我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

冬奧／「加班」逆轉加拿大 美國女子冰球摘金

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
延長賽到4分7秒時，凱勒巧妙送進一球，助美國隊奪得金牌，圖為隊友相擁慶祝。（路透）
延長賽到4分7秒時，凱勒巧妙送進一球，助美國隊奪得金牌，圖為隊友相擁慶祝。（路透）

加拿大女子冰球在本屆冬奧只輸了兩場比賽，皆輸給保持不敗的美國隊。19日決賽中，美國隊在比賽後段落後的情況下逆轉，進入延長賽後以2比1擊敗加拿大拿下金牌。競速滑冰方面，年僅21歲的美國選手喬丹·斯托爾茲(Jordan Stolz)在1500公尺奪銀，以0.77秒敗給中國選手寧忠岩。

美聯社報導，女子冰球決賽的第二節一開始，加拿大攻入全場第一球，這也是美國在淘汰賽階段首次失球，終結了長達3小時52分7秒的完封紀錄。終場前約2分30秒，美國在加拿大區域控球並撤下守門員加入進攻，孤注一擲下隊長奈特(Hilary Knight)在區頂打進一球，追平比分並進入延長賽。延長賽到4分7秒時，凱勒(Megan Keller)巧妙送進一球，鎖定金牌。

五屆奧運老將奈特說，「這支球隊有著極強的決心，從不放棄，隨時準備拚戰到底。這證明了我們團隊的準備有多充分，以及更衣室裡彼此之間的情誼有多深；而且我們總能在比賽最後時刻找到辦法完成任務。」

在奧運歷史上8場女子冰球金牌戰中，有7場是美加對決，其中美國贏得3次，分別為1998年、2018年及今年。這支球隊在奈特的帶領下擁有豐富經驗，也有年輕的天才球員，其中包括7名仍在大學就讀的球員。衛冕冠軍加拿大隊則顯露出衰老的跡象，即使準決賽時擊敗瑞士隊晉級，仍被瑞士隊隊長評為「看起來搖搖欲墜且可以擊敗」。

競速滑冰方面，斯托爾茲本屆奧運已在男子500及1000公尺競速比賽入袋雙金，1500公尺亦是奪冠熱門。寧忠岩滑出1分41秒98的賽會紀錄後，表示當時看到斯托爾茲在當天的最後一組出發時，他腦海裡想的是「能拿到銀牌我已經很滿意了」。然而斯托爾茲在第一個計時點就落後，到剩最後一圈時仍落後1.35秒，即使後來加快衝刺速度，最終滑出1分42秒75、落後0.77秒，惜獲銀牌。

斯托爾茲的教練寇比(Bob Corby)表示，以為他能贏寧忠岩0.5秒，但不知道他為什麼發揮失常，認為不是心理因素。斯托爾茲在第一個計時點看到螢幕上的成績時也難以置信，「起跑有點怪怪的…我以為我滑得比那個時間更快，雙腿感覺不太對。」

世報陪您半世紀

加拿大 奧運 瑞士

上一則

冬奧／男1500公尺速度滑冰 寧忠岩刷新奧會紀錄奪冠 中國獲第3金

下一則

冬奧／劉美賢花滑摘金 秀完美華麗復出 也成媒體時尚寵兒

延伸閱讀

冬奧／劉美賢回歸迎顛峰 坂本花織「最後一舞」丟金落淚

冬奧／劉美賢回歸迎顛峰 坂本花織「最後一舞」丟金落淚
冬奧／首滑摔跤仍晉級U型場地決賽 谷愛凌：抱歉又讓大家嚇一跳

冬奧／首滑摔跤仍晉級U型場地決賽 谷愛凌：抱歉又讓大家嚇一跳
圖輯╱劉美賢 奪冬奧女子花滑金牌

圖輯╱劉美賢 奪冬奧女子花滑金牌
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

2026-02-13 23:30
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00
中國選手谷愛凌。（路透）

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

2026-02-18 13:03

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕