冬奧／中國速滑「開張」 寧忠岩首奪奧運獎牌：這四年 我沉澱了

2月11日，米蘭冬奧速度滑冰男子1000米決賽在米蘭舉行，中國選手寧忠岩獲得銅牌。 (新華社)

中國速度滑冰名將寧忠岩11日以1分07秒34在米蘭冬奧 會上拚下一枚男子1000米銅牌。賽後寧忠岩表示，自己發揮非常完美，這枚獎牌幫他增長了信心。他也對自己的荷蘭籍教練德威特表示感謝。

美國選手喬丹·斯托爾茲以1分06秒28的成績奪冠並打破奧運 紀錄，比獲得銀牌的荷蘭選手傑寧·德布快了0.50秒。

「今天的發揮真是非常完美，前600米把我最好的狀態拿出來了，後400米沒有控制好。但如願以償獲得一枚獎牌，對我的信心非常有利。」寧忠岩說。

四年前，寧忠岩在北京冬奧會該項目中排名第五；本賽季，他在五站世界盃1000米比賽中的最好成績是第四名。當天滑出的1分07秒34，是他在平原冰場的最好成績。

「北京 2月11日，冠軍美國選手斯托爾茲（中）、亞軍荷蘭選手德布（左）和季軍中國選手寧忠岩在頒獎儀式上。 (新華社) 冬奧會時，自己沒有那麼多大賽經驗，也很年輕，沒有把自己的狀態發揮出來，我覺得有點可惜。這（枚銅牌）是對我四年來最大的一個認可。」

寧忠岩當天在第12組出發。在他出場之前，第11組出發的中國運動員廉子文和荷蘭選手喬普·溫內馬斯在換道區冰刀發生了碰撞。根據規則，兩名選手換道時，內道選手應避免與外道選手發生碰撞，因此換道之前處於內道的廉子文被判犯規。溫內馬斯在所有其他選手完賽15分鐘後獨自重賽一次，但未能改寫前三排名。

回望過去四年，寧忠岩將外訓視作職業生涯的重要改變。2023年，寧忠岩加入荷蘭籍教練德威特的國際訓練團隊，與中國速滑選手韓梅和日本名將高木美帆等一同訓練。

「我真的非常感謝我的教練，他對我的幫助真的非常多。在我質疑自己的時候，他永遠會給我一些正能量，會支持我，永遠會說『你可以的，你能做到，不要顧慮太多』。」

2月11日，季軍中國選手寧忠岩在頒獎儀式上。 (新華社)

「這四年裡，我最大的想法就是沉澱，吸取經驗，看看高手是怎麼訓練、怎麼保持最佳狀態的。」寧忠岩說。

德威特表示，這枚銅牌將給寧忠岩19日的1500米比賽注入更多信心。「但我們需要保持專注，因為獎牌並不好拿，我們需要保持100%的專注。」

斯托爾茲和德布均在第14組出場，結果他們成為當場滑得最快的兩名選手。斯托爾茲還打破了由荷蘭選手範維爾德在2002年鹽湖城冬奧會上創造的1分07秒18的奧運紀錄。