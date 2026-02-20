冬奧╱短道速滑主裁判身後 有雙「火眼金睛」

米蘭-科爾蒂納冬奧會，參加短道速滑的選手們在比賽中。（新華社)

短道速滑賽場上，電光石火間的身體接觸、瞬息萬變的場上局勢，都需要裁判們來進行判斷。而這，往往決定著運動員四年努力的最終成果。

如何確保判罰的公平、公正與透明？一套鮮為人知卻至關重要的「火眼金睛」體系——視頻助理裁判系統（VAR），正在幕後默默促進著比賽的公平性。

20日，國際滑聯短道速滑技術委員會及視頻裁判團隊向媒體揭秘了這套系統。

1994年挪威利勒哈默爾冬奧會的短道速滑接力項目金牌得主雨果·赫爾恩霍夫，如今是國際滑冰聯盟短道速滑賽事總監。據他介紹，短道速滑的視頻助理裁判系統起步於2006年前後。當時的配置十分基礎：僅有一台跟拍運動員的攝像機，以及直道上的兩台固定攝像機。當時這套系統獨立運行，畫面素材不對外共享，裁判在現場查看後，再與團隊溝通。

2018年平昌冬奧會周期，系統增設了更多攝像機。但新問題也隨之而來：面向公眾的轉播畫面可能會反覆播放捕捉到某次運動員間身體接觸的鏡頭；而事實上，裁判卻可能正在回看另一處的狀況，這會導致外界對判罰的理解出現誤解，並因此爭議不斷。

基於此，國際滑聯決定打造一套公開、高度透明且公平的視頻助理裁判系統。他們將系統的攝像機數量提升至8台，並積極推動視頻畫面素材共享。

該系統最大的優勢在於，轉播方能同步看到裁判回看的畫面，官方也會發佈帶判罰說明的視頻片段，清晰解釋賽場行為與違規點。「這在判罰的公平性、一致性和透明度上，都是一大飛躍。」赫爾恩霍夫強調。這套系統此後被應用到了所有賽季的冰上賽事中。

2022年北京冬奧 會，系統又新增了「時間戳標記」功能。觀眾在直播畫面左上角看到的黃色標記，就是裁判正在對此次身體接觸進行判罰評估的信號。當視頻裁判完成某一標記的回看，並認定無需判罰時，黃色標記會轉為綠色，表示該事件已評估完畢且無違規行為。若比賽結束後仍存在黃色標記，則意味著主裁判可能將就該事件作出判罰，或要求進一步回看。

2026年米蘭冬奧 會，裁判可查看的攝像畫面從8路增加到了15路，全部來自奧林匹克轉播服務公司（OBS）的多機位素材，創下歷屆賽事新高。這意味著裁判能全面掌握賽場內的所有信息。

此外，本次奧運 會採用了「雙框畫面」功能。直播中，一個小框將顯示裁判工作的畫面，旁邊的大框則反覆播放裁判正在回看的身體接觸瞬間。這一設計極大地提升了判罰透明度，讓觀眾能清楚了解裁判的工作流程：他們正在查看哪些畫面，如何推進判罰。

在米蘭冬奧會短道速滑冰場一側，有一個被稱作「視頻裁判室」的小房間。據視頻裁判薩拉·亨德森介紹，比賽中一旦出現異常——如選手接觸摔倒、速度驟降，導致名次變化——冰面上的裁判或視頻裁判室成員會發出「標記」指令。視頻裁判室與主裁判之間通過無線電實時溝通。通常情況下，視頻裁判會精選一至三個關鍵角度，清晰還原事件經過，供主裁判參考。

整個過程強調速度與溝通。「我們的判罰速度非常快，」亨德森表示，「很多時候，在賽後高光回放的45秒到1分鐘內，我們就能敲定判罰。」 對於需要更長時間處理的複雜情況，團隊則會啟動「雙框畫面」，以確保透明度。

儘管最終的判罰決定權歸屬主裁判。但絕大多數情況下，包含視頻裁判在內的團隊會達成一致意見後再正式公佈。

近年來，短道速滑技術委員會制定了詳細的判罰準則，明確界定了身體接觸的判罰規則、依據以及裁判決策流程。同時，通過專項培訓、研討會和職業技能訓練，確保全球的頂尖裁判對賽事狀況的解讀、身體接觸動作的判定有統一的標準。

隨著科技進步，體育賽事的公平性也在進一步提升。奧林匹克格言「更快、更高、更強——更團結」，不限於運動員們在賽場上的追求，也是賽場下判罰體系與應用科技的追求。