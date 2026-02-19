米蘭冬奧／蘇翊鳴單板障礙賽奪中國隊首金 徐夢桃滑雪空中技巧衛冕

中國選手蘇翊鳴18日在米蘭冬奧單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽獲得冠軍。(新華社)

中國選手蘇翊鳴18日在米蘭冬奧 會單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中摘得金牌。這是中國代表團在米蘭冬奧會上獲得的首枚金牌。

中新社報導，比賽首輪，蘇翊鳴分別在第一到第三輪都保持領先，後來在主要對手接連退出金牌競爭。最終，蘇翊鳴成功奪冠。

賽後受訪時，蘇翊鳴表示，這屆冬奧會對他來說和四年前完全不同。「之前我還是一個小孩子、挑戰者的身分，祗希望滑出自己最好的水平。但今天來到這裡，我有很大的責任──代表中國冰雪的一員，也代表自己這四年的努力。」

另外一位中國選手徐夢桃18日在自由式滑雪女子空中技巧決賽中摘得金牌，成功衛冕。這是本屆冬奧會中國代表團獲得的第二枚金牌。

資格賽和決賽都在當日舉行。稍早進行的資格賽中，中國隊四名女將徐夢桃、邵琪、孔凡鈺、陳梅婷穩定發揮，全部晉級決賽。

決賽共有12名選手參加，分兩輪舉行。除了徐夢桃外，還有獲得銅牌的邵琪，獲得第四名的孔凡鈺。

賽後受訪談及出色發揮的原因，35歲的徐夢桃稱是「相信的力量」。北京冬奧 會後，徐夢桃進入調整期，之後選擇回歸賽場。她說，回來後在訓練上遇到很多困難。「中國隊的每個人都給了我很大支持和很多信任，他們也非常相信『相信的力量』，相信我徐夢桃是可以再次做到的。」她說。