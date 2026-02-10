烏克蘭選手頭盔悼戰亡者遭禁 IOC建議戴黑臂章參賽

我的頻道

中央社米蘭10日綜合外電報導
國際奧林匹克委員會裁定，烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇在比賽中不得配戴用以悼念在俄烏戰爭中罹難者的「紀念頭盔」。美聯社
國際奧林匹克委員會（IOC）今天裁定，烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇不得在冬季奧運比賽中，配戴用以悼念在俄烏戰爭中罹難者的「紀念頭盔」，但可選擇配戴黑色臂帶。

路透報導，現年27歲的赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych），曾於2022年俄羅斯入侵前幾天在北京冬奧，舉牌表達「烏克蘭不要戰爭」訴求，近日在義大利冬奧訓練時所配戴的頭盔上，還展示了多位罹難烏克蘭運動員的圖像。

國際奧會表示，赫拉斯克維奇已在訓練時配戴過該頭盔，並於社群媒體上表達過立場，但為維護賽場中非政治化原則，12日比賽開始後不得再度配戴。

IOC發言人亞當斯（Mark Adams）在記者會上說：「我們以同理心回應他的訴求。IOC完全理解運動員想紀念在衝突中喪生朋友的心情。」

奧運憲章第50.2條規定，任何形式的示威或政治、宗教、種族訴求均不得出現在賽場或頒獎台上，僅允許運動員在其他場合自由表達。

亞當斯還說：「奧運賽事必須排除外在干擾，讓所有運動員能專注於表現，我們希望讓那個時刻盡可能保持純粹，專注於競賽。」

「他的頭盔違反了規範，但我們將破例允許他在比賽期間配戴黑色臂帶表達紀念。我們認為這是一個合理折衷方案。」

赫拉斯克維奇批評IOC這項決定不公。

他受訪時表示：「這是不公平的對待。我看不出有違反第50條規定。這不是歧視或政治宣傳。」

