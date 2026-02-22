我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

冬奧／美加緊張之際 冰球決賽成世仇之戰 球迷仍互尊重

記者顏伶如／即時報導
美國男子冰上曲棍球隊22日在延長賽中擊退宿敵加拿大隊，奪得金牌。圖中為休斯擊進關鍵一分。（美聯社）
美國男子冰上曲棍球隊22日在延長賽中擊退宿敵加拿大隊，奪得金牌。圖中為休斯擊進關鍵一分。（美聯社）

川普政府與加拿大關係緊張之際，米蘭冬奧男子組冰上曲棍球冠軍爭霸賽成了一場「宿怨之戰」(Grudge Match)，最後美國隊在延長賽中勝出。雖然比賽在政治陰影之下進行，最後球迷們放下美加兩國過去這段期間累積的恩怨，為這場強強對決喝采。

美加兩國男子冰球隊22日在米蘭聖朱利亞體育場(Santa Giulia Arena)爭奪金牌，美國隊在延長賽以2：1獲勝。紐約時報報導，原本緊張的現場氣氛，到了充分展現運動家精神的頒獎典禮時，基本上已經消散。不管是加拿大球迷還是美國球迷，在兩隊對手領獎時同樣給予歡呼。美國國歌響起時，現場沒有傳出噓聲，與一年前在蒙特婁舉行的四國賽時截然不同。

不過，球員與球迷展現彼此尊重，相互稱讚對手實力精湛，但白宮對於贏得這場比賽的反應則完全不一樣。白宮在社群媒體帳號發布了一張迷因圖(meme)，內容是一隻老鷹踩著貌似加拿大雁的小鳥。

美國隊教練蘇利文(Mike Sullivan)說，川普總統跟美國隊球員視訊通話，表達祝賀時提到他感到「非常驕傲」。

聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)穿著美國冰球隊白色球衣在包廂看球。幕僚之前表示，巴特爾到義大利參加公務會議。

比賽結束後，巴特爾在更衣室與美國隊球員一同慶祝，並在社群媒體發文寫道，感謝球員們「代表世界上最偉大的國家」。

加拿大總理卡尼(Mark Carney)發表聲明指出，祝賀加拿大冰球隊經過艱苦奮戰之後，得到實至名歸的銀牌。他說：「你們讓國家感到光榮。」

報導指出，開賽之前，體育館現場瀰漫政治氣氛。能夠容納1萬4000個座位的體育館，身穿加拿大紅白兩色服裝的球迷幾乎占據一半。這場冠軍之爭對於許多專程從加拿大飛來看比賽的加國球迷而言，意義比往年更加重大。

成長於加拿大諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)沃爾夫維爾(Wolfville)的帕爾琴斯卡(Magda Palczynska)形容說，22日這場比賽堪稱一場「宿怨之戰」。

世報陪您半世紀

加拿大 白宮 社群媒體

上一則

2026米蘭冬奧歌舞聲中落幕 2030法國阿爾卑斯接棒

延伸閱讀

2026米蘭冬奧歌舞聲中落幕 2030法國阿爾卑斯接棒

2026米蘭冬奧歌舞聲中落幕 2030法國阿爾卑斯接棒
沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事
談藝／米蘭冬奧 達文西壁畫修復開放參觀

談藝／米蘭冬奧 達文西壁畫修復開放參觀
冬奧／5金4銀6銅 中國代表團刷新境外參賽歷史最好成績

冬奧／5金4銀6銅 中國代表團刷新境外參賽歷史最好成績

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

2026-02-20 01:00
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

2026-02-20 14:12
2月20日，王心迪與妻子徐夢桃（左）在決賽間隙。（新華社）

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

2026-02-20 13:17
中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
代表美國隊出賽的華裔選手劉美賢，19日在長曲項目一舉奪冠，是美國24年來在此項目首面金牌，也是劉美賢本屆冬奧的第二面金牌。（路透）

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

2026-02-20 04:59

超人氣

更多 >
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她