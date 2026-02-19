我的頻道

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

米蘭冬奧／蘇翊鳴單板障礙賽奪中國隊首金 徐夢桃滑雪空中技巧衛冕

編譯中心／綜合報導
中國選手蘇翊鳴18日在米蘭冬奧單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽獲得冠軍。(新華社)
中國選手蘇翊鳴18日在米蘭冬奧會單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中摘得金牌。這是中國代表團在米蘭冬奧會上獲得的首枚金牌。 　　

中新社報導，比賽首輪，蘇翊鳴分別在第一到第三輪都保持領先，後來在主要對手接連退出金牌競爭。最終，蘇翊鳴成功奪冠。 　　

賽後受訪時，蘇翊鳴表示，這屆冬奧會對他來說和四年前完全不同。「之前我還是一個小孩子、挑戰者的身分，祗希望滑出自己最好的水平。但今天來到這裡，我有很大的責任──代表中國冰雪的一員，也代表自己這四年的努力。」  

另外一位中國選手徐夢桃18日在自由式滑雪女子空中技巧決賽中摘得金牌，成功衛冕。這是本屆冬奧會中國代表團獲得的第二枚金牌。 

資格賽和決賽都在當日舉行。稍早進行的資格賽中，中國隊四名女將徐夢桃、邵琪、孔凡鈺、陳梅婷穩定發揮，全部晉級決賽。

決賽共有12名選手參加，分兩輪舉行。除了徐夢桃外，還有獲得銅牌的邵琪，獲得第四名的孔凡鈺。

賽後受訪談及出色發揮的原因，35歲的徐夢桃稱是「相信的力量」。北京冬奧會後，徐夢桃進入調整期，之後選擇回歸賽場。她說，回來後在訓練上遇到很多困難。「中國隊的每個人都給了我很大支持和很多信任，他們也非常相信『相信的力量』，相信我徐夢桃是可以再次做到的。」她說。

已經第五次參加冬奧會的徐夢桃曾在北京冬奧會上摘得該項目金牌。和北京冬奧會相比，徐夢桃說這一次的心態更加「從從容容、遊刃有餘」。被問及六戰奧運的可能性，她表示，「有這個想法，我自己還是很期待的，只要能站在賽場上，我就贏了。」

中國選手徐夢桃18日在米蘭冬奧的自由式滑雪女子空中技巧決賽中，獲得金牌，衛冕成功，親吻金牌。(新華社)

