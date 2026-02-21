冬奧／指示避開以色列雪車隊 義國營電視台為失言致歉

我的頻道

中央社／米蘭21日即時報導
以色列觀眾。（路透）
以色列觀眾。（路透）

公共義大利廣播電視公司（RAI）在播報冬季奧運男子四人雪車賽事前，建議製作人員「避開」以色列隊的言論被意外播出，RAI為此向猶太社群道歉。

路透社報導，兩周前，RAI體育部主管裴翠卡（Paolo Petrecca）在播報米蘭-科爾蒂納冬季奧運（Milano Cortina Olympics）開幕典禮時屢屢失言，除了誤認場館、講錯公眾人物名字，還對各國代表隊發表廣受批評的言論，引發記者集體反彈，他已於本週稍早辭職。

今天，觀眾聽到「我們避開21號隊，那是以色列隊」，接著聽到「不，因為…」，之後聲音就被切掉。

以色列大使裴利德（Jonathan Peled）在社群媒體上表示：「我嚴正譴責今天RAI記者在2026年米蘭-科爾蒂納冬季奧運上對以色列雪車代表隊發出的言論。」

「體壇不應容許任何煽動仇恨、基於國家、文化或宗教信仰的歧視、以及任何具冒犯性的言論。」

他說：「我們相信RAI管理團隊將採取一切必要措施，確保類似事件不再重演。」

RAI執行長羅西（Giampaolo Rossi）表示，這起事件「嚴重」違反公共廣播公司應遵循的公正、尊重與包容原則。

他補充說，RAI已展開內部調查，以迅速釐清責任與可能的紀律處分程序。

RAI董事會發表另一份聲明，譴責這些言論「令人無法接受」，並向猶太人社群、遭波及的運動員與感到被冒犯的所有觀眾道歉。

RAI是義大利規模最大的媒體機構，經營國家電視台、廣播電台與數位新聞服務。

代表RAI記者的工會「義大利廣播電視記者工會」（Usigrai）表示，裴翠卡在開幕典禮的失言，已對RAI公信力造成「嚴重打擊」。

