冬奧／瑞典兄妹冰壺混雙冠軍 美國隊亞軍

10日，冠軍瑞典隊選手拉斯穆斯·弗拉納（右）和伊莎貝拉·弗拉納在頒獎儀式上。美國隊獲得亞軍，義大利隊獲得季軍。（新華社）

米蘭冬奧會冰壺混雙項目10日決出獎牌。瑞典 隊弗拉納兄妹以6:5戰勝美國隊奪冠，衛冕冠軍義大利 隊以5:3擊敗英國隊收穫銅牌。

金牌賽中，兩隊出手謹慎，都在各自的後手局得分。美國組合德雷普金/蒂斯在第七局一度有拿三分的機會，但瑞典女選手伊莎貝拉·弗拉納打出一記漂亮的雙飛，將對手得分限制在兩分。最後一局，弗拉納兄妹又拿下兩分，以6:5絕殺美國隊。這是瑞典隊首次獲得冬奧會冰壺混雙冠軍。妹妹伊莎貝拉本場成功率高達97%。

瑞典隊在循環賽中一度經歷三連敗，最終以第四名的成績勉強擠進半決賽。拉斯穆斯·弗拉納賽後說：「循環賽三連敗之後我們告訴自己，只要比賽還沒結束，就一切皆有可能。」

這也是美國隊首次獲得冰壺混雙項目獎牌。美國男選手德雷普金表示，他們經歷了不可思議的一周，「如果年初告訴我們會成為奧運會銀牌得主，我們一定會欣喜若狂」。

銅牌賽中，此前在循環賽中排名第一的英國組合莫阿特/多茲依然不在最佳狀態，不敵衛冕冠軍、義大利組合莫薩納/康斯坦丁尼。後者在第一局、第四局成功偷分，上半場以3:1領先。英國隊在第七局率先啟動強力進攻局，但女選手多茲的雙飛沒有打出效果，只拿到一分。第八局是義大利隊的強力進攻局，女選手康斯坦丁尼最後一投穩穩打定，以5:3鎖定勝局。

康斯坦丁尼賽後說：「我認為這次奧運會的整體水平真的非常高。我們經歷了艱難的時刻，但我們及時調整了自己，打出了不錯的表現。」

這是英國組合第二次在冬奧會混雙比賽中獲得第四名。四年前的北京冬奧 會上，他們在銅牌賽中不敵瑞典隊。

11日晚，冰壺男子循環賽將打響。由四壘徐曉明、三壘費學清、二壘李智超、一壘許靜韜和替補王振豪組成的中國隊將迎戰北京冬奧會亞軍、莫阿特領銜的英國隊。