我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨提名布萊克曼選紐約州長 霍楚譏出賣州權給川普

據傳「撒糖」可融解車道積雪 專家指有反效果教最佳解

冬奧／中國速滑「開張」 寧忠岩首奪奧運獎牌：這四年 我沉澱了

新華社米蘭11日電
2月11日，米蘭冬奧速度滑冰男子1000米決賽在米蘭舉行，中國選手寧忠岩獲得銅牌。 (新華社)
2月11日，米蘭冬奧速度滑冰男子1000米決賽在米蘭舉行，中國選手寧忠岩獲得銅牌。 (新華社)

中國速度滑冰名將寧忠岩11日以1分07秒34在米蘭冬奧會上拚下一枚男子1000米銅牌。賽後寧忠岩表示，自己發揮非常完美，這枚獎牌幫他增長了信心。他也對自己的荷蘭籍教練德威特表示感謝。

美國選手喬丹·斯托爾茲以1分06秒28的成績奪冠並打破奧運紀錄，比獲得銀牌的荷蘭選手傑寧·德布快了0.50秒。

「今天的發揮真是非常完美，前600米把我最好的狀態拿出來了，後400米沒有控制好。但如願以償獲得一枚獎牌，對我的信心非常有利。」寧忠岩說。

四年前，寧忠岩在北京冬奧會該項目中排名第五；本賽季，他在五站世界盃1000米比賽中的最好成績是第四名。當天滑出的1分07秒34，是他在平原冰場的最好成績。

「北京

2月11日，冠軍美國選手斯托爾茲（中）、亞軍荷蘭選手德布（左）和季軍中國選手寧忠...
2月11日，冠軍美國選手斯托爾茲（中）、亞軍荷蘭選手德布（左）和季軍中國選手寧忠岩在頒獎儀式上。 (新華社)
冬奧會時，自己沒有那麼多大賽經驗，也很年輕，沒有把自己的狀態發揮出來，我覺得有點可惜。這（枚銅牌）是對我四年來最大的一個認可。」

寧忠岩當天在第12組出發。在他出場之前，第11組出發的中國運動員廉子文和荷蘭選手喬普·溫內馬斯在換道區冰刀發生了碰撞。根據規則，兩名選手換道時，內道選手應避免與外道選手發生碰撞，因此換道之前處於內道的廉子文被判犯規。溫內馬斯在所有其他選手完賽15分鐘後獨自重賽一次，但未能改寫前三排名。

回望過去四年，寧忠岩將外訓視作職業生涯的重要改變。2023年，寧忠岩加入荷蘭籍教練德威特的國際訓練團隊，與中國速滑選手韓梅和日本名將高木美帆等一同訓練。

「我真的非常感謝我的教練，他對我的幫助真的非常多。在我質疑自己的時候，他永遠會給我一些正能量，會支持我，永遠會說『你可以的，你能做到，不要顧慮太多』。」

2月11日，季軍中國選手寧忠岩在頒獎儀式上。 (新華社)
2月11日，季軍中國選手寧忠岩在頒獎儀式上。 (新華社)

「這四年裡，我最大的想法就是沉澱，吸取經驗，看看高手是怎麼訓練、怎麼保持最佳狀態的。」寧忠岩說。

德威特表示，這枚銅牌將給寧忠岩19日的1500米比賽注入更多信心。「但我們需要保持專注，因為獎牌並不好拿，我們需要保持100%的專注。」

斯托爾茲和德布均在第14組出場，結果他們成為當場滑得最快的兩名選手。斯托爾茲還打破了由荷蘭選手範維爾德在2002年鹽湖城冬奧會上創造的1分07秒18的奧運紀錄。

奧運 米蘭冬奧

上一則

MLB／簽菅野智之還不夠 洛磯再補老將左投昆塔納

延伸閱讀

冬奧╱冬季兩項女子15公里 法國包攬冠亞軍

冬奧╱冬季兩項女子15公里 法國包攬冠亞軍
冬奧╱最難項目…北歐兩項挪威奪金 中國選手帶傷完賽

冬奧╱最難項目…北歐兩項挪威奪金 中國選手帶傷完賽
米蘭－科爾蒂納冬奧3金入袋 瑞士范奧曼躋身傳奇之列

米蘭－科爾蒂納冬奧3金入袋 瑞士范奧曼躋身傳奇之列
米蘭冬奧獎牌與綬帶脫落 主辦單位：有辦法修理

米蘭冬奧獎牌與綬帶脫落 主辦單位：有辦法修理

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10

超人氣

更多 >
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」
川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團