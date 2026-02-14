冬奧／速滑500米破奧運紀錄 美名將斯托爾茲雙金在握

我的頻道

新華社米蘭14日電
美國名將斯托爾茲(Jordan Stolz)在速度滑冰男子500米比賽，以破奧運紀錄的成績奪得個人本屆冬奧會第二金。(新華社)
在14日進行的米蘭冬奧會速度滑冰男子500米比賽中，美國名將斯托爾茲(Jordan Stolz)以破奧運紀錄的成績奪得個人本屆冬奧會第二金，衛冕冠軍高亭宇以34秒47的成績名列第七。

被分在第12組的高亭宇與韓國選手金俊昊一起出發。在他們出場之前，第10組出發的加拿大選手迪布勒伊滑出了34秒26的成績，打破了高亭宇在北京冬奧會上創造的34秒32的奧運紀錄。

高亭宇起跑很快，排名全場第二，但在後半段以及衝刺階段未能保持住勢頭。在最後三組選手出場前，他的成績排在第三位。

第13組出場的斯托爾茲和荷蘭選手傑寧·德布上演了一場強強對話，雙雙超越了迪布勒伊剛剛打破的奧運紀錄。斯托爾茲滑出了33秒77的新奧運紀錄，庫利日尼科夫于2019年在鹽湖城創造的世界紀錄僅慢了0.16秒。憑藉這個成績，斯托爾茲成為本屆冬奧會男子1000米、500米雙金得主。德布以33秒88獲得銀牌，銅牌被迪布勒伊收入囊中。

斯托爾茲賽後表示，1000米奪冠之後他的壓力就小多了。現在，他已經熟悉了冬奧會的氛圍，知道應該如何應對。

第14組出場的兩位選手也超過了高亭宇的成績，最終高亭宇排在第七位。

高亭宇的教練劉廣彬表示，這個冬奧周期斯托爾茲等選手進步很快；高亭宇已經盡了自己最大努力，基本上滑出了他現階段的水準，但是對手的實力確實很強。

中國選手薛智文以34秒66的成績獲得第11名，廉子文以34秒76排在第14位。

當天還進行了女子團體追逐四分之一決賽。加拿大隊、荷蘭隊、日本隊和美國隊位列前四，晉級半決賽。中國隊在8支隊伍中排名第七。

北京冬奧 奧運 加拿大

