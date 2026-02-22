冬奧／男子4人雪車洛赫納再登頂 馬爾吉斯創5金紀錄

我的頻道

新華社義大利科爾蒂納丹佩佐22日電
男子四人雪車德國隊奪金。(新華社)
男子四人雪車德國隊奪金。(新華社)

22日，在科爾蒂納滑行中心進行的米蘭冬奧會男子四人雪車最後兩輪滑行中，德國名將約翰內斯·洛赫納與格奧爾格·弗萊施豪爾聯手托爾斯滕·馬爾吉斯、約恩·文策爾，以四輪總成績3分37秒57、領先第二名0.57秒的絕對優勢奪得金牌。這也是洛赫納和弗萊施豪爾繼本屆冬奧會男子雙人雪車奪冠後，再次站上最高領獎台。

隨著洛赫納車隊奪冠，車隊的剎車手托爾斯滕·馬爾吉斯獲得個人第五枚冬奧會金牌，成為冬奧會雪車項目歷史上奪金最多的運動員。

另一位德國名將弗朗西斯科·弗里德里希此次與馬蒂亞斯·索默、亞歷山大·舒勒和費利克斯·施特勞布聯手出戰，獲得銀牌。弗里德里希在2018年平昌冬奧會和2022年北京冬奧會兩度成為男子雙人和四人雪車「雙冠王」，收穫四金，本屆賽事則有兩枚銀牌入帳。

來自瑞士的邁克爾·福格特車隊在最後一輪滑行後升至第三名，以微弱優勢將德國的亞當·阿穆爾車隊擠出領獎台，後者與獎牌僅差0.04秒。

中國的孫楷智車隊和李純鍵車隊最終分別位列第16位和第18位。這是舵手孫楷智的第二次奧運征程。繼北京冬奧會創造中國隊該項目歷史最佳成績後，他此番再度獲得第16名。

「還是有些遺憾，特別是在推車環節，和傳統強隊相比，我們還有很多進步的空間。」孫楷智賽後表示，「作為雪車項目中的年輕隊伍，我們一直以追趕者的角色在努力。希望在新的周期里，能再次在國際比賽中站上領獎台，團隊之間的默契越來越好，讓中國雪車在世界賽場上更有競爭力。」

隨著本屆冬奧會雪車項目全部結束，德國隊以3金4銀1銅繼續鞏固傳統強隊地位；美國名將埃拉娜·邁耶斯·泰勒則在第五次奧運之旅中圓夢，在女子單人雪車項目登頂。

谷愛凌奪金 中國隊冬奧獲5金4銀6銅刷新歷史

冬奧／5金4銀6銅 中國代表團刷新境外參賽歷史最好成績

醫藥／失智症5早期徵兆 易被忽略、錯失治療時機

緬因州郊區遍布非法華人大麻農場 每鎮2、3戶 種植分銷一條龍

谷愛凌的父親 是誰？

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

