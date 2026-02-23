我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

冬奧／谷愛凌奪本屆首金 創自由滑雪獎牌紀錄…聞外婆逝世落淚

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
米蘭冬奧谷愛凌以一金二銀作收，成績依然亮眼。（美聯社）
米蘭冬奧谷愛凌以一金二銀作收，成績依然亮眼。（美聯社）

中國自由式滑雪選手谷愛凌(Eileen Gu)在米蘭冬奧最後一天，如願摘下本屆第一面金牌，本屆冬奧以一金二銀作收；歷經兩屆冬奧、共斬獲三金三銀獎牌，也成為奧運史上獲得最多獎牌的自由滑雪選手。

谷愛凌並宣布參加下周舉行的米蘭時裝周，跨界拓展版圖。在谷愛凌旋風帶領下，中國代表隊本屆獲得五金四銀六銅，創下冬奥境外參賽最佳成績。

美聯社報導，本屆冬奧谷愛凌奪下兩面銀牌後，最擅長的自由式滑雪女子U型場地技巧比賽22日登場，谷愛凌不負眾望、順利摘金，竟接獲外婆過世噩耗，讓她當場悲傷落淚：「外婆掌控自己的人生，牢牢把握住方向，把人生塑造成自己想要的樣子，給我莫大的啟發。」並透露最後一次與外婆見面時曾說：「我向她承諾，我會勇敢，因為她一直都很勇敢。」因此這面金牌不但是谷愛凌努力的成果，也是獻給外婆的承諾。

22歲的谷愛凌出生於舊金山，是中美混血兒，母親谷燕來自北京，於2019年起代表母親祖國參賽，從洛桑(Lausanne)冬青奧會驚豔亮相，到北京冬奧奪下二金一銀佳績，在米蘭完成第二次冬奧之旅，累計兩屆冬奧、六次出場，共獲三金三銀六面獎牌，超越加拿大選手金斯伯里(Mikael Kingsbury)與中國隊友徐夢桃，成為冬奧自由式滑雪項目史上奪牌數最多選手。

谷愛凌在賽後記者會上表示：「我現在成為史上奪牌數最多的自由式滑雪選手，無論男子或女子項目，我的金牌數也是所有自由式滑雪選手中最多的，這讓我感到無比驕傲，對我來說難以置信，現在都還覺得不真實。」

四年前北京冬奧，谷愛凌在U型場地技巧項目奪金的驚人表現，讓其他參賽選手備感壓力，當時摘下銀牌的加拿大選手凱西·謝普(Cassie Sharpe)讚揚谷愛凌「簡直就是一台機器」，還有美國選手卡莉·瑪格莉絲(Carly Margulies)也認為谷愛凌的滑雪水準「對我們很多人而言都遙不可及。」

不過四年來唯一一位贏過谷愛凌的加拿大選手艾咪·費雪(Amy Fraser)指出：「她是一位非常優秀的滑雪運動員，她的存在提升其他選手水準，但她也非無法打敗。」

由於谷愛凌和李方慧包辦自由式滑雪女子U型場地技巧冠、亞軍，中國代表隊在本屆冬奧共獲得五金四銀六銅，15面獎牌超過2006年杜林(Torino，二金四銀五銅)和2010年溫哥華(Vancouver，五金二銀四銅)，一舉刷新冬奧境外參賽史上最佳成績。

谷愛凌受訪時坦言，目前生活三大支柱仍是滑雪、體育和時尚，並證實將出席本周米蘭舉辦的時裝秀，至於退休後生活規畫，則強調未來一切皆有可能：「我覺得更重要的是評估自己的個人技能，然後思考：作為一個人，我怎樣才能為世界做出最大的貢獻？」並補充道：「我現在還年輕、精力充沛。」

米蘭冬奧22日閉幕，2030年移師法國阿爾卑斯舉辦。（美聯社）
米蘭冬奧22日閉幕，2030年移師法國阿爾卑斯舉辦。（美聯社）

世報陪您半世紀

谷愛凌 北京冬奧 加拿大

上一則

冬奧／延長賽擊敗加拿大 美男子冰球奪金 本屆包辦男女冰球金牌

延伸閱讀

冬奧／美加緊張之際 冰球決賽成世仇之戰 球迷仍互尊重

冬奧／美加緊張之際 冰球決賽成世仇之戰 球迷仍互尊重
2026米蘭冬奧歌舞聲中落幕 2030法國阿爾卑斯接棒

2026米蘭冬奧歌舞聲中落幕 2030法國阿爾卑斯接棒
沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事
冬奧／越野滑雪收官戰：瑞典名將安德松女子50公里奪金

冬奧／越野滑雪收官戰：瑞典名將安德松女子50公里奪金

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

2026-02-20 01:00
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

2026-02-20 14:12
2月20日，王心迪與妻子徐夢桃（左）在決賽間隙。（新華社）

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

2026-02-20 13:17
中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
中國選手谷愛凌（右）在頒獎儀式後擁抱母親谷燕。（新華社）

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

2026-02-22 09:58

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋