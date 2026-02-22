冬奧／新華社：谷愛凌，終於等到妳

冠軍中國選手谷愛凌在頒獎儀式上。(新華社)

新華社22日發文，在谷愛凌 連續摘得兩枚銀牌之後，當比賽進入她的主項——自由式滑雪女子U型場地技巧，幾乎所有人的目光都聚焦在谷愛凌身上。作為該項目衛冕冠軍，谷愛凌的這場「壓軸之戰」承載著更多期待。

很多人都在等：等她兌現實力，等她在中國代表團最後一個衝金點登上最高領獎台，等她和中國冬奧軍團寫下新的紀錄。

然而，這個「等」又被延長了一天。

原定於21日晚舉行的決賽，因大雪被推遲至22日。賽場風雪未歇，懸念被迫延續。緊繃的神經無法鬆弛，結果懸而未決。谷愛凌坦言，那一夜幾乎未眠，緊張與腎上腺素持續了整整一天。對於已經完成兩個項目比賽的她來說，這並不是簡單的時間延後，而是對體能、情緒與專注力的再次考驗。

「大家在等待，但我沒有任何等待的時刻。」奪冠後的她平靜地說，「我是每一天都在努力。」

22日上午，利維尼奧雪霽天晴，但決賽並非一帆風順。

首輪滑行，谷愛凌在第一個900度轉體落地時略有失誤，被迫放棄後續動作。壓力沒有消失。第二輪，在一套難度與完成度兼具的動作後，谷愛凌確立了領先優勢；第三輪，她再度提升分數，將領先優勢保持到了最後。

金牌到手。本屆冬奧會上，谷愛凌先後晉級三個項目的決賽，前兩項都摘得了銀牌，這是她獲得的唯一一枚金牌，也是中國冬奧軍團的第五枚金牌。她為自己的第二次冬奧之旅畫上句號。

兩屆冬奧會六次出場，全部站上領獎台，共獲3金3銀共6枚獎牌，谷愛凌成為冬奧會歷史上自由式滑雪項目獲得金牌和獎牌最多的運動員，同時並列成為中國冬奧歷史上獲得獎牌最多的運動員。

這一戰，谷愛凌的奧運 履歷達到新高度。這一戰，中國冬奧軍團得以刷新境外參賽歷史最好成績。

「谷愛凌，終於等到妳！」很多網友欣喜不已。谷愛凌卻說，沒有哪一刻是確定的。

「你看其他項目，有的選手幾個賽季都沒有輸過，但到了奧運會，一切都有可能發生。」她說，她更願意把注意力放在過程，而不是結果。

三周賽程、三個項目，她將這段經歷形容為「馬拉松的距離，卻要用短跑的節奏去完成」。

「每一天都是奧運會，每一天都必須百分之百。」這種強度不僅體現在賽場三輪滑行之間，也體現在賽季準備的每個細節之中。

谷愛凌坦言，這次參賽某種意義上是一次「賭自己」。傷病影響訓練節奏，多線作戰帶來風險，「一切都有可能出錯」。但她更在意的是是否敢於嘗試。「如果真的全部崩潰，我也不會後悔，因為我嘗試過。不要害怕去嘗試。」

從洛桑冬青奧會的驚豔亮相，到北京冬奧 會的突破成長，再到米蘭完成第二次奧運之旅，谷愛凌的名字已成為中國冰雪運動發展的一個坐標。紀錄被寫入歷史，期待有了答案，但對她而言，沒有所謂「終於」。

「我只是每天都在努力。」

風雪可以推遲比賽，外界可以等待結果，但努力未曾停止。