多選手。

谷愛凌在賽後記者會上表示：「我現在成為史上奪牌數最多的自由式滑雪選手，無論男子或女子項目，我的金牌數也是所有自由式滑雪選手中最多的，這讓我感到無比驕傲，對我來說難以置信，現在都還覺得不真實。」

四年前北京冬奧，谷愛凌在U型場地技巧項目奪金的驚人表現，讓其他參賽選手備感壓力，當時摘下銀牌的加拿大選手凱西·謝普(Cassie Sharpe)讚揚谷愛凌「簡直就是一台機器」，還有美國選手卡莉·瑪格莉絲(Carly Margulies)也認為谷愛凌的滑雪水準「對我們很多人而言都遙不可及。」

不過四年來唯一一位贏過谷愛凌的加拿大選手艾咪·費雪(Amy Fraser)指出：「她是一位非常優秀的滑雪運動員，她的存在提升其他選手水準，但她也非無法打敗。」

由於谷愛凌和李方慧包辦自由式滑雪女子U型場地技巧冠、亞軍，中國代表隊在本屆冬奧共獲得五金四銀六銅，15面獎牌超過2006年杜林(Torino，二金四銀五銅)和2010年溫哥華(Vancouver，五金二銀四銅)，一舉刷新冬奧境外參賽史上最佳成績。