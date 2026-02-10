冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

我的頻道

新華社米蘭2月10日電
加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）
加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

在8日晚的米蘭冬奧會花樣滑冰賽場上，當悠揚動聽的「梁祝」小提琴協奏曲響起，加拿大選手馬德琳·希扎斯身著紅色考斯滕翩然起舞，來自中國的愛情故事在「羅密歐與朱麗葉」的故鄉感動了觀眾。

莎士比亞戲劇「羅密歐與朱麗葉」的故事發生在義大利，而「梁祝」就像是中國版的「羅密歐與朱麗葉」，這是這首中國經典作品第三次登上冬奧舞台。

「梁祝」首次亮相冬奧會，是中國花樣滑冰名將、世界冠軍陳露在1998年長野冬奧會的經典演繹。那套節目扣人心弦、感人肺腑，幫助她再次收穫一枚冬奧銅牌。長野是陳露退役前的「謝幕之戰」，當音樂結束，她跪在冰面良久。這枚銅牌也是中國女單在冬奧會上的最好成績，至今無人打破。被譽為「冰上蝴蝶」的陳露，是在世界頂級花滑賽場上使用中國原創配樂的先行者之一。

此後，「梁祝」成為深受花樣滑冰選手喜愛的曲目。日本選手千葉百音、中國選手李子君都曾在節目中選用「梁祝」，這支協奏曲也多次出現在青年組賽事、表演滑和商業演出中。在冬奧會上，第二次使用「梁祝」的，是美國華裔選手陳楷雯——她在2022年北京冬奧會上以此作為自由滑配樂。本次希扎斯的節目，則是「梁祝」第三次在冬奧會冰場迴響。

談到為何選擇「梁祝」，希扎斯說：「我這次的節目選用的是小提琴協奏曲「梁祝」。我從小時候就很喜歡這首曲子，但在北京冬奧會時我決定不用它，因為我覺得既然比賽在中國，可能會有很多選手都會選這支曲子。」

「我很開心這次能展現一首東方的古典音樂作品。」她說，「我們在選配樂、選擇要‘沉浸’其中的音樂世界，以及在場上呈現的舞蹈風格時，往往都帶著非常西方的視角。我很興奮這次能帶來一些不一樣的東西。」

希扎斯的演繹比起陳露的經典少了幾分柔婉，多了幾分剛硬，也得到了裁判的高度認可，她獲得了賽季最佳的125.00分。她也參加過北京冬奧會，獲得第18名。

再次聽到熟悉的旋律、看到新一代選手在冬奧賽場演繹「梁祝」，陳露既榮幸又自豪。

「我看到了，都在說她在向我致敬，我很榮幸！」陳露10日告訴新華社記者，「但更讓我感到高興的是，我能把「梁祝」這首曲子帶到國際賽場，讓大家知曉、喜愛並且使用，這是讓我由衷欣慰的。」

越來越多的中國音樂走上花滑舞台。金博洋在2018年平昌冬奧會和2022年北京冬奧會上都演繹過「臥虎藏龍」，把中國功夫的意蘊帶入冰上表演。冬奧會雙人滑冠軍申雪/趙宏博多次選擇「圖蘭朵」，這首作品將中國民歌「茉莉花」的旋律與西方歌劇的宏大敘事融為一體，恢弘大氣、余韻悠長，令人難忘；隋文靜/韓聰則在冬奧賽場上將這首經典再次傳承與升華。

本屆冬奧會上，隋文靜和韓聰的自由滑「只此青綠」同樣充滿東方美感，以細膩的肢體語言講述「千里江山圖」的故事。

談及中國選手在世界大賽中使用中國音樂，陳露認為，這不僅是個人風格的選擇，更是一種文化表達。「中國的運動員用我們自己的音樂去演繹，一定對音樂有更深層次的理解與把握，在我的「梁祝」之後，越來越多的選手曾在奧運賽場上用中國音樂，展示我們的民族文化與藝術，可以讓世界更加了解我們的文化之美，這就是我們文化自信的充分體現。」她說。

從長野到北京，再到米蘭，「梁祝」伴隨著不同時代的花樣滑冰選手一次次飛上冬奧會的冰面。這首承載著中國故事與東方審美的經典協奏曲，連同越來越多出現在冰上的中國旋律，正在通過冰上的旋轉與跳躍，被世界更多觀眾聽見、記住。巧合的是，米蘭冬奧會閉幕式將在以「羅密歐與朱麗葉」故事聞名的小城維羅納舉行，這份跨越東西方的浪漫與感動，將繼續在冰雪之上延伸。

